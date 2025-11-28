Pratos leves: 4 receitas saudáveis para emagrecer até o verão

Com o verão chegando, surge a motivação para adotar hábitos alimentares mais leves e nutritivos. Para emagrecer antes da estação mais quente do ano, não é preciso comer refeições sem graça — basta escolher os ingredientes certos e combiná-los de forma inteligente.
Preparamos uma seleção com quatro receitas práticas, saborosas e saudáveis para você incluir no seu cardápio. Cada prato foi pensado para oferecer saciedade, fornecer nutrientes essenciais e, principalmente, auxiliar na redução de medidas. Confira
Panqueca de couve-flor com ricota
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de couve-flor cozida e picada
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de ricota amassada
- 1 dente de alho picado
- 1/2 colher de chá de sal
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 1 colher de chá de azeite
- 150 g de iogurte natural desnatado
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque a couve-flor, os ovos, a farinha de aveia, a ricota, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até formar uma massa úmida, moldável e um pouco pegajosa. Se estiver muito úmida, acrescente mais um pouco de aveia até dar ponto. Separe porções da massa com uma colher e molde discos grossos e arredondados.
Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Unte com azeite, coloque as panquecas e doure por 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem firmes e douradas. Disponha as panquecas em um prato. Coloque o iogurte desnatado por cima e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.
Omelete com espinafre, cenoura e tomate-cereja
Ingredientes
- 2 ovos
- 1/2 xícara de cenoura ralada
- 1 punhado de espinafre picado
- 6 tomates-cereja cortados ao meio
- 1 colher de sopa de cebola picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de azeite
Modo de preparo
Em um recipiente, com um garfo, bata os ovos com sal e pimenta-do-reino. Depois, em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, a cenoura e o espinafre rapidamente. Adicione os ovos batidos e espalhe os tomates por cima. Cozinhe em fogo baixo até firmar. Vire para dourar o outro lado. Sirva em seguida.
Espaguete de abobrinha com pesto
Ingredientes
Espaguete de abobrinha
- 2 abobrinhas
- 1 colher de chá de azeite
- 1 pitada de sal
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída
Pesto
- 1 xícara de chá de folhas de manjericão
- 1 dente de alho pequeno
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 2 colheres de sopa de castanha-de-caju picada
- Sal a gosto
- Tomate-cereja para finalizar
Modo de preparo
Espaguete de abobrinha
Corte a abobrinha com o ralador de legumes em espaguete. Depois, aqueça o azeite em uma frigideira grande em fogo baixo. Coloque o espaguete de abobrinha e salteie por 1 a 2 minutos, apenas para aquecer — não deixe cozinhar demais para não soltar água. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Pesto
No mixer ou processador, coloque o manjericão, o alho, a castanha-de-caju, o azeite, o suco de limão e o sal. Bata até formar um pesto leve, mais fluido. Misture o espaguete de abobrinha com o pesto. Coloque no prato, distribua por cima o tomate-cereja. Sirva em seguida.
Fricassê leve
Ingredientes
- 200 g de peito de frango cozido e desfiado
- 2 colheres de sopa de milho-verde
- 3 colheres de sopa de creme de ricota
- 2 colheres de sopa de iogurte natural
- 1 cebola picada
- 1 colher de chá de azeite
- Sal, páprica doce e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela em fogo médio, aqueça o azeite e refogue a cebola até dourar. Acrescente o frango, o milho-verde, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica doce. Misture o creme de ricota com o iogurte em um recipiente e coloque sobre o frango. Cozinhe 3 minutos em fogo baixo até ficar cremoso. Coloque em uma travessa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 5 minutos. Sirva em seguida.