Primeiro Mercúrio Retrógrado de 2026: veja as tendências e como se preparar

25/02/26
O primeiro ciclo retrógrado do ano convidará à checagem de informações, à escuta cuidadosa e à organização do que ficou pendente (Imagem: buradaki | Shutterstock)
No dia 26 de fevereiro, começará o primeiro Mercúrio retrógrado de 2026. Ele não chegará em clima de início tímido de ano. Pelo contrário, pegará todo mundo com a agenda lotada, mil abas abertas na cabeça e aquela sensação constante de que é preciso dar conta de tudo ao mesmo tempo.

O período irá até 20 de março e, segundo Déborah de Obá, especialista da iQuilíbrio, o fato de ele acontecer com o ano já “engrenado” fará diferença. “Quando Mercúrio retrograda nesse ritmo acelerado, os desafios aparecem principalmente nos detalhes. E são justamente os detalhes que a gente costuma atropelar quando está com pressa”, explica.

É aí que começam os pequenos tropeços em sequência: a mensagem que sai atravessada e vira ruído, o e-mail enviado sem anexo, o contrato lido por cima, a reunião que trava no minuto decisivo, o endereço confirmado pela metade. Nada que seja uma grande tragédia, mas tudo somado vira retrabalho.

Fase de reavaliação dos detalhes

Quando o planeta entra em movimento retrógrado, não significa que “tudo vai dar errado”, mas que esses temas pedirão revisão. É como se o universo piscasse e dissesse: “Tem certeza de que você conferiu isso direito?”

Para Débora de Obá, o grande aprendizado desse primeiro ciclo será simples e profundo ao mesmo tempo: rapidez não é eficiência. “Às vezes, o impulso de resolver tudo rápido gera o dobro de trabalho depois. Mercúrio retrógrado não pede que você pare, pede que você pare de correr por cima do detalhe.”

Ilustração do planeta Mercúrio em espaço preto com estrelas
Mercúrio retrógrado chegará para desacelerar, revisar rotas e lembrar que atenção aos detalhes evita retrabalho (Imagem: 24K-Production | Shutterstock)

O que fazer durante Mercúrio retrógrado?

Em vez de encarar o período com medo, a especialista sugere usar essas semanas como um ajuste fino do ano. Confira algumas atitudes que poderão ajudar a atravessar essa fase com mais leveza:

  • Revise antes de enviar: releia mensagens importantes, confira anexos, datas e horários. Cinco minutos de atenção evitam dias de desgaste.
  • Confirme informações: não tenha vergonha de perguntar de novo ou checar se todos entenderam o combinado da mesma forma.
  • Evite decisões impulsivas: se puder, dê um tempo entre o impulso e a resposta, especialmente em conversas mais delicadas.
  • Organize pendências antigas: o período será excelente para retomar projetos inacabados, ajustar detalhes e concluir o que ficou pela metade.
  • Faça backup de arquivos e cuide da tecnologia: atualizações inesperadas e falhas de comunicação digital serão mais comuns.
  • Pratique a escuta ativa: ouvir com atenção reduzirá ruídos e evitará interpretações precipitadas.

Além da parte prática, Mercúrio retrógrado também mexerá com o campo mental. “Pensamentos poderão ficar mais repetitivos, memórias do passado ressurgirão e assuntos mal resolvidos pedirão fechamento. Poderá ser desconfortável, mas também libertador”, finaliza Déborah de Obá.

Por Ludmila Baldoni

