Posturas de yoga: 7 opções e os benefícios delas para a saúde

O yoga é uma prática indiana milenar que combina posturas físicas, técnicas de respiração e meditação para promover o bem-estar geral do corpo e da mente. É popular devido à sua versatilidade e aos benefícios comprovados para a saúde. O método ajuda a reduzir o estresse, melhorar a saúde cardiovascular e aumentar a flexibilidade e a força muscular.

Abaixo, confira 7 posturas de yoga e seus benefícios para a saúde!

1. Tadasana

A tadasana é uma postura que ajuda a melhorar a consciência corporal (Imagem: BearFotos | Shutterstock)

A tadasana é uma postura básica que ajuda a melhorar e aumentar a consciência corporal. Ficar de pé com os pés juntos, alinhando o corpo e alongando a coluna, fortalece as pernas e melhora o equilíbrio, além de auxiliar no alinhamento da coluna e no fortalecimento dos músculos centrais.

2. Balasana

A balasana é uma postura que ajuda a relaxar o corpo e a mente (Imagem: Alena A | Shutterstock)

A balasana é uma postura de descanso que relaxa a coluna e a mente. Ao se ajoelhar e inclinar o tronco para frente, com os braços estendidos ou ao lado do corpo, você alonga a coluna e alivia a tensão acumulada nos ombros e no pescoço. Além disso, ela é ótima para reduzir o estresse e a ansiedade, ajudando a restaurar a calma interior.

3. Virabhadrasana I

A virabhadrasana I fortalece as pernas e melhora o equilíbrio (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Essa postura é uma excelente maneira de fortalecer as pernas, melhorar o equilíbrio e abrir o peito. Com uma perna à frente e o joelho dobrado, enquanto a outra fica esticada para trás, essa postura também fortalece o core e os ombros. Praticá-la regularmente ajuda a aumentar a resistência e a estabilidade do corpo, além de ser energizante.

4. Adho mukha svanasana

A adho mukha svanasana é famosa no yoga e ajuda a melhorar a circulação sanguínea (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Essa é uma das posturas mais conhecidas do yoga e envolve esticar os braços e as pernas para formar um “V” invertido. Ela ajuda a alongar os músculos das pernas, fortalecer os braços e melhorar a circulação sanguínea. Também é eficaz para aliviar dores nas costas e reduzir a rigidez muscular.

5. Bhujangasana

A bhujangasana postura ajuda a fortalecer a coluna e aliviar dores nas costas (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Também chamada de postura da cobra, ela fortalece a coluna e abre o peito. Ao deitar-se de barriga para baixo e elevar o tronco com os braços, você alonga a coluna, melhora a flexibilidade da coluna vertebral e estimula os órgãos abdominais. É especialmente recomendada para quem busca aliviar dores nas costas e melhorar a postura.

6. Setu bandhasana

A setu bandhasana ajuda a fortalecer os músculos das costas, coxas e glúteos (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Ao elevar o quadril para formar uma ponte com o corpo, essa postura fortalece os músculos das costas, das coxas e do glúteo. Além disso, ajuda a abrir o peito e os pulmões, facilitando a respiração profunda. É excelente para melhorar a circulação e reduzir a tensão nas costas e no pescoço.

7. Savasana

A savasana ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Essa é a postura final de relaxamento em uma prática de yoga. Consiste em deitar-se de costas, com os braços e pernas relaxados, permitindo que o corpo e a mente descansem completamente. A savasana ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade e a pressão arterial, promovendo um estado profundo de relaxamento e restaurando a energia física e mental.