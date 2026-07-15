Variedades

Quer diminuir a barriga? Veja 4 cardápios práticos para incluir na rotina

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 15/07/26 19h36
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A reeducação alimentar ajuda a eliminar gordura abdominal (Imagem: PH888 | Shutterstock)

Manter uma alimentação saudável é fundamental para preservar a saúde, alcançar o peso desejado e favorecer a redução da gordura acumulada na região abdominal. Para isso, é recomendável adotar uma dieta que reduza a ingestão de calorias e priorize alimentos ricos em proteínas e fibras.

Pensando nisso, a nutricionista Ana Luisa Vilela, especialista em emagrecimento, sugere cardápios para você fazer as pazes com a balança. “A reeducação alimentar é o ponto de partida para a eliminação da barriguinha indesejada”, explica a profissional.

Contudo, lembre-se: antes de iniciar qualquer mudança na alimentação, consulte um profissional de saúde para receber orientações adequadas às suas necessidades.

Cardápio 1

Café da manhã

  • ​1 xícara de chá de leite desnatado com café e adoçante
  • 2 fatias de pão de forma integral light sem casca com 1 fatia de queijo branco
  • 1/2 mamão-papaia

Lanche 1

  • 1 iogurte light

Almoço

  • 1 prato fundo de salada de alface-americana, tomate-cereja, cenoura e palmito com 1 colher de chá de azeite e sal
  • 2 colheres de sopa de arroz
  • 1 concha de feijão
  • 1 bife grelhado
  • 1 xícara de chá de brócolis refogado
  • 1 copo de suco de maracujá
  • 1 taça de gelatina diet

Lanche 2

  • 2 fatias de pão de forma light e sem casca
  • 2 fatias de queijo branco e 1 fatia de peito de peru
  • 1 copo de suco de maracujá com adoçante

Jantar (opcional)

  • 1 porção de salada de alface-americana, rúcula, tomate e cenoura com 1 colher de chá de azeite e sal
  • 1 filé de frango grelhado
  • 1 xícara de chá de verdura refogada
  • 1 maçã
Filé de frango grelhado em prato fundo preto com folhas verdes e tomate-cereja
Filé de frango grelhado (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock)

Cardápio 2

Café da manhã

  • 1 xícara de chá de leite desnatado com café e adoçante
  • 2 torradas light com 1 colher de sobremesa de requeijão light
  • 1 cacho pequeno de uva sem semente

Lanche 1

  • 1 iogurte light do sabor desejado

Almoço

  • 1 porção de salada de alface com tomate, cenoura, pepino e palmito com 1 colher de chá de azeite, vinagre e sal
  • 2 colheres de sopa de arroz
  • 1 concha de feijão
  • 1 filé de frango grelhado
  • 1 xícara de chá de verdura refogada
  • 1 fatia de abacaxi

Lanche 2

  • 2 fatias de pão de forma light e sem casca com creme de ricota
  • 200 ml de água de coco

Jantar (opcional)

  • 1 porção de sopa de legumes
  • 1 copo de suco de limão com adoçante
  • 1 taça de morango

Cardápio 3

Café da manhã

  • 1 xícara de chá de leite desnatado com café e adoçante
  • 1/2 pão francês com 1 colher de chá de margarina
  • 1 fatia de melão

Lanche 1

  • 1 pera​

Almoço

  • 1 prato fundo de salada de folhas verdes com tomate, palmito e cenoura com 1 colher de chá de azeite de oliva e sal
  • 2 colheres de sopa de arroz branco
  • 1 concha de feijão-preto
  • 2 fatias de carne grelhada
  • 1 xícara de chá de couve refogada
  • 1 picolé à base d’água de limão, maracujá ou frutas vermelhas

Lanche 2

  • 2 fatias de pão de forma integral light sem casca com 1 colher de sopa requeijão light
  • 1 copo de suco de limão com adoçante

Jantar (opcional)

  • Salada de alface, tomate e pepino com 1 colher de chá de azeite, vinagre e sal
  • 1 filé de frango grelhado
  • 1 xícara de chá de abobrinha refogada
  • 1 xícara de chá de cubos de tomate salteados no azeite com manjericão e orégano fresco
  • 1 copo de suco de maracujá com adoçante
  • 1 kiwi
Filé de peixe grelhado com tomate-cereja, pedaços de laranja, folhas verdes, azeitona preta e alecrim
Filé de peixe grelhado (Imagem: bahadiruyanik | Shutterstock)

Cardápio 4

Café da manhã

  • 200 ml de leite desnatado batido com 1/2 maçã e 1 fatia pequena de mamão e 2 colheres de sopa de aveia em flocos​

Lanche 1

  • 2 torradas com 1 colher de sobremesa de geleia light
  • 1 xícara de chá de camomila com adoçante

Almoço

  • 1 porção de salada de alface-americana com tomate, palmito e 1 colher de chá de azeite e sal​
  • 2 colheres de sopa de arroz
  • 1 filé de peixe grelhado
  • 1 colher de sopa de purê de batata
  • 1 xícara de chá de brócolis refogado
  • 1 copo de suco de maracujá com adoçante
  • 1 taça de gelatina diet

Lanche 2

  • 2 fatias de pão de forma integral light sem casca com 2 fatias de queijo minas
  • 1 copo de suco de maracujá com adoçante

Jantar (opcional)

  • 1 porção de salada de alface, rúcula, tomate-cereja e pepino com 1 colher de chá de azeite e sal
  • 1 bife grelhado e acebolado
  • Fatias de abobrinha e berinjela grelhadas a gosto
  • 1 copo de suco de limão com adoçante
  • 1 taça de morango
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