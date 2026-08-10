Qual peixe usar na receita? Veja como escolher o tipo ideal para cada preparo

Os peixes têm conquistado cada vez mais espaço na mesa dos brasileiros, tanto pelo sabor e pela versatilidade quanto pelos benefícios nutricionais. Com diferentes espécies disponíveis, é possível explorar diversas formas de preparo e criar refeições variadas para o dia a dia. Enquanto alguns pescados são mais indicados para grelhar, devido à textura e à firmeza da carne, outros se destacam em moquecas, ensopados ou receitas assadas.

Segundo Claudia Mulero, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, rede de franquias especializada em culinária brasileira, conhecer as características de cada peixe faz toda a diferença no resultado do prato.

Além da versatilidade gastronômica, o consumo regular de peixes está associado a uma alimentação equilibrada. Eles são fontes de proteínas de alto valor biológico, vitaminas do complexo B, vitamina D, selênio e gorduras insaturadas, especialmente os peixes de águas frias, ricos em ômega 3.

“Cada espécie possui uma quantidade diferente de gordura, firmeza e sabor. Essas características influenciam diretamente na forma de preparo e na experiência gastronômica. Escolher o tipo certo e os temperos adequados de acordo com cada finalidade ajuda a preservar a textura, realçar o sabor e aproveitar melhor seus nutrientes”, explica.

Abaixo, confira como escolher o peixe ideal para cada preparo.

1. Tilápia: versatilidade para o dia a dia

Com sabor suave e carne macia, a tilápia é uma das opções mais consumidas no Brasil. Sua versatilidade permite diferentes preparos, como grelhados, empanados, assados, iscas e até mesmo cru, como ceviche. Por ter um sabor delicado, combina muito bem com ervas frescas, limão e molhos leves, sendo uma excelente opção para quem busca refeições equilibradas.

2. Pintado: ideal para ensopados e moquecas

Tradicional na culinária brasileira, especialmente no Centro-Oeste e Sudeste, o pintado possui carne firme e poucas espinhas, características que permitem cozimentos mais longos sem perder a consistência. É um peixe que absorve muito bem os temperos e mantém sua estrutura durante o preparo, tornando-se excelente para moquecas, caldeiradas e outros pratos com molho.

O salmão pode ser grelhado, assado ou servido cru (Imagem: odetteungureanu | Shutterstock)

3. Salmão: perfeito para grelhar e assar

Rico em ômega 3 e com textura macia, o salmão é indicado para preparações rápidas, como grelhados e assados, além de ser bastante utilizado na culinária oriental, podendo ser consumido cru. Por apresentar maior teor de gordura saudável, permanece suculento mesmo em altas temperaturas, dispensando preparos muito elaborados.

Depois de limpo e cortado, pode ser degustado como sashimi com molho de soja e erva forte, tradicionais na cultura japonesa. Também é uma opção se prepará-lo como carpaccio, uma entrada fria refinada e leve, feita com lâminas finíssimas de salmão fresco, azeite extravirgem, raspas e suco de limão-siciliano, flor de sal e cebolinha.

4. Bacalhau: tradição em receitas especiais

Muito presente em datas comemorativas, o bacalhau é conhecido pelo sabor marcante e pela textura firme após o dessalgue. Ele harmoniza muito bem com legumes, azeite de oliva, batatas, ovos e ervas aromáticas. É uma excelente escolha para assados, gratinados e receitas tradicionais da culinária portuguesa.

5. Robalo e linguado: delicadeza para preparos leves

Peixes de carne branca e sabor delicado, o robalo e o linguado são indicados para preparações mais suaves, como grelhados, cozidos no vapor ou assados com legumes. Como possuem sabor mais sutil, o ideal é utilizar temperos que valorizem o pescado sem mascarar suas características naturais.

O atum pode ser servido em preparações levemente malpassadas, preservando sua suculência (Imagem: Didebashvili.GEO | Shutterstock)

6. Atum: sabor marcante para preparos rápidos

Com carne firme e sabor mais intenso, o atum é uma excelente opção para grelhados rápidos, selados ou preparações levemente malpassadas, preservando sua suculência. Também é bastante utilizado em receitas da culinária oriental, em saladas, lanches e patês. Por ser um peixe de textura consistente, combina muito bem com preparos que valorizam seu sabor natural, utilizando temperos leves, ervas frescas e molhos à base de cítricos.

7. Cação: excelente para ensopados e moquecas

O cação é conhecido pela carne macia, praticamente sem espinhas, e pela capacidade de absorver bem os temperos. Essas características fazem dele uma escolha frequente para moquecas, ensopados e caldeiradas. Como possui uma textura delicada, o cação incorpora facilmente os sabores dos caldos e molhos, proporcionando pratos muito aromáticos e equilibrados.

8. Peixe-porquinho: crocância que faz sucesso nas frituras

Menos conhecido pelo grande público, o peixe-porquinho se destaca pela carne saborosa e pela textura que fica especialmente crocante quando frita. Muito apreciado em porções e petiscos, é uma ótima opção para quem busca uma experiência diferente à mesa. Quando preparado corretamente, fica com a casquinha crocante por fora e a carne macia por dentro. É uma excelente escolha para frituras, acompanhado de molhos leves, limão e guarnições como mandioca ou batatas.

Peixes de água doce e de água salgada

Segundo Claudia Mulero, variar os tipos de peixe consumidos ao longo da semana é uma maneira de ampliar a oferta de nutrientes e tornar a alimentação mais completa e diversificada. “Os peixes de água doce costumam apresentar sabor mais suave e delicado, harmonizando bem com temperos leves e ervas frescas. Já muitos peixes de água salgada possuem sabor mais marcante e, em alguns casos, maior teor de gordura, o que resulta em carnes mais suculentas e preparações que valorizam ingredientes como azeite, alho, ervas aromáticas e molhos cítricos”, explica.

Independentemente da origem do peixe, a nutricionista ressalta que a escolha da técnica de preparo adequada é fundamental para preservar a textura, o sabor e as características próprias de cada espécie.

Por Marcela Baptista