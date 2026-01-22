Quem é Chaiany do BBB 26? Conheça a participante do time Pipoca

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Chaiany Andrade, de 25 anos, é uma das participantes mais comentadas na edição de 2026 do Big Brother Brasil. Natural de Brasília, no Distrito Federal, ela entrou no reality show como integrante do time Pipoca, formado por anônimos que disputam o prêmio milionário na casa mais vigiada do país.

Antes de ganhar visibilidade nacional, Chaiany levava uma vida simples: cresceu na roça, no Vale do Paranã (Goiás), onde começou a trabalhar ainda criança, aos 10 anos, ajudando nas atividades rurais da família. Aos 15 anos, ela se tornou mãe de Lara, que hoje tem cerca de 10 anos.

Sem condições de seguir estudando, Chaiany interrompeu os estudos no 1º ano do ensino médio e enfrentou dificuldades econômicas desde cedo. Antes do convite para o BBB 26, ela estava desempregada, o que se tornou parte de sua narrativa no programa e nas redes sociais.

Trajetória no BBB 26

Chaiany começou sua jornada no BBB 26 na dinâmica das Casas de Vidro, sistema no qual candidatos de diferentes regiões do país foram apresentados ao público para votação. Na Casa de Vidro da região Centro-Oeste, ela concorreu com outros três participantes para garantir uma vaga na casa principal do reality show.

Mesmo não sendo escolhida diretamente pelo público para entrar no programa, Chaiany teve uma segunda oportunidade no “Quarto Branco”, uma etapa de resistência em que os participantes enfrentaram desafios para participar definitivamente da casa do BBB. Após mais de cinco dias nessa dinâmica, ela conquistou sua vaga principal no jogo.

O jeito carismático de Chaiany chamou a atenção logo nas primeiras semanas do BBB 26 (Imagem: Reprodução digital | Globo)

Personalidade e repercussão

Dentro e fora da casa, Chaiany rapidamente se tornou pauta entre o público. Seu jeito direto, espontâneo e carismático conquistou seguidores nas redes sociais e chamou a atenção nas primeiras semanas do reality show.

Nas redes sociais, a trajetória de Chaiany foi ainda mais impressionante: ela se tornou a primeira participante do grupo Pipoca desta edição a ultrapassar a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram, poucos dias após sua entrada no programa, com números que continuaram a crescer dia após dia, chegando a cerca de 1,3 milhão de seguidores em janeiro de 2026.

Esse crescimento meteórico nas redes reflete não apenas o engajamento dos fãs, mas também a forma como sua personalidade e história de vida conectaram com grande parte do público do BBB 26.