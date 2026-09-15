Qual carta do Tarot representa o seu signo? Conheça o arcano de cada um

Você sabia que os signos do zodíaco podem ser associados a diferentes cartas do Tarot? Dentro dessas correspondências simbólicas, cada arcano traz significados relacionados à personalidade, aos aprendizados e à forma como determinadas características podem se manifestar. A conexão entre Astrologia e Tarot reúne signos, planetas e os 22 Arcanos Maiores em interpretações que ajudam a compreender diferentes aspectos de cada perfil astrológico.

Conhecer o Arcano ligado ao seu signo pode ser uma maneira interessante de compreender melhor seus potenciais, desafios e caminhos de desenvolvimento. Confira!

Áries — O Carro

Áries: O ariano é representado pela carta “O Carro”, que fala sobre movimento, determinação e conquista (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta “O Carro” é um arcano que fala sobre movimento, determinação e conquista. Áries, que é conhecido por sua energia e liderança, possui uma grande força para proteger aquilo que ama e seguir em frente quando encontra uma motivação verdadeira. O desafio é não deixar que medos e inseguranças conduzam suas escolhas.

Touro — O Hierofante

O taurino é representado pela carta “O Hierofante”, que fala sobre valores, estabilidade e segurança (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

Touro é representado pelo “O Hierofante”, também conhecido como “O Papa”. Essa carta está relacionada a valores, tradição, estabilidade, conhecimento e segurança. Existe aqui uma forte necessidade de construir bases sólidas e preservar aquilo que possui significado. O aprendizado taurino está em compreender que segurança também pode existir fora do conhecido e que mudar não significa necessariamente perder aquilo que foi conquistado.

Gêmeos — Os Enamorados

O geminiano é representado pela carta “Os Enamorados”, que fala sobre comunicação, escolhas e relacionamentos (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta “Os Enamorados” representa Gêmeos e traz temas como comunicação, escolhas, dualidade e relacionamentos. O arcano conversa diretamente com a natureza curiosa e múltipla do signo, que costuma enxergar diferentes possibilidades antes de tomar uma decisão. Seu grande aprendizado é unir razão e emoção, entendendo que escolher um caminho também significa abrir mão de outros.

Câncer — A Imperatriz

O canceriano é representado pela carta “A Imperatriz”, que fala sobre fertilidade, acolhimento e sensibilidade (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta “A Imperatriz” representa fertilidade, acolhimento, nutrição, sensibilidade, maternidade, abundância e conexão com o corpo e com as emoções. Por isso, conversa profundamente com a essência de Câncer, signo regido pela Lua e associado ao cuidado, à família, à proteção e à necessidade de criar vínculos afetivos seguros.

Leão — A Força

O leonino é representado pela carta “A Força”, que fala sobre coragem, autoconfiança e vitalidade (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

O signo de Leão encontra sua representação em “A Força”, uma das cartas mais poderosas do tarot. O arcano fala sobre coragem, autoconfiança, vitalidade e domínio dos instintos, características muito presentes na energia leonina. Porém, sua verdadeira força não está na imposição, mas na capacidade de conduzir situações com presença, generosidade e equilíbrio emocional.

Virgem — O Eremita

O virginiano é representado pela carta “O Eremita”, que fala sobre introspecção, análise e sabedoria (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

A carta “O Eremita” representa Virgem e simboliza introspecção, análise, sabedoria e busca por respostas. O arcano combina com o olhar detalhista e observador do signo, que gosta de compreender as situações antes de agir. Seu caminho de evolução passa por aprender a confiar mais na própria sabedoria e a não transformar a busca pela perfeição em excesso de cobrança.

Libra — A Justiça

O libriano é representado pela carta “A Justiça”, que fala sobre equilíbrio, ética e racionalidade (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

Libra está diretamente ligado à carta “A Justiça”, que representa equilíbrio, ética, racionalidade e escolhas conscientes. O arcano traduz a necessidade libriana de buscar harmonia e considerar diferentes lados de uma situação. Ao mesmo tempo, ensina que manter a paz não significa evitar decisões difíceis: algumas situações exigem posicionamento, limites e responsabilidade.

Escorpião — A Morte

O escorpiano é representado pela carta “A Morte”, que fala sobre transformação e encerramento de ciclos (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

Apesar do nome assustar algumas pessoas, “A Morte” é uma das cartas mais profundas do tarot e representa Escorpião. Seu significado está ligado à transformação, encerramento de ciclos, renascimento e desapego. A energia escorpiana entende que algumas versões de nós precisam morrer para que outras possam nascer. Seu desafio é aceitar as mudanças sem tentar controlar todos os processos de transformação.

Sagitário — A Temperança

O sagitariano é representado pela carta “A Temperança”, que fala sobre equilíbrio, expansão e integração (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

Sagitário é representado por “A Temperança”, carta relacionada ao equilíbrio, à expansão, à integração e à busca por uma vida com mais sentido. O signo possui uma natureza aventureira, filosófica e desejosa de conhecer o mundo, enquanto o arcano ensina a encontrar medida e equilíbrio durante essa jornada. A grande lição é compreender que liberdade também exige consciência e responsabilidade.

Capricórnio — O Imperador

O capricorniano é representado pela carta “O Imperador”, que fala sobre liderança, iniciativa e autoridade (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

O signo de Capricórnio encontra correspondência com “O Imperador”, carta que fala sobre liderança, iniciativa, autoridade e capacidade de construir algo sólido. Assim como esse signo do zodíaco, esse arcano possui uma energia de ação e coragem, incentivando a pessoa a assumir o comando da própria vida. Seu desafio está em equilibrar força e sensibilidade, evitando transformar determinação em autoritarismo.

Aquário — A Estrela

O aquariano é representado pela carta “A Estrela”, que fala sobre esperança, inspiração e autenticidade (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

Aquário encontra correspondência com “A Estrela”, uma carta ligada à esperança, inspiração, autenticidade e visão de futuro. Assim como o signo, o arcano aponta para ideias inovadoras e para a capacidade de imaginar possibilidades que ainda não existem. Sua energia incentiva a pessoa a confiar em sua individualidade e utilizar seus talentos para contribuir com algo maior.

Peixes — A Lua

O pisciano é representado pela carta “A Lua”, que fala sobre sensibilidade, imaginação e intuição (Imagem: ZilverlightArt | Shutterstock)

O signo de Peixes está relacionado à carta “A Lua”, arcano da sensibilidade, imaginação, intuição e mundo inconsciente. Essa combinação reforça a percepção sutil e a riqueza emocional pisciana, mas também alerta para a possibilidade de confundir medo, fantasia e intuição. Seu aprendizado é desenvolver discernimento para reconhecer quando está ouvindo a própria percepção e quando está sendo conduzido por inseguranças.