Que tal pizza na sexta-feira à noite? Aprenda essa receita de palmito com azeitonas 

Depois de uma semana corrida, a sexta-feira à noite pode ser uma boa oportunidade para preparar uma refeição diferente sem passar muito tempo na cozinha. Para esse momento, a pizza caseira de palmito com azeitonas combina uma massa dourada com uma cobertura cremosa e cheia de sabor. A seguir, confira o passo a passo e prepare a receita em casa!
Pizza de palmito com azeitonas
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de fermento biológico seco
- 3/4 de xícara de chá de água morna
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 colher de chá de sal
Recheio
- 200 g de palmito cortado em rodelas
- 100 g de muçarela ralada
- 80 g de azeitonas pretas sem caroço
- 1 tomate cortado em cubos
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de chá de orégano
- 1 colher de sopa de azeite
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o fermento biológico seco e o sal. Acrescente a água morna e o azeite e misture até formar uma massa. Transfira a massa para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove por 8 minutos, até a massa ficar lisa e elástica. Cubra e deixe descansar por 40 minutos, ou até dobrar de volume.
Abra a massa com um rolo, formando um disco, e transfira-a para uma assadeira própria para pizza. Faça pequenas perfurações na superfície com um garfo e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 8 minutos para pré-assar. Retire do forno e reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o alho e refogue rapidamente. Junte o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Adicione o molho de tomate e o orégano, misture e cozinhe até o molho ficar encorpado. Espalhe o molho sobre a massa pré-assada. Distribua o palmito, a muçarela e as azeitonas sobre a superfície. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 12 a 15 minutos, ou até o queijo derreter e a borda ficar dourada. Retire do forno e sirva em seguida.