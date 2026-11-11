Portal 11/11 é hoje: veja rituais para refletir sobre escolhas e traçar novos caminhos

Hoje, 11 de novembro, é uma data conhecida em correntes esotéricas como “portal 11/11”, sendo associada a um período de reflexão, renovação e conexão com os próprios desejos. Na numerologia, o 11 é considerado um “número mestre”, relacionado à intuição, à sensibilidade e ao desenvolvimento espiritual.

A repetição do 11 no calendário é interpretada como uma intensificação dessas características, simbolizando uma oportunidade para olhar para dentro de si, avaliar escolhas e estabelecer novas intenções, além de inspirar rituais voltados à reflexão sobre o que se deseja mudar, começar ou retomar.

Na bruxaria natural, objetos do cotidiano também podem ganhar significado em um ritual. Abaixo, a bruxa e escritora Tânia Gori, fundadora da Casa de Bruxa, em Santo André (SP), e criadora da Convenção de Bruxas e Magos do Brasil, que acontece anualmente em Paranapiacaba, ensina opções para fazer em casa no portal 11/11. Confira!

1. Escreva uma intenção e defina o primeiro passo

Pegue um papel e uma caneta e anote algo que você deseja realizar ou retomar. Em seguida, escreva uma atitude que pode tomar nos próximos dias. Se a intenção é voltar a estudar, por exemplo, o primeiro passo pode ser reservar um horário na semana para pesquisar cursos.

Observar a respiração em silêncio pode abrir espaço para refletir sobre as prioridades até o fim do ano (Imagem: Olezzo | Shutterstock)

2. Reserve alguns minutos para meditar

Em qualquer momento de hoje, escolha um lugar tranquilo, deixe o celular de lado e observe a respiração por alguns minutos. Depois, pergunte a si mesmo: “O que eu quero priorizar até o fim do ano?”. Se quiser, anote a primeira resposta que vier à mente.

3. Acenda uma vela branca e mentalize boas intenções

Coloque uma vela branca em um suporte firme e reserve alguns minutos para pensar no que deseja cultivar na própria vida e no que deseja de bom às pessoas próximas. A vela funciona como símbolo de paz e harmonia durante a prática. Ao terminar, apague a chama.

Depois de mentalizar o que deseja no portal 11/11, pergunte a si mesmo: “O que está ao meu alcance para começar?”. Escolha uma atitude concreta e marque um dia para colocá-la em prática. Se quer mudar de trabalho, comece atualizando o currículo. Se deseja retomar os estudos, reserve um horário para pesquisar cursos. Nos próximos dias, retome sua intenção e dê o próximo passo. É com esforço, dedicação e constância que você transforma o desejo em ação e se aproxima do que quer realizar.

Por Rodrigo Almeida