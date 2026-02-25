Primeiro Mercúrio Retrógrado de 2026: veja as tendências e como se preparar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No dia 26 de fevereiro, começará o primeiro Mercúrio retrógrado de 2026. Ele não chegará em clima de início tímido de ano. Pelo contrário, pegará todo mundo com a agenda lotada, mil abas abertas na cabeça e aquela sensação constante de que é preciso dar conta de tudo ao mesmo tempo.

O período irá até 20 de março e, segundo Déborah de Obá, especialista da iQuilíbrio, o fato de ele acontecer com o ano já “engrenado” fará diferença. “Quando Mercúrio retrograda nesse ritmo acelerado, os desafios aparecem principalmente nos detalhes. E são justamente os detalhes que a gente costuma atropelar quando está com pressa”, explica.

É aí que começam os pequenos tropeços em sequência: a mensagem que sai atravessada e vira ruído, o e-mail enviado sem anexo, o contrato lido por cima, a reunião que trava no minuto decisivo, o endereço confirmado pela metade. Nada que seja uma grande tragédia, mas tudo somado vira retrabalho.

Fase de reavaliação dos detalhes

Quando o planeta entra em movimento retrógrado, não significa que “tudo vai dar errado”, mas que esses temas pedirão revisão. É como se o universo piscasse e dissesse: “Tem certeza de que você conferiu isso direito?”

Para Débora de Obá, o grande aprendizado desse primeiro ciclo será simples e profundo ao mesmo tempo: rapidez não é eficiência. “Às vezes, o impulso de resolver tudo rápido gera o dobro de trabalho depois. Mercúrio retrógrado não pede que você pare, pede que você pare de correr por cima do detalhe.”

Mercúrio retrógrado chegará para desacelerar, revisar rotas e lembrar que atenção aos detalhes evita retrabalho (Imagem: 24K-Production | Shutterstock)

O que fazer durante Mercúrio retrógrado?

Em vez de encarar o período com medo, a especialista sugere usar essas semanas como um ajuste fino do ano. Confira algumas atitudes que poderão ajudar a atravessar essa fase com mais leveza:

Revise antes de enviar: releia mensagens importantes, confira anexos, datas e horários. Cinco minutos de atenção evitam dias de desgaste.

releia mensagens importantes, confira anexos, datas e horários. Cinco minutos de atenção evitam dias de desgaste. Confirme informações: não tenha vergonha de perguntar de novo ou checar se todos entenderam o combinado da mesma forma.

não tenha vergonha de perguntar de novo ou checar se todos entenderam o combinado da mesma forma. Evite decisões impulsivas: se puder, dê um tempo entre o impulso e a resposta, especialmente em conversas mais delicadas.

se puder, dê um tempo entre o impulso e a resposta, especialmente em conversas mais delicadas. Organize pendências antigas: o período será excelente para retomar projetos inacabados, ajustar detalhes e concluir o que ficou pela metade.

o período será excelente para retomar projetos inacabados, ajustar detalhes e concluir o que ficou pela metade. Faça backup de arquivos e cuide da tecnologia: atualizações inesperadas e falhas de comunicação digital serão mais comuns.

atualizações inesperadas e digital serão mais comuns. Pratique a escuta ativa: ouvir com atenção reduzirá ruídos e evitará interpretações precipitadas.

Além da parte prática, Mercúrio retrógrado também mexerá com o campo mental. “Pensamentos poderão ficar mais repetitivos, memórias do passado ressurgirão e assuntos mal resolvidos pedirão fechamento. Poderá ser desconfortável, mas também libertador”, finaliza Déborah de Obá.

Por Ludmila Baldoni