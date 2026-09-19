Quais são os signos mais místicos do zodíaco? Conheça 5 nativos que se conectam naturalmente com o universo espiritual

Alguns signos do zodíaco parecem ter uma conexão mais natural com o mundo espiritual, a intuição e tudo aquilo que não pode ser explicado apenas pela lógica. São pessoas que costumam perceber sinais, confiar na própria sensibilidade e demonstrar curiosidade por temas como astrologia, tarot, sonhos, espiritualidade e energias. É claro que todo mapa astral pode revelar uma relação particular com o universo místico, mas alguns signos carregam essa característica de maneira mais marcante.

Abaixo, conheça os signos mais místicos do zodíaco!

1. Peixes

O pisciano destaca-se pela sensibilidade e pela conexão com o universo espiritual, confiando na intuição e em pressentimentos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Peixes é um dos signos mais associados à espiritualidade e à sensibilidade. Regido por Netuno, planeta relacionado à imaginação, à intuição e ao universo simbólico, o signo costuma ter facilidade para captar sentimentos e atmosferas que passam despercebidos por outras pessoas. Os piscianos podem se interessar por sonhos, mediunidade, astrologia e práticas espirituais, além de frequentemente confiarem em pressentimentos. Para eles, nem tudo precisa ter uma explicação racional para fazer sentido.

2. Escorpião

O escorpiano demonstra interesse pelos mistérios da vida e busca descobrir o que está escondido por trás das aparências (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Intenso e profundo, Escorpião tem uma relação especial com os mistérios da vida. Regido por Plutão, associado às transformações, aos ciclos de morte e renascimento e ao que existe nas profundezas, o signo não costuma se satisfazer com respostas superficiais. Eles podem sentir grande curiosidade por ocultismo, tarot, magia, psicologia e assuntos que envolvem o inconsciente. Sua característica investigativa faz com que tenham interesse em descobrir aquilo que está escondido por trás das aparências.

3. Sagitário

O sagitariano busca compreender o sentido da existência por meio da espiritualidade, da filosofia e de diferentes formas de conhecimento (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Sagitário também ocupa um lugar de destaque quando o assunto é espiritualidade. Regido por Júpiter, planeta ligado à expansão, à filosofia e à busca por conhecimento, o signo costuma questionar o sentido da existência e procurar diferentes formas de compreender o mundo. A espiritualidade sagitariana pode aparecer por meio de religiões, filosofias, estudos esotéricos, viagens e contato com diferentes culturas. Mais do que seguir uma crença cegamente, Sagitário tende a buscar uma verdade que faça sentido para sua própria experiência.

4. Aquário

O aquariano explora conhecimentos alternativos, mantendo a curiosidade pelo que ainda está sendo descoberto (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Aquário tem uma maneira bastante particular de se relacionar com o místico. Regido por Urano na astrologia moderna, o signo está ligado à inovação, à percepção de novas possibilidades e à quebra de padrões. Por isso, os aquarianos podem se interessar por conhecimentos alternativos, terapias energéticas, astrologia, consciência, espiritualidade e assuntos que desafiam conceitos tradicionais. Seu lado místico costuma ser menos ligado a dogmas e mais à curiosidade por aquilo que ainda está sendo descoberto.

5. Câncer

O canceriano percebe mudanças sutis ao redor e pode manifestar a intuição por meio de sonhos, ancestralidade e sensações difíceis de explicar (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A sensibilidade canceriana também pode favorecer uma forte conexão com o universo espiritual. Regido pela Lua, símbolo das emoções, da memória, do inconsciente e da receptividade, Câncer tende a perceber mudanças sutis no ambiente e nas pessoas ao seu redor. O signo pode ter uma relação especial com sonhos, ancestralidade, rituais familiares e práticas que proporcionam acolhimento e proteção. Muitas vezes, sua intuição se manifesta como aquela sensação difícil de explicar de que algo está certo ou errado.