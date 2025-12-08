Pratos leves: 9 receitas para começar a semana com energia

Mais uma semana inicia e, com ela, a dúvida sobre o que preparar para as refeições para manter a energia e o bem-estar. Por isso, selecionamos algumas sugestões de pratos leves. São receitas nutritivas, diferenciadas e muito apetitosas. Dessa forma, você consegue variar o cardápio de maneira gostosa, saudável e criativa. Veja!

Nhoque de couve-flor com molho de castanha-de-caju

Ingredientes

Massa

450 g de couve-flor

50 g de farinha de linhaça

100 g de farinha de amêndoas

2 gemas de ovo

Salsinha picada e sal a gosto

Água

Farinha de amêndoas para enfarinhar

Molho

1 xícara de chá de castanha-de-caju crua

3 xícaras de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma panela, cubra a couve-flor com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Após, escorra a couve-flor e triture-a em um processador até obter um purê. Aguarde esfriar e coloque o purê dentro de um pano de prato. Aperte bem até sair toda a água e disponha em um recipiente. Misture o purê com a farinha de linhaça e de amêndoas. Adicione o sal e misture. Acrescente as gemas de ovo e mexa até obter uma massa homogênea.

Cubra a massa com plástico-filme e leve à geladeira por 15 minutos. Depois, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de amêndoas, disponha a massa sobre ela, enrole e corte em formato de nhoque. Em uma panela grande, ferva a água em fogo médio e coloque o nhoque para cozinhar. Assim que subir à superfície, retire da água.

Molho

Em um recipiente, deixe a castanha-de-caju de molho com água por 8 horas. Depois, escorra e lave em água corrente. Em um liquidificador, coloque a castanha-de-caju e a água. Bata por 1 minuto. Coe o leite obtido em uma peneira bem fina. Coloque em uma frigideira e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva o nhoque com o molho e a salsinha.

Tilápia com molho de tomate

Ingredientes

2 filés de tilápia

2 dentes de alho descascados e picados

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1 xícara de chá de molho de tomate

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal, folhas de manjericão e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e grelhe os filés de peixe dos dois lados. Adicione o molho de tomate e o pimentão. Cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e sirva o peixe com folhas de manjericão.

Cuscuz marroquino com castanha-de-caju, hortelã e frango

Ingredientes

1 xícara de chá de cuscuz marroquino

1 xícara de chá de água quente

1 peito de frango cozido e desfiado

1/4 de xícara de chá de castanha-de-caju picada

picada Uva-passa, folhas de hortelã, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o cuscuz marroquino e hidrate com água quente. Tampe e deixe descansar por 5 minutos. Após, solte com a ajuda de um garfo e adicione o frango, a castanha-de-caju, a uva-passa e as folhas de hortelã. Mexa para incorporar e tempere com azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Rolinho de berinjela com carne moída (Imagem: jabiru | Shutterstock)

Rolinho de berinjela com carne moída

Ingredientes

400 g de carne moída magra

magra 2 berinjelas cortadas em fatias

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

3 colheres de sopa de molho de tomate

1 de tomate sem sementes e cortado em cubos pequenos

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure o alho e a cebola. Acrescente a carne moída e refogue até que ela perca a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione os cubos de tomate e o molho de tomate. Cozinhe por mais 2 minutos, desligue o fogo e reserve.

Em um recipiente, coloque as fatias de berinjela, tempere com sal e pimenta-do-reino e pincele com um pouco de azeite de oliva. Em uma grelha, em fogo médio, disponha as fatias de berinjela e doure dos dois lados. Retire o vegetal da grelha, recheie com a carne e enrole. Sirva em seguida.

Torta de brócolis com manjericão

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de linhaça

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 colher de chá de sal

4 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de leite desnatado

Recheio

2 ovos batidos

1/2 cebola descascada e picada

2 xícaras de chá de floretes de brócolis

1/2 xícara de chá de manjericão picado

1 colher de chá de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 pitada de noz-moscada em pó

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, bata a farinha de linhaça, a farinha de trigo integral, o sal, o azeite de oliva, o fermento químico e o leite até obter uma massa homogênea. Em uma assadeira redonda forrada com papel-manteiga, disponha metade da massa e reserve.

Recheio

Em um recipiente, misture os ovos batidos, a cebola, o brócolis, o manjericão, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Transfira o recheio para a assadeira e cubra como o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 50 minutos. Sirva em seguida.

Omelete colorida

Ingredientes

2 ovos

1/2 tomate sem sementes e picado

1/2 beterraba descascada e ralada

descascada e ralada 1/2 xícara de chá de espinafre picado

2 colheres de sopa de cebola descascada e picada

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com a ajuda de um garfo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o tomate, a beterraba, o espinafre e a cebola e misture. Reserve. Unte uma frigideira com azeite de oliva e aqueça em fogo médio. Despeje a omelete na panela e cozinhe até firmar os dois lados. Sirva em seguida.

Nuggets de brócolis (Imagem: Sia-James | Shutterstock)

Nuggets de brócolis

Ingredientes

Floretes de 1 brócolis picados

3 ovos

1 xícara de chá de farelo de aveia

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Água

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo

Em uma panela, cubra os floretes de brócolis com água e leve ao fogo médio para cozinhar até que fiquem macios. Após, escorra e bata no liquidificador até obter pedaços pequenos. Adicione os ovos, o farelo de aveia, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde e bata novamente até formar uma pasta. Transfira para um recipiente, modele bolinhas e as amasse. Disponha os nuggets em uma forma untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 25 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Sopa de legumes

Ingredientes

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

2 abobrinhas cortadas em cubos

1 batata descascada e cortada em cubos

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 l de caldo de legumes caseiro

Sal e azeite de oliva a gosto

Salsinha picada para decorar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione as cenouras, as abobrinhas e a batata. Refogue por mais alguns minutos e despeje o caldo de legumes na panela. Reduza o fogo e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e tempere com sal. Sirva decorado com salsinha.

Ceviche de peixe branco

Ingredientes

500 g de peixe branco fresco cortado em cubos

branco fresco cortado em cubos Suco de 4 limões

1 cebola-roxa descascada e cortada em fatias

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos

1 tomate sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de coentro picado

Sal e pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente grande, coloque o peixe branco e cubra com suco de limão. Certifique-se de que o peixe esteja completamente submerso e leve à geladeira por 30 minutos. Após, adicione a cebola-roxa, o pimentão, o tomate e o coentro. Tempere com sal e pimenta dedo-de-moça. Misture e sirva em seguida.