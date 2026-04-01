Proteína para pets: veja a importância do nutriente na dieta animal

Garantir uma alimentação equilibrada para cães e gatos passa, necessariamente, pela escolha adequada das proteínas presentes na dieta. Esse nutriente é indispensável para diversas funções do corpo, desde a manutenção dos tecidos até o suporte ao metabolismo. Ainda assim, nem toda proteína oferece os mesmos benefícios, e entender suas características é fundamental para promover mais saúde, energia e qualidade de vida aos pets.

Segundo Mayara Andrade, médica-veterinária da Biofresh (MBRF Pet), a origem e a qualidade das proteínas presentes na alimentação impactam diretamente o perfil de aminoácidos oferecido ao animal, o que pode refletir em diferentes aspectos da saúde.

“A proteína tem um papel fundamental na manutenção do organismo dos cães e gatos, participando da formação e renovação de tecidos como músculos, pele e pelos. Por isso, é importante observar a qualidade das fontes utilizadas na dieta”, explica.

A médica-veterinária destaca ainda que a digestibilidade do alimento também interfere nesse processo. “Quando a alimentação apresenta boa digestibilidade, o organismo consegue utilizar melhor os nutrientes disponíveis. Isso também pode se refletir no funcionamento do sistema digestivo, com fezes mais firmes e menor volume”, acrescenta.

Diferentes fontes de proteína fazem parte dos alimentos para os animais (Imagem: BearFotos | Shutterstock)

Fontes de proteína na alimentação animal

Na produção de alimentos para pets, diferentes fontes de proteína podem fazer parte da composição da dieta. Carnes, vísceras e outros ingredientes de origem animal, em diversas apresentações, são bem aceitos por cães e gatos e contribuem para o fornecimento de aminoácidos, além de vitaminas e minerais importantes para o metabolismo dos animais.

“O lombo suíno, por exemplo, é um ingrediente que fornece aminoácidos essenciais importantes para a manutenção dos músculos e de outras estruturas do organismo, e contribui com vitaminas do complexo B e minerais envolvidos em diversos processos metabólicos, além de ser uma proteína pouco usada no mercado. Outro exemplo é o fígado, que é naturalmente rico em proteínas e fornece micronutrientes importantes para diversas funções do organismo”, explica Mayara Andrade.

Durante o processo de fabricação dos alimentos, os ingredientes passam por etapas produtivas, como a extrusão, que ajudam a tornar os nutrientes mais disponíveis para o organismo dos pets. “Esse processo contribui para melhorar o aproveitamento dos ingredientes presentes na formulação”, afirma.

Como avaliar a composição do alimento

Na hora de escolher a ração do pet, a orientação é observar a composição nutricional do produto e buscar orientação de um médico-veterinário para identificar a dieta mais adequada para cada animal.

“Mais do que olhar apenas para o percentual de proteína no rótulo, é importante considerar a qualidade dos ingredientes e o equilíbrio da formulação. Uma dieta bem formulada contribui para o bom funcionamento do organismo e para a saúde geral dos pets“, conclui Mayara Andrade.

Por Roberta Muller