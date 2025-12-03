Variedades

Quais plantas escolher para o apartamento? Veja 7 opções

- Atualizado: 03/12/25 17h36
As plantas trazem vida para a decoração e refrescam o ambiente (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Ter plantas em casa é uma forma de trazer mais vida, frescor e harmonia aos ambientes, especialmente em apartamentos, em que o espaço pode ser mais limitado e não tão arejado. Elas não só embelezam os espaços, mas também ajudam a purificar o ar, melhorar o humor e até aumentar a produtividade. No entanto, é importante escolher espécies que se adaptem bem ao ambiente interno e que exijam pouca manutenção. 

Especialista na área e coordenadora no curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniderp, Gisele Yallouz, explica que a escolha adequada das espécies de plantas para ambientes fechados é fundamental para garantir que elas se adaptem às condições do local, como iluminação, umidade e temperatura, e permaneçam saudáveis por mais tempo, além de facilitar o cuidado. 

“Algumas plantas precisam de luz solar direta, enquanto outras se desenvolvem melhor em ambientes com luz indireta; por isso, a escolha errada pode levar ao seu enfraquecimento ou até à morte. Além disso, algumas espécies têm propriedades purificadoras do ar, ajudando a melhorar a qualidade do ambiente, enquanto outras podem ser mais resistentes e exigir menos manutenção”, explica.

Além disso, conforme Gisele Yallouz, algumas plantas também podem favorecer a qualidade de vida. “Escolher as plantas certas também contribui para a saúde e o bem-estar, pois elas podem reduzir o estresse, aumentar a sensação de conforto e trazer uma atmosfera mais relaxante e revitalizante ao espaço”, salienta.  

A seguir, confira 7 plantas ideais para quem deseja cultivar um pequeno jardim dentro de seu apartamento!   

1. Espada-de-são-jorge (Sansevieria)

Banheiro branco, com espada-de-são-jorge, espelho redondo de madeira e um roupão pendurado ao fundo
A espada-de-são-jorge se adapta bem a diferentes níveis de luz e ajuda a purificar o ar (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Conhecida por sua resistência e facilidade de cuidado, a espada-de-São-Jorge é perfeita para quem não tem muito tempo para cuidar das plantas. Ela se adapta bem a diferentes níveis de luz e precisa de regas esparsas. Além disso, ajuda a purificar o ar, o que é um ótimo benefício para ambientes internos.  

2. Lírio-da-paz (Spathiphyllum)

Lírio-da-paz em um vaso branco no chão e ao lado de uma janela com cortina cinza
O lírio-da-paz é ideal para ambientes com pouca luz (Imagem: New Africa | Shutterstock)

O lírio-da-paz é uma planta de fácil cultivo e que se destaca pela sua beleza. Com folhas verdes brilhantes e flores brancas, ela é ideal para ambientes com pouca luz. A espécie também é conhecida por suas propriedades purificadoras de ar, removendo substâncias tóxicas como amônia e benzeno.  

3. Cacto

Vaso marrom com cacto em cima de uma mesinha de cabeceira de madeira
O cacto exige pouca água e pode ser colocado em lugares mais ensolarados (Imagem: Yanya | Shutterstock)

Os cactos são perfeitos para quem tem uma rotina agitada. Eles exigem pouca água e podem ser colocados em lugares mais ensolarados, como janelas com boa incidência de luz. Disponíveis em diversas formas e tamanhos, podem ser uma opção decorativa e de fácil cuidado para o apartamento.  

4. Pothos (Epipremnum aureum)

Planta photos em vaso de cerâmica branco em cima de banco de madeira
O photos se adapta bem a locais com luz indireta (Imagem: Ana Sha | Shutterstock)

O pothos, também conhecido como “jiboia”, é uma planta trepadeira que se adapta bem em locais com luz indireta. Ele cresce rapidamente e pode ser cultivado em vasos suspensos ou pendentes. Além disso, ajuda a purificar o ar, removendo toxinas e melhorando a qualidade do ambiente.  

5. Samambaia (Nephrolepis exaltata)

Samambaia dentro de um vaso para plantas de palha
A samambaia é ideal para ambientes com umidade relativa do ar mais alta (Imagem: Benoit Bruchez | Shutterstock)

As samambaias são ideais para ambientes com umidade relativa do ar mais alta, como banheiros. Elas preferem luz indireta e precisam de regas regulares. Além de decorar o ambiente com suas folhas verdes exuberantes, também ajudam na absorção da umidade, contribuindo para um ar mais fresco.  

6. Maranta (Goeppertia zebrina)

Vaso branco com maranta em cima de uma mesa branca
A maranta deve ser colocada em um ambiente bem iluminado, mas sem luz solar direta (Imagem: Creative by Nature | Shutterstock)

As marantas trazem um toque especial a qualquer ambiente. São plantas que se destacam devido a sua variedade de texturas, cores e formatos de folhas. Para crescerem saudáveis, escolha um ambiente bem iluminado, mas que não pegue luz solar diretamente, e mantenha o substrato úmido. Atenção para que a água das regas não fique acumulada no fundo do vaso. Aliás, essa dica vale para as demais espécies.   

7. Bico-de-papagaio (Euphorbia pulcherrima)

vaso de planta bico-de-papagaio com folhas vermelhas na janela
A bico-de-papagaio é ótima para decorar a casa no Natal (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Agora, se você quer decorar sua casa com uma planta que é o símbolo do Natal, pode usar o bico-de-papagaio ou poinsetia. Ela pode durar cerca de dois meses com sua cor vibrante, desde que cultivada em vaso com uma boa dose de luz indireta e com regas em dias alternados. Depois desse período, a planta pode ser plantada direto no jardim para continuar a se desenvolver.  

Além de embelezar o ambiente, são fáceis de cuidar e se adaptam bem à vida em apartamento. Com um pouco de atenção, essas são ótimas opções de plantas que podem transformar qualquer espaço em um lugar mais acolhedor, aconchegante e agradável.  

Por Camila Souza Crepaldi

