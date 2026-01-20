Pós-treino: 10 vitaminas caseiras para melhorar o ganho de massa muscular

As vitaminas caseiras são ótimas opções para consumir após o treino, pois fornecem os nutrientes necessários para a recuperação muscular e o ganho de massa. Preparadas com ingredientes naturais, elas ajudam a repor a energia gasta durante os exercícios e a estimular a regeneração das fibras musculares. Por isso, a seguir, confira receitas de vitaminas para o pós-treino para ganhar massa muscular!
Vitamina de abacate com banana
Ingredientes
- Polpa de 1 abacate
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 500 ml de leite desnatado
- 1 colher de sopa de folhas de hortelã
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o abacate, a banana, o leite desnatado e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.
Vitamina de banana com coco
Ingredientes
- 1 banana descascada, cortada em rodelas e congelada
- 200 ml de leite integral
- 1 colher de sopa de coco ralado sem açúcar
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a banana, o leite integral e o coco ralado e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.
Vitamina de morango com castanha-do-pará
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de leite integral gelado
- 2 xícaras de chá de morango cortado em rodelas
- 2 colheres de sopa de castanha-do-pará picada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite, o morango e metade das castanhas-do-pará e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo, adicione o restante das castanhas-do-pará e, com a ajuda de uma colher, misture. Sirva em seguida.
Vitamina de mamão com aveia e canela
Ingredientes
- 200 ml de leite desnatado gelado
- Polpa de 1 mamão
- 1 colher de sopa de flocos de aveia
- 1 colher de café de canela em pó
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o mamão, o leite e a canela e bata até obter uma consistência homogênea. Junte os flocos de aveia e bata para incorporar. Sirva em seguida.
Vitamina de açaí com amendoim
Ingredientes
- 200 g de polpa de açaí congelada
- 250 ml de leite de aveia gelado
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 1 colher de sopa de amendoim triturado
- 1 colher de sopa de farelo de aveia
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a polpa de açaí, o leite de aveia e a banana e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o amendoim e o farelo de aveia e bata por 2 minutos. Sirva em seguida.
Vitamina de kiwi
Ingredientes
- 2 kiwis descascados e picados
- 1/2 xícara de chá de leite desnatado gelado
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os kiwis e o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a farinha de aveia e bata para incorporar. Sirva em seguida.
Vitamina de frutas vermelhas com iogurte
Ingredientes
- 1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas
- 1/2 banana descascada e cortada em rodelas
- 1/2 xícara de chá de iogurte natural
- 1/2 xícara de chá de leite desnatado
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as frutas vermelhas, a banana, o iogurte, o leite e as sementes de chia e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.
Vitamina de coco com castanha-de-caju
Ingredientes
- 250 ml de leite de coco caseiro gelado
- 1 colher de sopa de castanha-de-caju triturada
- 1 colher de sopa de semente de chia
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite de coco, a castanha-de-caju e a semente de chia e bata por 1 minuto. Sirva em seguida.
Vitamina de banana e pasta de amendoim
Ingredientes
- 1 banana madura picada
- 1 scoop de whey protein sabor baunilha
- 2 colheres de sopa de aveia em flocos
- 1 colher de sopa de pasta de amendoim integral
- 200 ml de leite desnatado gelado
Modo de preparo
No liquidificador, coloque a banana, o whey protein, a aveia e a pasta de amendoim. Adicione o leite e bata tudo até obter uma vitamina cremosa e homogênea. Sirva imediatamente.
Vitamina de manga e banana
Ingredientes
- 1/2 manga madura picada
- 1 banana madura picada
- 1 scoop de proteína vegetal
- 1 colher de sopa de linhaça
- 200 ml de leite vegetal gelado
Modo de preparo
Coloque a manga e a banana no liquidificador. Acrescente a proteína vegetal, a linhaça e o leite. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.