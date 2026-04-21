Primeiro carro: 5 dicas para transformar o sonho em realidade com segurança financeira

O sonho do primeiro carro faz parte da realidade de muitos brasileiros e costuma marcar uma conquista importante na vida adulta. Mais do que mobilidade, o automóvel representa independência e praticidade no dia a dia, seja para trabalho, estudo ou lazer.

Apesar disso, a decisão exige cautela. Sem planejamento, o que deveria ser uma realização pode se tornar um problema financeiro. Custos como manutenção, combustível, seguro e impostos precisam entrar na conta desde o início para evitar surpresas.

Abaixo, confira 5 dicas para transformar o sonho em realidade com segurança financeira!

1. Comece pelo planejamento financeiro

Antes de dar qualquer passo em direção à compra, é fundamental organizar a vida financeira. Entender quanto se ganha, quanto se gasta e quanto é possível comprometer mensalmente é o ponto de partida para uma decisão segura e sustentável.

“O planejamento financeiro é fundamental para conquistar o primeiro carro com segurança. O ideal é que a pessoa tenha o hábito de poupar parte da renda, algo em torno de 30%, para alcançar objetivos maiores. Sem esse controle, a compra pode comprometer outras áreas da vida financeira”, explica o economista Odair Gomes Salles, professor do curso de Ciências Contábeis da Universidade Guarulhos.

2. Avalie a forma de pagamento com cuidado

Depois de organizar as finanças, o próximo passo é decidir como será feito o pagamento. Essa escolha impacta diretamente no orçamento e pode influenciar o custo total do veículo ao longo do tempo.

“A aquisição do primeiro carro exige entender bem a forma de pagamento. À vista, há mais poder de negociação e possibilidade de descontos. Já no parcelamento, é essencial avaliar se as parcelas cabem no orçamento sem comprometer a renda mensal. Além disso, é importante considerar custos extras como seguro, IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e transferência”, orienta Odair Gomes Salles.

É importante escolher um veículo que esteja dentro da realidade financeira e atenda às necessidades do dia a dia (Imagem: Viacheslav Nikolaenko | Shutterstock)

3. Novo, usado ou seminovo: escolha com estratégia

Com o orçamento definido, chega o momento de escolher o tipo de veículo. Essa decisão deve levar em conta não apenas o valor de compra, mas também o custo de manutenção e a finalidade de uso no dia a dia.

“Carros novos oferecem garantia e menor risco de manutenção no início, mas sofrem maior desvalorização. Já os seminovos costumam ser a melhor opção para o primeiro carro, pois equilibram preço e confiabilidade. O importante é escolher um veículo que esteja dentro da realidade financeira e atenda às necessidades do dia a dia”, afirma Marcos Bassani, analista de investimentos e sócio da Boa Brasil Capital.

4. Atenção total à procedência e documentação

Especialmente no caso de veículos usados, a verificação do histórico é uma etapa indispensável. Ignorar esse cuidado pode resultar em prejuízos e problemas legais no futuro.

“Antes de fechar negócio, é fundamental verificar a procedência do veículo, histórico de manutenção, possíveis sinistros e situação da documentação. Também é recomendável fazer um test drive e, se possível, contar com uma avaliação mecânica. Isso reduz riscos e aumenta a segurança da compra”, destaca Marcos Bassani.

5. Considere alternativas como leilões, mas com cautela

Para quem busca economia, os leilões surgem como uma alternativa interessante. No entanto, esse tipo de compra exige ainda mais atenção e conhecimento por parte do consumidor.

“O leilão pode ser uma boa porta de entrada para quem busca o primeiro carro com preço mais acessível, mas é essencial ler o edital, entender as condições do veículo e verificar possíveis restrições. O comprador precisa estar ciente de que nem sempre é possível testar o carro, então informação e cautela são fundamentais para fazer um bom negócio”, explica Rogério Menezes, leiloeiro oficial.

No fim das contas, especialistas são unânimes em afirmar que o primeiro carro não precisa ser perfeito. Ele precisa ser compatível com a realidade financeira, confiável no dia a dia e capaz de atender às necessidades do motorista sem comprometer o orçamento.

Por Sarah Monteiro