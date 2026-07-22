Qual é a importância da ilustração no desenvolvimento da leitura infantil? 

A literatura infantil é o campo que reúne texto, imagem, ritmo, projeto gráfico e mediação para criar histórias capazes de dialogar com crianças e adultos ao mesmo tempo. Embora muitas vezes seja tratada como algo simples, ela exige domínio de linguagem, compreensão da infância e atenção ao modo como a criança lê o mundo antes mesmo de dominar plenamente as palavras.

A pesquisa “When Children Are Not Read to at Home: The Million Word Gap”, publicada no Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, mostra que pais que leem um livro ilustrado por dia para seus filhos oferecem às crianças contato com cerca de 78 mil palavras por ano, chegando a uma diferença estimada de 1,4 milhão de palavras antes da entrada no jardim de infância, em comparação com crianças que nunca escutam leituras em casa.

Para Guilherme Bevilaqua, ilustrador infantil e professor, o livro para crianças precisa ser visto com mais seriedade pelo mercado, pelas famílias e pelos próprios criadores. Ele defende que a ilustração infantil envolve técnica, pensamento narrativo, filosofia e responsabilidade.

“Você acha que ilustração é coisa de criança? Será que é coisa infantil ou existe um universo por trás disso, muito responsável, com profundidade e mercado?”, questiona. A provocação ajuda a desmontar uma visão comum: a de que produzir para crianças seria mais fácil, menor ou menos sofisticado do que criar para adultos.

Livros infantis aproximam diferentes gerações

A literatura infantil carrega uma particularidade importante: a criança costuma ser o público final, mas nem sempre é a primeira leitora ou a compradora da obra. Pais, mães, avós e professores participam da escolha, da compra e da leitura em voz alta. Isso faz com que um bom livro infantil precise conversar com diferentes camadas de público. A criança se conecta pela imagem, pela sonoridade, pela surpresa e pelo afeto. O adulto percebe qualidade textual, intenção de ensinar, acabamento visual e a possibilidade de interação.

Esse encontro entre gerações é uma das forças do livro ilustrado. Uma história pode ser lida no quarto antes de dormir, em uma roda de leitura na escola, em uma biblioteca ou no colo de um familiar. Em todos esses espaços, o livro se torna um objeto de convivência.

A imagem não apenas acompanha o texto; ela conduz o olhar, cria pausas, insere detalhes escondidos, abre brechas para perguntas e permite que a criança volte à mesma página várias vezes com novas descobertas.

A ilustração complementa a narrativa e desperta diferentes interpretações (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Texto e imagem contam a história juntos

A relação entre escrita e ilustração exige construção por parte do autor. Em obras infantis bem planejadas, texto e imagem não disputam espaço. Eles se complementam. Há momentos em que a frase conduz a cena; em outros, a ilustração acrescenta uma camada que não está escrita. Um personagem escondido no canto da página, uma expressão diferente, um objeto que reaparece ou uma pequena brincadeira visual podem criar uma história dentro da história principal. Esse tipo de recurso estimula atenção, memória, curiosidade e participação ativa da criança.

Outro ponto essencial é entender que literatura infantil não precisa, obrigatoriamente, entregar uma lição de moral explícita. Muitas histórias funcionam porque divertem, despertam espanto, provocam identificação ou apresentam o absurdo de forma poética. O lúdico também educa. Uma narrativa engraçada, uma cena inesperada ou um personagem estranho podem ampliar o imaginário da criança sem transformar o livro em uma palestra disfarçada. A infância aprende também pelo jogo, pela repetição, pela surpresa e pelo prazer da leitura.

No mercado editorial, essa compreensão muda a forma de produzir e avaliar livros para crianças. Autores e ilustradores precisam pensar na experiência completa da obra, da capa à última página. Editoras e escolas, por sua vez, devem observar se o livro oferece riqueza visual, qualidade textual e possibilidades reais de mediação. Uma obra infantil forte não depende apenas de tema bonito ou desenho agradável. Ela precisa sustentar releituras, abrir conversas e respeitar a inteligência da criança.

Por Eluan Carlos