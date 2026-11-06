Pouco espaço em casa? Veja como aproveitar melhor os ambientes sem abrir mão do conforto

Em grandes centros urbanos, casas e apartamentos com metragens reduzidas são cada vez mais comuns, tornando necessário encontrar soluções para aproveitar melhor cada ambiente. Nesse cenário, o design de interiores se torna um grande aliado, pois permite transformar espaços pequenos em locais mais confortáveis, organizados e funcionais.

O aproveitamento de espaços em apartamentos e casas compactas começa no planejamento dos ambientes, antes da escolha dos móveis e dos revestimentos. A distribuição dos cômodos deve considerar os hábitos dos moradores, a circulação e o armazenamento de objetos. “O primeiro passo é um projeto pensado a partir do cotidiano do morador. O profissional deve analisar os hábitos e a quantidade de objetos”, afirma a arquiteta Sabrina Fidelis.

A escolha dos materiais, a iluminação e a disposição dos móveis também influenciam a percepção de amplitude. Revestimentos e paredes ajudam a criar a unidade visual. Já o mobiliário planejado contribui para aproveitar áreas que poderiam ficar sem uso.

“Em imóveis pequenos, a escolha dos móveis e da iluminação deve considerar o espaço disponível e o uso de cada ambiente. Evitar excessos e preservar a circulação ajuda a aproveitar melhor cada área da casa”, orienta.

A seguir, Sabrina Fidelis reúne cinco estratégias para otimizar ambientes compactos.

1. Avalie os objetos antes de escolher os móveis

O levantamento dos objetos que fazem parte da rotina ajuda a dimensionar armários, prateleiras e outros espaços de armazenamento. A medida também evita compras desnecessárias ou móveis que dificultem a circulação.

2. Delimite os ambientes sem bloquear a passagem

Em espaços integrados, tapetes, aparadores e estantes vazadas podem marcar a divisão entre sala, cozinha e área de jantar. Esses recursos ajudam a organizar os usos sem criar barreiras visuais ou comprometer a passagem.

3. Planeje a iluminação de acordo com cada atividade

A distribuição dos pontos de luz deve considerar as funções de cada ambiente. Uma iluminação direcionada sobre a bancada favorece o preparo dos alimentos, enquanto luminárias específicas atendem às necessidades de leitura e trabalho. A combinação de diferentes fontes de luz permite adaptar o espaço a atividades distintas.

Móveis multifuncionais ajudam a aproveitar melhor os espaços disponíveis (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

4. Escolha móveis com mais de uma função

Peças multifuncionais ajudam a reduzir a quantidade de móveis e aproveitam melhor a área disponível. Mesas que servem para refeições e trabalho, bancos com compartimentos internos e sofás-camas são exemplos de soluções que atendem a diferentes necessidades no mesmo espaço.

5. Aproveite a altura das paredes com marcenaria planejada

Armários do piso ao teto ampliam a capacidade de armazenamento sem ocupar mais área no chão. Frentes lisas e sistemas de abertura sem puxadores aparentes também contribuem para uma composição visual mais uniforme. A divisão interna dos armários deve considerar os objetos que serão guardados e a frequência de uso.

“Em lares pequenos, vale pensar em como cada espaço pode atender às necessidades do dia a dia e refletir a personalidade de quem mora. Cores, iluminação, materiais e objetos com significado pessoal podem contribuir para o bem-estar. Pequenas mudanças na decoração e na organização dos ambientes já ajudam a transformar a relação com a casa”, finaliza Sabrina Fidelis.

Por Fernanda Pereira

