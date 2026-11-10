Quando a grávida deve tomar ácido fólico? Saiba em que momento iniciar a suplementação

Planejar uma gravidez envolve uma série de cuidados que devem começar antes mesmo da concepção, com o objetivo de favorecer a saúde da mulher e o desenvolvimento saudável do bebê. Entre eles, destaca-se a suplementação de ácido fólico, também conhecido como vitamina B9, nutriente essencial para a formação de novas células e o desenvolvimento do sistema nervoso do feto.

Segundo a pediatra Dra. Marli Rio, para mulheres com baixo risco de ter um bebê com defeito de fechamento do tubo neural, a recomendação é começar a suplementar o nutriente pelo menos um mês antes de engravidar e manter até a 12ª semana de gestação, conforme orientação médica.

Suplementação antes da gravidez

O ácido fólico é uma forma da vitamina B9, importante para a produção de DNA e a formação de novas células. Sua suplementação ajuda a reduzir o risco de defeitos do tubo neural, estrutura embrionária que dá origem ao cérebro e à medula espinhal.

O fechamento dessa estrutura acontece nas primeiras semanas de gestação, muitas vezes antes de a mulher descobrir que está grávida. Quando o processo não ocorre adequadamente, podem surgir condições como espinha bífida e anencefalia. Por isso, esperar o resultado positivo do teste pode significar perder parte da janela de prevenção.

“Como nem toda gravidez é planejada, é importante que essa orientação também faça parte das consultas de mulheres que podem engravidar, mesmo quando a maternidade não está nos planos imediatos”, explica a pediatra.

Ao descobrir a gravidez, a orientação é iniciar o acompanhamento pré-natal e conversar com o profissional de saúde sobre o início da suplementação. Não ter utilizado o suplemento antes não significa que o bebê necessariamente apresentará alguma alteração. Da mesma forma, o uso correto não elimina todos os riscos, já que os defeitos do tubo neural podem envolver diferentes fatores. “Essa informação deve ajudar, nunca servir como motivo de culpa”, alerta a Dra. Marli Rio.

Alimentação é importante, mas não substitui a suplementação

Verduras verde-escuras, feijão e frutas são fontes de folato, a forma natural da vitamina B9 encontrada nos alimentos. Apesar de importantes, esses alimentos não substituem a suplementação recomendada para prevenir defeitos do tubo neural.

Durante a gravidez, as necessidades nutricionais aumentam e pode ser difícil atingir as quantidades necessárias apenas pela alimentação. “Uma alimentação equilibrada é importante, mas não substitui a suplementação recomendada para a prevenção”, ressalta a Dra. Marli Rio.

A continuidade do uso de ácido fólico após os primeiros meses deve seguir a orientação médica (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)

Ácido fólico após os primeiros meses de gestação

A recomendação de suplementação até a 12ª semana está relacionada principalmente à prevenção dos defeitos do tubo neural, mas o folato continua sendo importante durante o restante da gestação. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a suplementação diária de ferro e ácido fólico durante a gravidez, como parte dos cuidados nutricionais e da prevenção da anemia materna.

A continuidade deve seguir a orientação do profissional responsável pelo pré-natal. Além disso, é importante não alterar a suplementação por conta própria. Doses e duração devem considerar o histórico e as necessidades de cada mulher.

E depois do parto?

Durante a amamentação, a mulher continua precisando de uma ingestão adequada de folato. A necessidade de manter a suplementação depende da alimentação, das condições de saúde e da avaliação individual. Para quem pretende engravidar novamente, manter níveis adequados da vitamina também é importante para o planejamento de uma nova gestação.

“Como pediatra, acredito que cuidar da criança também é fazer a informação chegar à família no momento certo. Quando explicamos por que começar antes da gravidez e qual é a finalidade da suplementação em cada fase, ajudamos a mulher a participar do próprio cuidado com mais segurança e tranquilidade”, conclui a especialista.

Por Beatriz Monteiro Felicio