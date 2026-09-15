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Que tal fugir do óbvio? Conheça 6 destinos brasileiros para visitar na primavera

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 15/09/26 18h06
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Há destinos incríveis para conhecer no Brasil durante a primavera (Imagem: Viagens e Caminhos | Shutterstock)

Na primavera, o Brasil floresce em cores, temperaturas amenas e possibilidades de viagem que vão além dos roteiros tradicionais. Enquanto os destinos mais famosos seguem lotados, há cidades e municípios pouco explorados que combinam cultura, história, gastronomia e experiências autênticas — perfeitos para quem quer fugir do óbvio e redescobrir o país por novas rotas. De centros históricos silenciosos a refúgios com charme local, a temporada é um convite para pegar a estrada e se surpreender.

Pensando nisso, Ana Luiza Mattar, gerente de comunicação da DeÔnibus, marketplace de passagens rodoviárias online, indica seis destinos que proporcionam experiências únicas. São opções que combinam clima ameno, natureza, história, cultura e gastronomia. Confira!  

1. Penedo (Alagoas)

Praça no centro histórico de Penedo (AL), com estátuas de bronze no primeiro plano e a Igreja e Convento de Santa Maria dos Anjos ao fundo, sob céu ensolarado
Igrejas barrocas e fazem parte do charme histórico de Penedo (Imagem: Leo Avila Fotografias | Shutterstock)

Penedo é uma cidade histórica às margens do Rio São Francisco, com arquitetura colonial muito bem preservada. Igrejas barrocas e conventos do século XVIII, casarões antigos, museus, Forte Maurício (ocupação holandesa) e uma atmosfera ribeirinha marcante fazem parte do destino.

2. São Miguel das Missões (Rio Grande do Sul)

Ruínas históricas de pedra em São Miguel das Missões (RS), destacando a imponente fachada da antiga igreja jesuíta sob céu azul límpido.
São Miguel das Missões é um sítio arqueológico das missões jesuítico-guaranis (Imagem: Ticiana Giehl | Shutterstock)

São Miguel das Missões é um sítio arqueológico das missões jesuítico-guaranis, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O local abriga as Ruínas e o Museu das Missões, que preservam a memória do período colonial e missional. À noite, o Espetáculo Som e Luz conta a história da região.

3. Cidade de Goiás (“Goiás Velho”, Goiás) 

Rua de paralelepípedos do centro histórico da Cidade de Goiás (Goiás Velho), emoldurada por casarios coloniais de fachadas coloridas sob céu ensolarado
O centro histórico da cidade de Goiás mantém viva a herança colonial (Imagem: Angela_Macario | Shutterstock)

Goiás é um patrimônio colonial muito preservado, com ruas de pedra, casarões e igrejas centenárias. Tem uma atmosfera nostálgica, ideal para aproveitar com calma a cultura, o artesanato e as festividades locais.

4. Alcântara (Maranhão) 

Praça da Matriz (Largo de São Matias) em Alcântara (MA), destacando o Pelourinho colonial em primeiro plano e casarios históricos ao fundo, sob céu azul com nuvens
Alcântara é um destino interessante pelos casarões imperiais e pela rusticidade (Imagem: F de Jesus | Shutterstock)

Alcântara reúne ruínas coloniais, casarões imperiais, igrejas antigas, história ligada ao período imperial e ao ciclo do escravismo. Destino interessante pela rusticidade, charme histórico e vistas sobre a Baía de São Marcos.

5. Laguna (Santa Catarina)

Vista panorâmica do litoral de Laguna (SC), destacando a praia com vegetação em primeiro plano e o promontório com o icônico Farol de Santa Marta ao fundo
Laguna é um centro histórico com forte vínculo com a história do Brasil (Imagem: Novos Horizontes PeA | Shutterstock)

Laguna é um centro histórico com forte vínculo com a história do Brasil, marcada pela Guerra dos Farrapos e por Anita Garibaldi, com arquitetura antiga, ruas de traçado colonial e diversas manifestações culturais. Uma boa combinação de litoral e história urbana.

6. São Luiz do Paraitinga (São Paulo)

Casarios coloridos em patamar elevado, margeando uma escadaria decorada com mosaicos e canteiros floridos
São Luiz do Paraitinga é uma cidade histórica colorida e folclórica (Imagem: Ticiana Giehl | Shutterstock)

São Luiz do Paraitinga é uma cidade histórica com forte tradição folclórica, como as festas de reis, carnaval etc. O lugar tem arquitetura colonial preservada, museus regionais, música e manifestações locais, sendo um destino de experiência cultural viva.

Por Nelson Rocha

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