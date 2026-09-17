Qual é o anjo da guarda de Libra? Conheça Anael e sua relação com o signo

A ideia de ter uma presença celestial que acompanha, protege e orienta cada pessoa atravessa diferentes culturas e religiões. Conhecidos como anjos da guarda, esses seres são associados, em diversas tradições espirituais, ao amparo e à proteção ao longo da vida. Eles também representam uma fonte de conforto e orientação diante de momentos difíceis e situações de perigo.

Para muitos, a ideia de um anjo da guarda traz uma sensação de segurança e conexão com algo maior, sendo símbolo de fé e esperança. Segundo Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, Anael é o anjo da harmonia de Libra.

A aura de amor e justiça de Anael inspira a busca por equilíbrio, relacionamentos harmônicos e decisões justas. Ele é favorável espiritualmente para os librianos que buscam harmonia em suas vidas e relações, pois promove o amor verdadeiro e orienta na tomada de decisões.

A turmalina rosa amplifica a confiança e a compreensão no amor, podendo ser usada para fortalecer a conexão com o anjo Anael (Imagem: daniiD | Shutterstock)

Dicas para a conexão com o anjo Anael

A seguir, Emylian Kali lista algumas práticas para aumentar a conexão com Anael, anjo guardião dos nativos de Libra. Confira!

Incenso: maçã com canela, uma fragrância suave que intensifica a energia amorosa;

maçã com canela, uma fragrância suave que intensifica a energia amorosa; Cristal: turmalina rosa, poderosa pedra que amplifica a confiança e a compreensão no amor;

turmalina rosa, poderosa pedra que amplifica a confiança e a compreensão no amor; Cores: os librianos devem se vestir com tons suaves de azul ou rosa, pois essas cores refletem paz e equilíbrio para o dia;

os librianos devem se vestir com de azul ou rosa, pois essas cores refletem paz e equilíbrio para o dia; Ritual semanal: nas sextas-feiras, os nativos devem levar no bolso 3 sementes de maçã para fortalecer a confiança;

nas sextas-feiras, os nativos devem levar no bolso 3 sementes de maçã para fortalecer a confiança; Salmos e orações: os librianos devem tirar um tempo no dia para ler e refletir sobre o Salmo 37, sintonizando a alma com a energia amorosa e justa de Anael.