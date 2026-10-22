Psicólogo, psiquiatra ou os dois? Entenda as diferenças e quando buscar ajuda

Ansiedade, tristeza persistente, alterações do sono e crises de pânico podem indicar que é hora de buscar ajuda profissional. Psicologia e psiquiatria são áreas que atuam na saúde mental, com formações e funções diferentes. Porém, em alguns casos, o acompanhamento conjunto pode ser o mais adequado para o paciente.

Em junho de 2026, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou um manual sobre intervenções psicológicas estruturadas, destacando que esse tipo de cuidado pode ajudar pessoas com sintomas relacionados a diferentes condições de saúde mental. Entre os recursos apresentados, estão intervenções voltadas ao manejo de sintomas de depressão, ansiedade e sofrimento psicológico, que podem ser utilizadas de forma individual ou integrada a outras estratégias de cuidado.

Qual é a diferença entre psicólogo e psiquiatra?

O psicólogo atua principalmente por meio da psicoterapia, utilizando métodos e técnicas estruturadas para trabalhar aspectos relacionados a pensamentos, emoções, comportamentos e relações. Durante o acompanhamento, o profissional busca compreender como a pessoa está lidando com determinada situação, quais padrões podem estar relacionados ao sofrimento e quais estratégias podem ajudar na mudança.

O psiquiatra, por outro lado, é médico e faz uma avaliação clínica e psiquiátrica. Isso inclui investigar os sintomas, quando começaram, com que frequência aparecem, qual é a intensidade e quanto interferem na rotina, além de considerar histórico pessoal e familiar e outras condições de saúde. Quando há indicação, o profissional pode prescrever medicamentos e acompanhar a resposta ao tratamento.

“Na psicoterapia, não olhamos apenas para o sintoma isolado. Procuramos entender o contexto em que ele aparece, como a pessoa interpreta o que está vivendo e de que maneira isso interfere nos seus comportamentos e relações. A partir daí, são trabalhadas estratégias para lidar com essas dificuldades”, explica Ryan Camillo, psicólogo e docente da Afya Unigranrio Duque de Caxias.

No caso da psiquiatria, a avaliação também procura diferenciar manifestações que podem parecer semelhantes. Alterações do sono, por exemplo, podem estar relacionadas a diferentes condições e até a problemas de saúde que não são exclusivamente psiquiátricos. Por isso, a consulta médica considera o conjunto de sintomas antes de definir uma conduta.

“O papel do psiquiatra não é simplesmente identificar um sintoma e indicar um medicamento. A avaliação precisa considerar a história daquela pessoa, a evolução do quadro, outros problemas de saúde, medicamentos que ela já utiliza e o impacto dos sintomas no funcionamento diário. A partir desse conjunto de informações é que se define se há necessidade de tratamento medicamentoso e qual é a melhor estratégia”, explica Rafael Matias, psiquiatra e professor da Afya Unigranrio Barra da Tijuca.

Sintomas intensos ou persistentes merecem avaliação de um psiquiatra (Imagem: Ljupco Smokovski | Shutterstock)

Por onde começar?

Não existe uma regra segundo a qual determinado sintoma obrigatoriamente exige psicólogo ou psiquiatra. Uma pessoa que percebe mudanças persistentes no humor, ansiedade frequente ou dificuldades que começaram a interferir na rotina pode procurar qualquer um dos dois profissionais. A própria avaliação inicial pode indicar se é necessário encaminhamento para outra área.

A psicoterapia pode ser procurada diante de sofrimento emocional, dificuldades nos relacionamentos, mudanças importantes de vida, perdas, conflitos ou sintomas que estejam prejudicando o cotidiano. Também pode fazer parte do tratamento de transtornos mentais, de forma isolada ou associada ao acompanhamento médico, dependendo do caso.

A avaliação psiquiátrica, por sua vez, ganha importância quando os sintomas são intensos, persistentes ou provocam prejuízo significativo no funcionamento da pessoa. Alterações importantes do sono ou do apetite, crises de pânico recorrentes, mudanças acentuadas de humor, dificuldade de concentração, isolamento e perda da capacidade de realizar atividades habituais são exemplos de situações que merecem avaliação.

“O paciente não precisa chegar ao consultório sabendo qual diagnóstico tem ou qual profissional seria o mais indicado. Muitas vezes, ele sabe apenas que alguma coisa mudou e que não está conseguindo lidar com aquilo sozinho. A avaliação profissional serve justamente para entender o que está acontecendo e identificar o cuidado necessário”, afirma Ryan Camillo.

Não é preciso ter um diagnóstico para procurar ajuda

Esperar que os sintomas se tornem graves pode atrasar a busca por cuidado. Ansiedade e tristeza, por exemplo, fazem parte da experiência humana e podem aparecer em momentos específicos sem necessariamente indicar um transtorno. O sinal de atenção está na frequência, na intensidade, na duração e, principalmente, no impacto que essas manifestações começam a ter na vida.

Uma pessoa que passa a evitar situações que antes enfrentava, deixa de encontrar amigos, perde o interesse por atividades de que gostava, tem dificuldade para trabalhar ou estudar ou percebe alterações persistentes no sono, pode estar diante de uma situação que merece atenção profissional.

“Uma das perguntas que podemos fazer é: isso está mudando a forma como eu vivo? Se a pessoa percebe que está deixando de trabalhar, estudar, conviver, dormir ou realizar atividades que antes faziam parte da rotina por causa daquele sofrimento, já existe um motivo para buscar avaliação. Não é preciso esperar uma crise para procurar ajuda”, orienta Ryan Camillo.

Quando ambos os profissionais trabalham juntos

Psicólogo e psiquiatra não são alternativas excludentes. Em determinadas situações, os dois profissionais podem atuar simultaneamente, cada um dentro de sua área. A psicoterapia trabalha aspectos emocionais e comportamentais, enquanto o acompanhamento psiquiátrico permite monitorar sintomas e, quando necessário, utilizar medicamentos.

A combinação pode ser considerada, por exemplo, quando os sintomas apresentam maior intensidade, persistem mesmo com mudanças na rotina ou provocam prejuízos importantes no dia a dia. A necessidade de um ou dos dois tratamentos, no entanto, depende da avaliação individual.

Como saber que é hora de procurar ajuda?

Mais do que identificar um sintoma específico, é importante observar mudanças que persistem e começam a comprometer a vida cotidiana. Alterações importantes no sono ou no apetite, irritabilidade frequente, isolamento, queda de rendimento no trabalho ou nos estudos, perda de interesse por atividades habituais, crises de ansiedade ou pânico e dificuldade de manter tarefas do dia a dia são sinais que justificam uma avaliação.

Também vale prestar atenção quando familiares ou pessoas próximas percebem mudanças de comportamento que o próprio indivíduo não identifica. Em muitos casos, quem está sofrendo se acostuma gradualmente aos sintomas e passa a considerá-los parte da rotina.

Em situações de sofrimento intenso, pensamentos de morte ou de autolesão, a busca por atendimento deve ser imediata. Nesses casos, é importante procurar um serviço de emergência ou outro recurso de atendimento disponível na região.

Mais do que escolher entre psicólogo ou psiquiatra, o principal é não ignorar um sofrimento que persiste ou começa a limitar a vida. A avaliação profissional ajuda a entender o que está acontecendo e qual combinação de cuidados é mais adequada para cada caso.

Por Maria Clara Montanha