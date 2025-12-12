Portal 12/12: veja como aproveitar a energia dele a seu favor

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

À medida que o ano se aproxima do fim, muitas pessoas sentem uma intensificação emocional, maior sensibilidade e vontade de reorganizar a própria vida. Nesse contexto, o portal energético 12/12 surge como um momento-chave para compreender o que precisa ser encerrado antes de seguir adiante.

Segundo a espiritualista Kelida Marques, essa data atua como um fechamento energético coletivo, trazendo à superfície questões que não podem mais ser ignoradas e a reflexão sobre o que deve ser deixado para trás. Ela descreve o 12/12 como um convite. “É o momento de liberar o que não acompanha sua próxima versão e de firmar uma energia mais alinhada com o seu propósito”, explica.

Kelida Marques destaca, ainda, que o número 12 carrega muita força simbólica: são 12 meses, 12 signos, 12 arquétipos e 12 portais de ascensão. “Quando essa energia se repete, cria um movimento que reorganiza nossa vida de forma profunda, mas apenas se estivermos conscientes e disponíveis”, afirma.

Rituais para aproveitar o portal 12/12

Para aproveitar as energias do portal 12/12, a espiritualista reforça que não são necessários rituais complexos, apenas presença e intenção. Para quem deseja aproveitar o momento de forma consciente, ela recomenda três práticas:

Escrever o que está sendo encerrado : listar padrões, medos , vínculos, crenças e hábitos que ficam em 2025;

: listar padrões, , vínculos, crenças e hábitos que ficam em 2025; Declarar o que será ancorado : responder: quem você escolhe se tornar em 2026? Qual versão desperta agora?

: responder: quem você escolhe se tornar em 2026? Qual versão desperta agora? Meditar por 12 minutos: conectar-se ao coração e visualizar uma espiral de luz dourada reorganizando o campo energético, liberando tudo que não pertence mais.

O portal 12/12 pode intensificar emoções e provocar uma sensação de clareza sobre propósito (Imagem: Rido | Shutterstock)

Influências do portal 12/12

Por marcar o fechamento do último portal do ano, essa fase costuma intensificar emoções e percepções internas. Segundo Kelida Marques, muitas pessoas podem notar:

Padrões que se repetem ficando mais evidentes;

Intuição mais forte;

Sensação de clareza sobre propósito;

Dons espirituais mais ativos;

Vontade repentina de encerrar ciclos.

Também é comum ter sonhos simbólicos, perceber sinais repetitivos ou sentir um cansaço maior, algo que a espiritualista chama de “reset energético”. O desejo de ficar mais quieto e introspectivo também aumenta. Ela resume essa energia em uma frase que muita gente sente nessa época: “Não vou carregar isso para 2026”.

Kelida Marques

Detentora de um dos principais canais do YouTube sobre espiritualidade, conta com mais de 1,15M de seguidores em suas redes. Também é psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana. Realiza atendimentos online, promove rituais de cura, benzimentos e vigília, de maneira constante e gratuita.

Por Ana Carolina Batista