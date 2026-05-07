Variedades

Presente ideal para a mãe de cada signo: veja como acertar na escolha

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 07/05/26 12h06
Conhecer as características de cada signo ajuda a entender melhor as preferências e a escolher um presente que combine com cada mãe (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Com o Dia das Mães se aproximando, a astrologia pode ser uma grande aliada para encontrar o presente ideal, já que ajuda a compreender melhor as características, os gostos e as preferências de cada pessoa com base no signo do zodíaco. Ao considerar essas particularidades, é possível selecionar algo mais personalizado, que realmente combine com a personalidade da mãe e demonstre cuidado na hora da escolha.

Abaixo, o astrólogo Ravi Vidya lista algumas dicas de presentes para as mães de cada signo do zodíaco. Confira!

Áries

Ilustração do signo de áries em um círculo rosa
A mãe de Áries pode ser presenteada com uma aula de dança (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

As mães arianas são corajosas e fortes, mas também podem ser impacientes. Para presenteá-las, você pode optar por algo relacionado à paixão ou ao passatempo favorito delas, como uma aula de dança ou um novo equipamento de ginástica. 

Touro

Ilustração do signo de touro em um círculo vermelho
A mãe de Touro pode ser presenteada com um novo jogo de panelas (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

As mães taurinas são práticas e apreciam a beleza e o conforto. Para presenteá-las, você pode escolher algo para a casa, como um novo jogo de panelas, uma manta macia ou um belo vaso de flores. 

Gêmeos

Ilustração do signo de gêmeos em um círculo rosa
A mãe de Gêmeos pode ser presenteada com um ingresso para uma peça de teatro (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

As mães geminianas são comunicativas e curiosas, mas podem ter dificuldade em relaxar. Para presenteá-las, você pode considerar um livro interessante, um ingresso para uma peça de teatro ou um voucher para um spa.

Câncer

Ilustração do signo de câncer em um círculo verde
A mãe de Câncer pode ser presenteada com uma caixa de fotos (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

As mães cancerianas são carinhosas e sensíveis, mas também podem ser um pouco inseguras. Para presenteá-las, você pode escolher algo sentimental, como uma caixa de fotos ou um álbum de scrapbooking personalizado. 

Leão

Ilustração do signo de capricórnio em um círculo roxo
A mãe de Leão pode ser presenteada com um novo batom (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

As mães leoninas são vibrantes e apaixonadas, mas também podem ser um pouco egocêntricas. Para presenteá-las, você pode optar por algo que as faça se sentir glamourosas, como um novo batom, uma bolsa de grife ou um par de sapatos elegantes. 

Virgem

Ilustração do signo de virgem em um círculo amarelo
A mãe de Virgem pode ser presenteada com um novo planner (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

As mães virginianas são organizadas e perfeccionistas, mas também podem ser um pouco críticas. Para presenteá-las, você pode escolher algo que as ajude a se sentir mais organizadas, como um novo planner ou uma caixa de armazenamento.

Libra

Ilustração do signo de libra em um círculo azul
A mãe de Libra pode ser presenteada com um novo vestido (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

As mães librianas são equilibradas e elegantes, mas também podem ter dificuldade em tomar decisões. Para presenteá-las, você pode escolher algo que as ajude a se sentir mais bonitas e confiantes, como um vestido novo ou uma sessão de maquiagem com um profissional

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião em um círculo rosa
A mãe de Escorpião pode ser presenteada com uma experiência de meditação guiada (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

As mães escorpianas são intensas e apaixonadas, mas também podem ser um pouco ciumentas. Para presenteá-las, você pode escolher algo que as faça sentir mais conectadas consigo mesmas, como uma sessão de terapia ou uma experiência de meditação guiada. 

Sagitário

Ilustração do signo de sagitário em um círculo laranja
A mãe de Sagitário pode ser presenteada com um livro de viagens (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

As mães sagitarianas são aventureiras e enérgicas, mas também podem ter dificuldade em se comprometer. Para presenteá-las, você pode escolher algo que as inspire a explorar novos lugares e culturas, como um livro de viagens ou uma viagem surpresa. 

Capricórnio

Ilustração do signo de capricórnio em um círculo laranja
A mãe de Capricórnio pode ser presenteada com um kit de spa em casa (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

As mães capricornianas são determinadas e responsáveis, mas também podem ser um pouco duras consigo mesmas. Para presenteá-las, você pode escolher algo que as ajude a relaxar e cuidar de si, como um kit de spa em casa ou um dia de tratamentos de beleza em um salão de luxo. 

Aquário

Ilustração do signo de aquário em um círculo rosa
A mãe de Aquário pode ser presenteada com um jantar em família (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

As mães aquarianas são originais e independentes, mas também podem ser um pouco distantes emocionalmente. Para presenteá-las, você pode escolher algo que as ajude a se conectar com as pessoas ao seu redor, como um jantar em família ou um dia de diversão com amigos. 

Peixes

Ilustração do signo de peixes em um círculo verde
A mãe de Peixes pode ser presenteada com uma joia de proteção (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

As mães piscianas são intuitivas e sensíveis, mas também podem ter dificuldade em definir limites. Para presenteá-las, você pode escolher algo que as ajude a se sentir mais seguras e protegidas, como uma joia de proteção ou um amuleto de boa sorte.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google