Quaresma de São Miguel Arcanjo: 3 rituais poderosos para proteção

A Quaresma de São Miguel Arcanjo é um período de 40 dias dedicado à oração, à reflexão e a outras práticas de fé. Tradicionalmente, ela começa em 15 de agosto e segue até 29 de setembro, data em que a Igreja Católica celebra os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael.

Conforme a tradição religiosa, a devoção teve origem com São Francisco de Assis, no século XIII, que cultivava especial veneração por São Miguel Arcanjo. Ao longo do tempo, a prática se difundiu entre os fiéis e, nos últimos anos, ganhou proporções inéditas no Brasil, reunindo cada vez mais pessoas em momentos de oração e fortalecimento da espiritualidade.

São Miguel Arcanjo é reconhecido como um poderoso defensor contra o mal e símbolo de proteção espiritual. Essa missão aparece, inclusive, em uma de suas orações mais conhecidas, na qual os fiéis pedem que o arcanjo os defenda no combate e seja proteção contra as forças do mal. Por essa razão, a devoção a São Miguel está especialmente associada à busca por amparo, força e segurança diante das adversidades.

Abaixo, Isabel Fogaça, taróloga da Yabá Ritualística, indica 3 rituais simples que podem ser feitos em casa durante a Quaresma de São Miguel Arcanjo!

1. A vela branca da intenção

O primeiro ritual é acender uma vela branca para São Miguel Arcanjo ao longo dos 40 dias, sempre acompanhada de uma intenção clara de proteção — seja pessoal, familiar ou profissional. A vela deve ser posicionada em um local seguro da casa, longe de correntes de ar e de materiais inflamáveis. O gesto de acendê-la diariamente é o que constrói a força do ritual.

“A vela funciona como ponto de concentração da intenção. Não é o objeto que protege, é a constância. Quando a pessoa acende todos os dias com o mesmo pedido, ela cria um ritual de conexão com aquela energia”, explica a especialista.

2. Banho de anil

O banho de anil é indicado especialmente para esse período. O anil carrega o tom de azul associado à vibração de São Miguel Arcanjo, sendo a mesma cor representada nas imagens e no manto do arcanjo. O preparo é simples: dissolve-se uma pequena quantidade de anil em água e, após o banho comum, o líquido é aplicado do pescoço para baixo, com a intenção de envolver o corpo na energia de proteção.

“O azul é a frequência de São Miguel Arcanjo. Quando a pessoa toma esse banho, ela não está lavando o corpo, está vestindo uma proteção. É um gesto simbólico, e o símbolo tem força”, afirma Isabel Fogaça.

A defumação com arruda ajuda a dissipar energias negativas do ambiente (Imagem: Amelia Martin | Shutterstock)

3. Defumação da casa com arruda

O terceiro ritual cuida do ambiente. A defumação com arruda é feita acendendo-se um ramo da erva seca e percorrendo todos os cômodos com a fumaça, com atenção especial às entradas e aos cantos da casa, que são os pontos onde a energia tende a se acumular.

O ideal é manter portas e janelas abertas durante o processo, para que as energias densas tenham por onde sair. “A gente cuida do corpo e esquece do lugar onde vive. A casa também acumula energia. A defumação quebra essa carga e renova o ambiente para o ciclo que se abre”, diz a taróloga.

Rituais que vão além da religião

Segundo Isabel Fogaça, os três rituais podem ser feitos por qualquer pessoa, independentemente de religião. “São Miguel Arcanjo é uma das energias de proteção mais fortes que existem. Não importa se a pessoa é católica praticante ou não: a intenção de proteção é universal”, explica.

A especialista lembra ainda que a devoção começa justamente em agosto, período que carrega no imaginário popular a fama de “mês do desgosto”. Para ela, a coincidência diz muito. “O mesmo mês que carrega a fama de desgosto é o mês em que o Brasil inteiro reza pedindo proteção. Agosto não precisa ser o mês do desgosto. Pode ser o mês da proteção, da limpeza, de encerrar o que precisa ser encerrado. A energia de São Miguel está aí para isso”, conclui.

Isabel Fogaça

O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.

Por Vitor Hugo Fróes