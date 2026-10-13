Pouco tempo para cozinhar? Aprenda 3 receitas rápidas e saudáveis para o jantar

Depois de um dia cheio, a última coisa que a gente quer é passar horas na cozinha. A boa notícia é que uma refeição leve e gostosa não precisa de muito trabalho. Com preparos simples, dá para colocar na mesa um prato nutritivo em poucos minutos. A seguir, confira 3 receitas rápidas e saudáveis, perfeitas para as noites mais corridas!

1. Bolinho de batata com peixe

Ingredientes

500 g de batata cozida e amassada

cozida e amassada 300 g de filé de peixe branco cozido e desfiado

1 ovo

3 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de cebolinha picada

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a batata, o peixe desfiado, o ovo, a farinha de trigo e a cebolinha. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino e misture até formar uma massa que solte das mãos. Modele os bolinhos em formato redondo e levemente achatado. Aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente em fogo médio e doure os bolinhos por cerca de 5 minutos de cada lado, até ficarem firmes e corados.

Dica: sirva com salada e molho da sua preferência.

Tofu xadrez (Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock)

2. Tofu xadrez

Ingredientes

400 g de tofu firme cortado em cubos

1/2 xícara de chá de amendoim torrado sem sal

1 pimentão vermelho cortado em pedaços

vermelho cortado em pedaços 1 pimentão verde cortado em pedaços

2 cebolinhas cortadas

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de gengibre ralado

1/2 xícara de chá de caldo de legumes

1 colher de sopa de vinagre de arroz

1 colher de chá de mel

1 colher de chá de amido de milho

1 colher de sopa de azeite

1 pimenta dedo-de-moça picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Seque bem os cubos de tofu com papel-toalha e tempere com um pouco de sal. Em um recipiente, dissolva o amido de milho no caldo de legumes e misture com o vinagre de arroz e o mel para formar o molho. Reserve. Aqueça metade do azeite em uma frigideira antiaderente grande em fogo alto e doure os cubos de tofu por cerca de 6 minutos, virando para corar todos os lados. Retire e reserve.

Na mesma frigideira, aqueça o azeite restante e refogue o alho, o gengibre e a pimenta dedo-de-moça por 1 minuto. Acrescente os pimentões e salteie por 3 minutos. Volte o tofu, regue com o molho reservado e mexa até engrossar e envolver tudo. Junte o amendoim e a cebolinha, acerte o sal e a pimenta-do-reino e misture rapidamente. Sirva quente.

3. Frango com grão-de-bico

Ingredientes

2 filés de peito de frango cortado em cubos

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 tomate cortado em cubos

1/2 cebola-roxa cortada em fatias finas

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Folhas de alface, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os cubos de frango com sal e pimenta-do-reino. Depois, aqueça 1 colher de sopa de azeite em uma frigideira em fogo médio-alto e doure o frango por cerca de 8 minutos, mexendo de vez em quando, até ficar bem cozido. Em uma tigela, junte o grão-de-bico, o tomate, a cebola-roxa e a alface. Acrescente o frango ainda morno, regue com o azeite restante e o suco de limão, acerte o sal e misture. Sirva em seguida.