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Preço baixo atrai clientes ou enfraquece a empresa?

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 08/06/26 16h51
A precificação é uma das decisões mais sensíveis para negócios de serviço (Imagem: khunkornStudio | Shutterstock)

Baratear o preço do serviço costuma parecer uma solução rápida para vender mais. Em mercados competitivos, muitas empresas recorrem a descontos, mensalidades reduzidas ou propostas abaixo do valor ideal para atrair clientes, vencer objeções e fechar contratos com mais facilidade. A estratégia pode funcionar em situações específicas, como entrada em um novo mercado ou negociação pontual, mas se torna perigosa quando vira regra. O problema aparece quando a empresa vende mais, trabalha mais e, ainda assim, lucra menos.

Para Robson V. Leite, mentor de agências e estrategista digital, a precificação é uma das decisões mais sensíveis para negócios de serviço, especialmente em empresas digitais, agências e consultorias. Quando o preço é definido apenas para “ganhar do concorrente”, sem considerar margem, entrega e posicionamento, o crescimento pode se transformar em sobrecarga.

Desconto constante pode ser mais caro do que parece

A discussão não é apenas comercial. O estudo “The Hidden Power Of Pricing”, da McKinsey (consultoria global referência em estratégia e gestão), mostra que uma melhora de apenas 1% no preço médio pode gerar aumento de 8,7% no lucro operacional, considerando a estabilidade no volume de vendas. O mesmo raciocínio funciona no sentido contrário: pequenas reduções mal calculadas podem corroer rapidamente a rentabilidade. A própria consultoria também aponta que até 30% das decisões de preço tomadas pelas empresas deixam dinheiro na mesa por falta de estrutura e análise.

O dado ajuda a explicar por que o desconto constante pode ser mais caro do que parece. Em uma empresa de serviços, preço baixo raramente afeta apenas a receita. Ele influencia o tipo de cliente que entra, a expectativa sobre a entrega, a pressão sobre o time e a capacidade de investir em melhoria. Quando uma agência reduz valores para fechar contratos, mas mantém o mesmo nível de atendimento, reuniões, produção e acompanhamento, a conta costuma aparecer na margem.

“Preço baixo pode até acelerar a venda, mas também pode atrair clientes desalinhados, aumentar a demanda operacional e reduzir a percepção de valor. A empresa precisa entender se está vendendo barato por estratégia ou por insegurança comercial”, analisa Robson V. Leite.

Grupo de pessoas com roupas sociais reunidos em escritório realizando reunião
Antes de tomar qualquer decisão, é preciso entender se ela faz sentido dentro da estrutura real da empresa (Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock)

Visão estratégica é essencial

Essa leitura estratégica também passa pela forma como a empresa estrutura sua operação. Segundo Robson V. Leite, muitas agências tentam resolver problemas de margem apenas ajustando preço, quando parte do desafio está na falta de clareza sobre processos, ferramentas e capacidade de entrega. Antes de contratar uma nova plataforma, ampliar o time ou oferecer um desconto para fechar negócio, é preciso entender se aquela decisão faz sentido dentro da estrutura real da empresa.

No trabalho com mentorados, o especialista afirma que esse diagnóstico é essencial para evitar escolhas impulsivas. “Quando ajudamos uma agência a olhar para a operação, o objetivo não é indicar ferramenta por tendência ou cortar preço para vender mais rápido. É entender qual tecnologia, processo ou ajuste faz sentido dentro daquela estrutura, naquele momento e para aquele tipo de desafio. Essa visão estratégica faz toda a diferença”, explica.

Cliente deixa de comparar valor e passa a comparar apenas preço

A diferença entre uma ação comercial saudável e uma política de preço frágil está na intenção. Um desconto pode fazer sentido quando existe critério, prazo, objetivo claro e impacto calculado. Já a redução recorrente, usada como principal argumento de venda, tende a educar o mercado a comprar pela barganha. Com o tempo, o cliente deixa de comparar valor e passa a comparar apenas preço.

Esse movimento também afeta o posicionamento. Empresas que competem sempre pelo menor valor entram em uma disputa difícil de sustentar, porque sempre haverá alguém disposto a cobrar menos. Para fugir dessa lógica, é preciso deixar claro o que está incluído na entrega, quais resultados são esperados, qual problema será resolvido e por que aquela solução tem um valor específico.

No mercado de agências digitais, esse ponto é ainda mais relevante. Muitos serviços envolvem estratégia, análise, criação, atendimento e acompanhamento contínuo. Quando tudo isso é vendido como pacote barato, a empresa pode acabar presa a contratos que exigem muito e retornam pouco. O resultado é um ciclo de equipe sobrecarregada, cliente insatisfeito e dificuldade para manter padrão de qualidade.

Como definir preços sem comprometer a lucratividade

Segundo o estrategista digital, precificar bem não significa cobrar mais sem justificativa. Significa entender custo, margem, capacidade de entrega e valor percebido. “O preço precisa sustentar a promessa feita ao cliente. Se a empresa cobra pouco demais para entregar bem, em algum momento ela vai sacrificar lucro, qualidade ou equipe. Nenhum desses caminhos sustenta crescimento por muito tempo”, explica.

A saída está em tratar preço como decisão estratégica, e não como reação imediata à pressão do mercado. Empresas mais maduras analisam perfil de cliente, custo de atendimento, tempo de equipe, recorrência, potencial de expansão, ferramentas necessárias e margem antes de definir uma proposta. Essa leitura permite recusar contratos que parecem bons no faturamento, mas comprometem a saúde do negócio.

Preço baixo pode abrir portas, mas também pode fechar caminhos. Quando a empresa depende dele para vender, perde força na negociação e reduz sua capacidade de construir valor. O desafio é encontrar um ponto em que a oferta seja competitiva para o cliente e sustentável para o negócio. Sem esse equilíbrio, a venda entra, mas o lucro fica pelo caminho.

Por Eluan Carlos

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