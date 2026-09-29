Qual é o melhor horário do dia para tomar leite? Veja como incluir a bebida na rotina

No café da manhã, no lanche da tarde ou antes de dormir são alguns dos momentos em que o leite costuma ser consumido. Nas redes sociais, têm surgido a dúvida sobre o horário mais adequado para ingerir o alimento e, inclusive, alguns vídeos até apontam os períodos supostamente mais indicados para aproveitar os benefícios da bebida.

Na prática, porém, o melhor momento para consumir leite depende da rotina, dos hábitos alimentares, dos objetivos e das necessidades nutricionais de cada pessoa. Por ser um alimento naturalmente fonte de proteínas de alta qualidade, cálcio, fósforo e vitaminas do complexo B, o leite pode contribuir para o aporte de nutrientes em diferentes refeições ao longo do dia.

“Não existe um horário universal para consumir leite. Além de nutritivo, ele é um alimento prático, acessível e versátil, que pode ser incorporado em diversos momentos do dia e até mesmo como ingrediente de diferentes preparações culinárias”, explica a nutricionista Carla Pelliciari.

Café da manhã: energia e nutrientes para começar o dia

Para muitas pessoas, o leite é um dos alimentos tradicionais do café da manhã. “O café da manhã é uma refeição importante para começar o dia e uma boa oportunidade para incluir diferentes grupos de alimentos e nutrientes na rotina. Nesse contexto, o leite pode fazer parte de uma alimentação variada e equilibrada, especialmente quando combinado a outros alimentos”, explica a nutricionista.

Além de contribuir para a ingestão de proteínas e cálcio, o leite pode fazer parte da primeira refeição do dia de diferentes maneiras. “Além do clássico café com leite, ele pode ser batido com frutas e aveia, acompanhar pães e tapiocas ou entrar no preparo de panquecas. São combinações simples que ajudam a trazer mais variedade e qualidade nutricional para a refeição”, ressalta.

Lanches: praticidade ao longo do dia

O leite também pode ser uma opção interessante para os lanches intermediários, seja puro ou combinado a outros alimentos, contribuindo para complementar a alimentação entre as principais refeições e facilitando a inclusão de diferentes nutrientes na rotina.

Além das formas mais tradicionais de consumo, ele também pode ser a base de bebidas que vêm ganhando espaço no dia a dia, como matcha latte, mocaccino, chai latte, café gelado e smoothies, ampliando as possibilidades de consumo de forma prática e versátil.

“As evidências atuais indicam a importância do consumo de proteínas ao longo do dia, e o leite entra nos lanches intermediários como uma opção prática para contribuir com esse aporte”, afirma Carla Pelliciari.

Após o treino, o leite pode integrar estratégias alimentares voltadas para a recuperação (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Após a atividade física

Outra ocasião em que o leite pode ser incluído é após a prática de exercícios físicos. Por reunir proteínas de alta qualidade, carboidratos naturalmente presentes e uma quantidade significativa de água em sua composição, a bebida pode integrar estratégias alimentares voltadas para a recuperação pós-treino, sendo, inclusive, uma importante fonte de hidratação, sempre considerando as necessidades individuais e a orientação de um nutricionista.

E antes de dormir?

Consumir leite antes de dormir pode ser mais do que um hábito tradicional. A bebida contém triptofano, um aminoácido envolvido na produção de serotonina e melatonina, que participam da regulação do sono.

“O leite pode ser uma bebida muito interessante para a ceia, mas é importante lembrar que seu efeito não deve ser entendido como o de um alimento que provoca sono, mas como parte de uma alimentação e de uma rotina que podem favorecer um descanso adequado”, ressalta Carla Pelliciari.

O melhor horário é aquele que funciona para a sua rotina

Embora seja comum procurar o “melhor horário” para consumir determinados alimentos, não há evidências de que exista um único momento ideal para o consumo de leite. A bebida pode fazer parte de diferentes refeições do dia, de acordo com a rotina, as preferências e as necessidades nutricionais de cada um. Pode, inclusive, estar presente no almoço e no jantar, como ingrediente no preparo de molhos, tortas e massas.

“Quando falamos em alimentação saudável, não precisamos transformar o consumo de um alimento em uma regra de horário. O mais importante é olhar para o padrão alimentar como um todo, encontrando formas de incluir alimentos nutritivos, como o leite, que sejam compatíveis com a rotina de cada pessoa”, conclui Carla Pelliciari.

Por Gabriela Gimenes