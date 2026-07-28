Previsões astrológicas de agosto: veja como os movimentos do céu irão afetar o mês

Agosto será um mês marcado por mudanças no ritmo das energias astrológicas. Enquanto os primeiros dias favorecerão a criatividade e a expressão, o fim do mês direcionará o foco para a organização, o planejamento e o discernimento.

Durante a primeira metade do período, Vênus em Libra incentivará relações mais harmoniosas, enquanto Mercúrio em Leão reforçará a comunicação, a confiança e a exposição de ideias. Por outro lado, Marte em Câncer fará com que as atitudes sejam mais guiadas pelas emoções e pela necessidade de proteção.

De acordo com o astrólogo Wladimir Barros, da equipe Astrolink, na segunda quinzena de agosto, a entrada do Sol e de Mercúrio em Virgem direcionará o foco para ajustes, rotina e praticidade. O mês também será marcado pelos dois últimos eclipses do ano, ampliando os temas das lunações e podendo trazer reflexões de longo prazo.

Vênus em Libra: mais equilíbrio nas relações

No dia 6 de agosto, Vênus ingressará em Libra, signo em que costuma expressar suas qualidades com mais naturalidade. O período favorecerá negociações, reconciliações e conversas conduzidas com diplomacia, além de ampliar a atenção à beleza, ao conforto e à qualidade das trocas.

Nos relacionamentos, crescerá a disposição para compreender o outro e construir acordos equilibrados. Também será um bom momento para revisar combinados e fortalecer a convivência. O cuidado estará em evitar conflitos a qualquer custo, escondendo incômodos ou cedendo além do saudável. Harmonia também dependerá de limites e sinceridade.

Mercúrio em Leão: ideias ganharão destaque

Em 9 de agosto, Mercúrio entrará em Leão, unindo-se ao Sol e a Júpiter no signo. A comunicação ganhará mais confiança, criatividade e presença, favorecendo apresentações, reuniões, aulas e projetos autorais. As conversas tenderão a ser mais calorosas e inspiradoras, mas será importante evitar exageros, promessas difíceis de cumprir ou excesso de convicção ao defender opiniões.

Marte em Câncer: agir também será proteger

No dia 11 de agosto, Marte deixará Gêmeos e entrará em Câncer, tornando as atitudes mais influenciadas pelas emoções, pelos vínculos e pela busca por segurança. A coragem poderá se manifestar na defesa de pessoas queridas ou na preservação de relações importantes.

Em contrapartida, inseguranças poderão gerar reações indiretas, irritação acumulada e dificuldade para expressar o que incomoda. Antes de agir, será importante observar se a resposta corresponde ao presente ou se antigas experiências estão influenciando a percepção.

O Eclipse Solar em Leão marcará um período propício para novos projetos, expressão pessoal e reflexões sobre autenticidade (Imagem: shabir5645 | Shutterstock)

Eclipse Solar em Leão

O Eclipse Solar em Leão acontecerá em 12 de agosto. Apesar da fama que os eclipses carregam, eles não indicam, necessariamente, crises ou grandes reviravoltas. Astrologicamente, funcionam como uma Lua Nova, com potencial para desenvolver seus temas ao longo dos meses seguintes.

Este eclipse favorecerá novos projetos, criatividade, expressão pessoal e reflexões sobre reconhecimento e autenticidade. Seus efeitos irão variar conforme o mapa astral de cada pessoa e poderá se manifestar tanto por acontecimentos marcantes quanto por pequenas escolhas que ganharão importância com o tempo.

Marte em tensão com Netuno

No dia 17 de agosto, Marte formará quadratura com Netuno, aspecto que poderá dificultar a clareza sobre motivações, decisões e projetos. O período favorecerá criatividade e sensibilidade, mas pedirá cautela em decisões práticas. Antes de agir, procure verificar informações, evitar promessas impulsivas e respeitar os limites do corpo, reduzindo o risco de desgaste e dispersão.

Sol em Virgem

A temporada virginiana começará em 22 de agosto, direcionando a atenção para organização, saúde, rotina e planejamento. Será um período favorável para revisar prioridades, corrigir falhas e tornar projetos mais eficientes. O desafio será não transformar o desejo de aperfeiçoamento em autocrítica excessiva. Melhorar nem sempre significa alcançar a perfeição, mas construir soluções mais funcionais e coerentes com a realidade.

Eclipse Lunar em Peixes

No dia 28 de agosto, o Eclipse Lunar em Peixes iluminará temas ligados à sensibilidade, imaginação, espiritualidade e necessidade de descanso. O momento poderá revelar o que vem consumindo energia emocional e destacar a importância de estabelecer limites mais claros.

Como ocorrerá no eixo Peixes-Virgem, o eclipse também evidenciará o equilíbrio entre organização e entrega, mostrando que nem tudo pode ser resolvido apenas pela lógica. Assim como toda Lua Cheia, seus efeitos dependerão da área do mapa natal em que acontecerá.

Júpiter em trígono com Saturno

Encerrando o mês, em 31 de agosto, Júpiter formará um trígono com Saturno, aspecto que favorecerá crescimento aliado à responsabilidade. Projetos criativos tenderão a ganhar estrutura quando acompanhados de planejamento e disciplina. Como Saturno permanecerá retrógrado, parte desse avanço poderá envolver revisões e ajustes, permitindo consolidar iniciativas com mais consistência no longo prazo.

Por Manuella Tavares