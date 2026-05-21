Variedades

Proteína vegetal: 3 receitas práticas para um jantar saudável

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 21/05/26 19h06
Curry de grão-de-bico com arroz basmati (Imagem: asife | Shutterstock)

A presença de boas fontes proteicas na alimentação é essencial para funções importantes do organismo, incluindo construção muscular, recuperação dos tecidos e manutenção da energia. Para quem busca um jantar saudável, apostar em proteína vegetal pode ser uma excelente alternativa.

A seguir, descubra receitas simples e deliciosas para incluir mais proteína vegetal nas suas refeições!

1. Curry de grão-de-bico com arroz basmati

Ingredientes

Curry

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
  • 1 xícara de chá de leite de coco
  • 2 tomates maduros picados
  • 1/2 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de curry em pó
  • 1/2 colher de chá de cúrcuma
  • 1/2 colher de chá de páprica doce
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Arroz basmati

  • 1 xícara de chá de arroz basmati
  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 colher de chá de azeite de oliva
  • 1/2 colher de chá de sal

Modo de preparo

Curry

Aqueça uma panela em fogo médio e adicione o azeite de oliva. Refogue a cebola até ficar transparente. Depois, acrescente o alho e mexa rapidamente. Adicione os tomates e cozinhe até começarem a desmanchar. Junte o curry em pó, a cúrcuma, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até formar um molho aromático. Adicione o grão-de-bico cozido e o leite de coco. Cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até obter um caldo levemente cremoso. Finalize com cheiro-verde picado.

Arroz basmati

Lave o arroz basmati em água corrente até a água sair transparente. Depois, aqueça uma panela em fogo médio, adicione o azeite de oliva e refogue rapidamente o arroz. Despeje a água, acrescente o sal e cozinhe em fogo baixo com a panela semitampada até os grãos ficarem macios e soltinhos. Sirva o curry cremoso ao lado do arroz basmati.

Nhoque de batata com lentilha ao molho de tomate servido em prato decorado com folhas de manjericão fresco
Nhoque de batata ao molho de lentilha (Imagem: BBA Photography | Shutterstock)

2. Nhoque de batata ao molho de lentilha

Ingredientes

Molho de lentilha

  • 2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida
  • 4 tomates maduros picados
  • 1/2 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de sopa de extrato de tomate
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1/2 colher de chá de orégano seco
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1/2 xícara de chá da água do cozimento da lentilha
  • Folhas de manjericão para finalizar

Nhoque de batata

  • 500 g de batata
  • Água para cozinhar
  • Sal a gosto
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Lentilha

Aqueça uma panela em fogo médio e adicione o azeite de oliva. Refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe rapidamente. Depois, adicione os tomates e o extrato de tomate e cozinhe até formar um molho encorpado e rústico. Misture a páprica, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Em seguida, adicione a lentilha e a água do cozimento. Cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos até o molho ficar espesso.

Nhoque de batata

Em uma panela com água e sal, cozinhe as batatas com casca até ficarem macias. Escorra, retire as cascas e amasse ainda mornas em um recipiente. Misture o azeite de oliva, o sal e a farinha de trigo aos poucos até formar uma massa lisa. Modele rolinhos sobre uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e corte pequenos pedaços de nhoque. Após, em uma panela com água fervente, cozinhe os nhoques em fogo médio até subirem à superfície. Retire com uma escumadeira.

Misture os nhoques delicadamente ao molho de lentilha para que fiquem parcialmente envolvidos pelo caldo avermelhado. Finalize com folhas de manjericão e sirva imediatamente.

3. Tofu agridoce com legumes assados

Ingredientes

  • 400 g de tofu firme cortado em cubos
  • 1 cenoura cortada em rodelas finas
  • 1 abobrinha cortada em meia-lua
  • 1 pimentão amarelo cortado em tiras
  • 1 cebola-roxa cortada em pétalas
  • 2 colheres de sopa de melado de cana
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal a gosto
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 1 colher de chá de alho picado
  • 1 colher de chá de gergelim
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o melado de cana, o gengibre, o alho, o sal, o azeite de oliva e a pimenta-do-reino. Adicione o tofu, a cenoura, a abobrinha, o pimentão amarelo e a cebola-roxa. Misture bem para envolver todos os ingredientes no molho.

Depois, distribua em uma assadeira grande sem sobrepor os legumes. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 35 minutos, mexendo na metade do tempo, até os legumes dourarem levemente e o tofu ficar firme nas bordas. Finalize com gergelim e sirva quente.

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