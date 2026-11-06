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Quem disse que arroz precisa ser sempre igual? Veja receitas para inovar no almoço

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 06/11/26 12h06
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Arroz primavera com frango (Imagem: gkrphoto | Shutterstock)

O arroz é um dos ingredientes mais presentes no dia a dia dos brasileiros. Versátil e fácil de combinar, ele pode ir muito além da versão tradicional. Com diferentes temperos, legumes, queijos e outros alimentos, é possível explorar diferentes sabores e texturas, resultando em pratos completos e variados. Além disso, algumas receitas permitem aproveitar o arroz já cozido, facilitando a rotina na cozinha e evitando desperdícios.

Abaixo, confira 5 opções de receitas com arroz para inovar no almoço!

1. Arroz primavera com frango

Ingredientes

  • 3 xícaras de chá de arroz branco cozido
  • 300 g de peito de frango cortado em cubos
  • 1 xícara de chá de brócolis cortado em floretes pequenos
  • 1 cenoura cortada em rodelas
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1/2 xícara de chá de ervilha-torta cortada em pedaços
  • 2 ovos batidos
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 1/2 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de lemon pepper
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o frango com 1 dente de alho, lemon pepper, sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira grande, aqueça metade do azeite em fogo médio e doure os cubos de frango até ficarem cozidos por dentro. Retire e reserve. Na mesma frigideira, acrescente os ovos batidos e mexa até ficarem cozidos. Retire e reserve.

Acrescente o restante do azeite à frigideira e refogue a cebola e o alho. Junte a cenoura, o brócolis e a ervilha-torta e refogue até os legumes ficarem macios, mas ainda firmes. Adicione o pimentão e misture. Acrescente o arroz cozido, o frango e os ovos reservados. Misture delicadamente para incorporar os ingredientes e aqueça por alguns minutos. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

2. Arroz cremoso com alho-poró e parmesão

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de arroz branco cozido
  • 1 alho-poró cortado em rodelas finas
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 200 ml de creme de leite
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o alho-poró e refogue até murchar. Adicione o arroz cozido e misture delicadamente. Em seguida, coloque o creme de leite e o leite, mexendo até incorporar os ingredientes. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até obter uma consistência cremosa. Acrescente o queijo parmesão e misture até derreter. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

3. Arroz de forno recheado com presunto e queijo

Ingredientes

  • 4 xícaras de chá de arroz branco cozido
  • 200 g de presunto fatiado
  • 250 g de muçarela fatiada
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1/2 xícara de chá de ervilha
  • 1 tomate sem sementes e cortado em cubos
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 xícara de chá de molho de tomate
  • 1/2 xícara de chá de requeijão cremoso
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o tomate, o milho-verde e a ervilha e misture. Adicione o molho de tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por aproximadamente 5 minutos. Desligue o fogo e misture o requeijão até obter um molho cremoso.

Em um refratário, espalhe uma camada de arroz cozido. Cubra com parte do molho, distribua uma camada de presunto e outra de muçarela. Repita as camadas até acabarem os ingredientes, finalizando com a muçarela e o queijo parmesão ralado. Polvilhe orégano e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos, ou até o queijo derreter e dourar. Retire do forno e sirva em seguida.

Prato fundo branco com arroz frito misturado com pedaços de cogumelos escuros, castanhas-de-caju inteiras, milho, ervilhas e cubos de cenoura, colocado sobre um guardanapo cinza com talheres ao lado.
Arroz oriental com cogumelo e castanha-de-caju (Imagem: UPhichet | Shutterstock)

4. Arroz oriental com cogumelo e castanha-de-caju

Ingredientes

  • 3 xícaras de chá de arroz branco cozido
  • 150 g de cogumelo shiitake fatiado
  • 1/2 xícara de chá de castanha-de-caju torrada
  • 1/2 xícara de chá de ervilha fresca
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1 cenoura cortada em cubos
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1/2 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de cebolinha picada
  • 2 colheres de sopa de molho de soja
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 dente de alho picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até ficarem levemente dourados. Acrescente o cogumelo e cozinhe até ficar macio e começar a dourar. Adicione a cenoura e o pimentão e refogue por alguns minutos. Junte a ervilha e o milho-verde e misture.

Acrescente o arroz cozido e o molho de soja, mexendo delicadamente para incorporar os ingredientes. Tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por mais alguns minutos, até aquecer bem. Desligue o fogo, adicione a castanha-de-caju e a cebolinha e misture. Sirva em seguida.

5. Risoto de abóbora com queijo

Ingredientes

  • 1 1/2 xícara de chá de arroz arbóreo
  • 400 g de abóbora-cabotiá descascada e cortada em cubos pequenos
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 l de caldo de legumes
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o caldo de legumes em fogo baixo e mantenha-o aquecido durante o preparo. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a abóbora-cabotiá e refogue por alguns minutos. Junte o arroz arbóreo e misture para envolver os grãos nos temperos. Adicione o vinho branco e mexa até evaporar.

Em seguida, acrescente o caldo de legumes quente aos poucos, uma concha por vez, mexendo constantemente. À medida que o líquido for absorvido, coloque mais caldo e continue o processo até o arroz ficar macio, mas ainda firme, e a abóbora-cabotiá se desmanchar parcialmente, deixando o preparo cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, acrescente a manteiga e o queijo parmesão e misture até incorporar. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

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