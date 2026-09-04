Quati: conheça o parente do guaxinim que se destaca pelo focinho bastante flexível 

O quati é um mamífero da família Procyonidae, a mesma dos guaxinins. No Brasil, uma das espécies encontradas é o quati-de-cauda-anelada (Nasua nasua), que ocorre em diferentes regiões da América do Sul. De porte médio, o animal chama a atenção principalmente pelo focinho comprido e móvel e pela cauda longa, geralmente marcada por anéis.

Além da aparência característica, os quatis apresentam comportamentos que despertam a curiosidade. São animais ativos, bons escaladores, vivem em uma organização social bastante particular e possuem uma alimentação variada. Abaixo, confira alguns fatos interessantes sobre esses seres!

1. O focinho funciona como uma importante ferramenta

Uma das características mais marcantes do quati é o focinho alongado e bastante flexível. Essa estrutura ajuda o animal a investigar o solo, folhas caídas, troncos e outros locais em busca de alimento. O olfato também desempenha um papel importante nessa procura, permitindo encontrar pequenos animais e outros itens que nem sempre estão visíveis. Além disso, as patas dianteiras possuem garras fortes, que auxiliam a escavar e mexer em materiais no chão.

2. A cauda ajuda a manter o equilíbrio

A longa cauda do quati não chama a atenção apenas pelos anéis que aparecem ao longo dela. Ela tem uma função importante para a movimentação do animal: auxilia no equilíbrio, facilitando a locomoção sobre galhos das árvores e em locais mais altos. Em algumas espécies, a cauda pode ter comprimento próximo ao do próprio corpo e costuma ser mantida erguida durante determinados deslocamentos.

3. Os quatis são ótimos escaladores

Embora passem boa parte do tempo no chão procurando alimento, os quatis também têm grande habilidade para subir em árvores. Suas patas e garras fortes ajudam nessa tarefa, e a anatomia dos membros posteriores permite que desçam dos troncos com a cabeça voltada para baixo. As árvores também oferecem locais para descanso, reprodução e proteção.

4. Eles têm hábitos principalmente diurnos

Diferentemente de vários outros integrantes da família Procyonidae, os quatis são principalmente diurnos. Isso significa que costumam permanecer ativos durante o dia, período em que passam bastante tempo procurando alimento. Eles podem percorrer o solo das florestas com o focinho próximo ao chão, investigando folhas e outros materiais.

Fêmeas, filhotes e quatis jovens costumam viver em grupos, o que favorece a proteção contra predadores e a interação entre os integrantes (Imagem: Elien | Pexels)

5. As fêmeas costumam viver em grupos

A organização social dos quatis apresenta uma característica interessante: fêmeas, filhotes e indivíduos jovens costumam formar grupos, que podem reunir vários animais. Essa convivência oferece benefícios, como maior proteção dos mais novos contra predadores e oportunidades de interação entre os integrantes. Os membros também utilizam diferentes formas de comunicação para manter contato durante seus deslocamentos.

6. Os machos adultos costumam viver sozinhos

Enquanto fêmeas e jovens são conhecidos pela vida em grupo, os machos adultos geralmente apresentam um comportamento mais solitário. Eles costumam se aproximar dos grupos principalmente durante o período reprodutivo. Depois do acasalamento, voltam à rotina independente.

7. A alimentação é bastante variada

Os quatis são animais onívoros, ou seja, consomem alimentos de origem vegetal e animal. Frutas e invertebrados estão entre os principais componentes da alimentação, mas a dieta também pode incluir ovos, insetos, aranhas, pequenos répteis, roedores e outros pequenos animais.

Além disso, a alimentação dos quatis também pode contribuir para o funcionamento dos ecossistemas. Como esses animais consomem diferentes tipos de frutos e percorrem áreas consideráveis em busca de comida, podem colaborar para a dispersão de algumas sementes. Esse processo ajuda espécies vegetais a alcançar locais diferentes daqueles onde os frutos foram consumidos.