Variedades

Quer consumir mais proteína vegetal? Veja 5 receitas saudáveis para o almoço 

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 02/09/26 12h36
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Tofu refogado com brócolis e cogumelos (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)

As proteínas desempenham funções importantes no organismo, contribuindo para a manutenção dos músculos e para a formação e reparação dos tecidos. Embora sejam frequentemente associadas aos alimentos de origem animal, elas também estão presentes em diversas opções vegetais. Para quem deseja aumentar o consumo de proteínas no dia a dia, combinações simples de ingredientes de origem vegetal podem tornar o almoço mais nutritivo, equilibrado e saboroso.

A seguir, confira 5 receitas saudáveis e ricas em proteínas vegetais para o almoço!

1. Tofu refogado com brócolis e cogumelos

Ingredientes

  • 300 g de tofu firme
  • 300 g de floretes de brócolis cozidos
  • 200 g de cogumelo Paris cortado ao meio
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de sopa de gengibre ralado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de sementes de gergelim
  • 1 colher de chá de páprica defumada 
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 1 colher de sopa de molho de soja
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Seque o tofu com papel-toalha e corte-o em cubos. Em uma tigela, tempere os cubos com a páprica defumada, o suco de limão, o molho de soja, a cúrcuma, sal e a pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o tofu e refogue até dourar todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, acrescente o alho e o gengibre e refogue rapidamente. Adicione os cogumelos e refogue em fogo médio até ficarem levemente dourados. Acrescente os floretes de brócolis e refogue por 1 minuto. Retorne o tofu à panela e misture delicadamente com os demais ingredientes. Acrescente o suco de limão e misture para incorporar os sabores. Finalize com as sementes de gergelim e sirva em seguida.

2. Espaguete com molho de lentilha

Ingredientes

  • 250 g de espaguete integral
  • 1 xícara de chá de lentilha cozida
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cenoura ralada
  • 1/2 xícara de chá de tomate picado
  • 2 colheres de sopa de extrato de tomate
  • 1 colher de chá de páprica
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1/2 colher de chá de cominho em pó
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar
  • Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque água suficiente para cozinhar o macarrão, adicione uma colher de sopa de sal e leve ao fogo alto até ferver. Adicione o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve.

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue rapidamente. Adicione a cenoura e refogue por alguns minutos até começar a amolecer. Junte o tomate, o extrato de tomate e 1/2 xícara de chá de água. Misture bem. Acrescente a lentilha cozida, a páprica, o cominho em pó, sal e a pimenta-do-reino. Misture e deixe cozinhar em fogo médio por 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até o molho encorpar. Sirva o macarrão com o molho de lentilha por cima e finalize com a salsinha. 

3. Salada de edamame com quinoa e legumes

Ingredientes

  • 1 1/2 xícara de chá de edamame cozido
  • 1 xícara de chá de quinoa cozida
  • 1 cenoura ralada
  • 1 pepino em cubos
  • 8 tomates-cereja cortados ao meio
  • 1/2 cebola-roxa picada
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de mostarda
  • 1 pitada de pimenta-do-reino

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida, o edamame, a cenoura, o pepino, o tomate-cereja, a cebola-roxa e a salsinha. Em outro recipiente, misture o suco de limão, o azeite, a mostarda e a pimenta-do-reino até obter um molho homogêneo. Regue a salada com o molho e misture delicadamente até envolver todos os ingredientes. Sirva em seguida ou leve à geladeira até o momento de servir.

Bolinho de grão-de-bico servido em tigela branca em cima de mesa de madeira com grão-de-bico ao redor
Bolinho de grão-de-bico (Imagem: Ratov Maxim | Shutterstock)

4. Bolinho de grão-de-bico

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de páprica
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar e para pincelar os bolinhos

Modo de preparo

Em um processador, coloque o grão-de-bico cozido, a cebola, o alho, o azeite, a salsinha e os temperos. Processe até formar uma massa homogênea, mas ainda levemente rústica. Transfira a mistura para uma tigela e acrescente a farinha de aveia para dar liga. Misture bem e modele bolinhos do tamanho desejado. Disponha os bolinhos em uma assadeira untada com azeite. Pincele com um fio de azeite por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem. Sirva em seguida. 

5. Quibe de quinoa com recheio de castanhas

Ingredientes

Massa

  • 200 g de quinoa cozida
  • 150 g de batata-doce cozida
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 30 g de salsinha picada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1 colher de chá de cominho
  • Pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

  • 80 g de castanhas de caju picadas
  • 1/2 cenoura ralada
  • 1/2 cebola picada
  • 1 colher de chá de azeite
  • 1 colher de chá de orégano

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, amasse a batata-doce cozida até formar um purê. Acrescente a quinoa, a cebola, o alho, o azeite, a salsinha, a páprica defumada, o cominho e a pimenta-do-reino. Misture até obter uma massa uniforme. Reserve.

Recheio 

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar transparente. Adicione a cenoura e o orégano e refogue até a cenoura ficar macia. Desligue o fogo, acrescente as castanhas de caju e misture. Reserve. Unte uma assadeira com azeite e coloque metade da massa, pressionando para formar uma camada uniforme. Distribua o recheio sobre a massa e cubra com o restante da mistura de quinoa, alisando a superfície. Faça cortes superficiais na massa e leve ao forno preaquecido a 200º C por cerca de 30 minutos, até a superfície ficar levemente dourada. Retire do forno e sirva em seguida.

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