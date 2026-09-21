Quer afastar energias ruins? Veja 4 formas de usar o manjericão

O manjericão é uma erva muito presente na culinária, mas também ocupa um lugar especial em diferentes tradições populares e espirituais. Associado à limpeza, à proteção e à renovação energética, ele costuma ser utilizado em banhos, defumações e pequenos rituais para afastar aquilo que é considerado negativo e favorecer uma sensação de equilíbrio.

Se você gosta de práticas naturais e simbólicas, a seguir, confira 4 maneiras simples de incluir o manjericão na sua rotina de proteção energética:

1. Banho de manjericão

O banho de ervas é uma das formas mais conhecidas de utilizar o manjericão em práticas de limpeza energética. Para prepará-lo, coloque um punhado de folhas frescas em cerca de 1 litro de água já quente. Desligue o fogo, tampe e deixe descansar por aproximadamente 10 minutos. Depois, coe e espere amornar. Após o banho habitual, despeje a preparação do pescoço para baixo, mentalizando a liberação de pensamentos, sentimentos e energias que você não deseja carregar. Depois, seque o corpo normalmente.

3. Defumação com manjericão

O aroma das ervas também pode ser incorporado a práticas tradicionais de limpeza de ambientes. O manjericão pode ser utilizado em preparações próprias para defumação, sempre com atenção à ventilação do local e à segurança contra incêndios.

Durante a prática, passe pelo ambiente com a intenção simbólica de renovar a energia da casa, especialmente em momentos em que você sente o espaço pesado ou depois de uma situação emocionalmente desgastante. Se houver crianças, animais, pessoas com problemas respiratórios ou sensibilidade à fumaça no ambiente, é melhor evitar a defumação e optar por alternativas sem fumaça.

O manjericão pode ser usado como um símbolo de proteção e renovação (Imagem: Avocado_studio | Shutterstock)

3. Manjericão na entrada da casa

Na tradição popular, a entrada da casa é vista como um ponto importante de proteção, já que é por onde pessoas e diferentes influências entram no ambiente. Por isso, algumas pessoas gostam de manter um vaso de manjericão próximo à porta.

Além de trazer verde para a decoração, a planta pode ser utilizada como um símbolo de proteção e renovação. Cuidar dela também pode se transformar em um pequeno ritual de intenção: ao regá-la, mentalize que sua casa seja um espaço de tranquilidade, harmonia e boas energias.

4. Sachê de proteção

Outra maneira simples de utilizar o manjericão é preparar um pequeno sachê com folhas secas da erva. Coloque-as dentro de um saquinho de tecido e deixe-o em um local que faça sentido para você, como uma gaveta, armário ou próximo à porta de entrada. O sachê pode funcionar como um objeto simbólico de proteção e também como um lembrete para cultivar pensamentos mais positivos e estabelecer limites diante daquilo que faz mal.

O manjericão também é um convite para renovar

Independentemente da crença em energias, práticas como essas podem ter um significado simbólico importante. Preparar um banho, cuidar de uma planta ou organizar a casa pode representar um momento de pausa e renovação. O mais importante é usar o manjericão como um instrumento de intenção e autocuidado, sem substituir cuidados médicos, psicológicos ou outras medidas necessárias quando houver um problema concreto.