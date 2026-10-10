Portal 10/10 e Lua Nova: combinação torna o dia favorável para recomeços

O dia 10 de outubro reúne duas energias marcantes no calendário espiritual: o portal numerológico 10/10 e o início de uma Lua Nova. Essa combinação torna a data ainda mais significativa, intensificando o desejo de renovação e favorecendo a abertura de novos ciclos. Por isso, o período é especialmente propício para deixar para trás o que não faz mais sentido, definir novos objetivos e direcionar a energia para aquilo que se deseja construir.

Portais numerológicos acontecem sempre que a data reúne números repetidos, como 1/1, 2/2 ou, no caso de outubro, 10/10. Segundo a taróloga Isabel Fogaça, esse espelhamento potencializa o significado do número envolvido. Na tradição pitagórica, o 10 representa ordem e conclusão, já que a soma de 1+ 2 + 3 + 4 resulta justamente nesse número. Mas, reduzido, o 10 volta ao 1, o que explica por que a numerologia contemporânea o associa tanto ao fim de um ciclo quanto ao início de outro.

“O 10 do 10 é esse momento de recomeçar, de iniciar novos projetos, de tomar a frente de algo que está te trazendo insatisfação”, explica Isabel Fogaça, que acrescenta: “É o portal da virada, tanto para concluir objetivos quanto para começar coisas novas”.

Dualidade entre individualidade e coletivo

A taróloga chama atenção para outra camada do significado. Somando os dois números do dia (1 + 1), chega-se ao 2, associado a parcerias e à construção de planos em conjunto, mas não com qualquer pessoa. “A gente costuma dizer que o 2 não é só o número do coletivo, é o número do coletivo que realmente importa, de pessoas que realmente precisam estar com a gente”, afirma.

Essa dualidade entre individualidade e coletivo também aparece no tarot. Isabel Fogaça associa o dia à carta da Sacerdotisa, ligada à intuição e ao autoconhecimento. “É uma carta de se conter mais, de observar a realidade ao redor, de se conectar com parcerias que fazem sentido, mas, antes de tudo, respeitar as próprias vontades”, diz.

O banho com lavanda ajuda a aumentar a intuição e limpar energias (Imagem: FotoHelin | Shutterstock)

Rituais para 10/10

Para quem quiser marcar a data, a taróloga sugere três rituais simples:

1. Banho de ervas

O primeiro ritual é um banho de ervas, com lavanda ou alfazema, usadas tradicionalmente para aumentar a intuição e limpar energias. Basta aquecer um litro de água, acrescentar um punhado da erva escolhida e deixar macerar, mentalizando a intenção desejada. Antes de utilizar o banho, Isabel Fogaça recomenda fazer um teste de alergia, já que algumas pessoas reagem a essas plantas.

2. Acender uma vela violeta

O segundo ritual envolve acender uma vela violeta, cor associada a Saint-Germain, entidade ligada à transmutação de energias negativas em positivas. A ideia é usar o momento para abrir caminhos e encerrar ciclos que já não fazem sentido.

3. Dormir com uma ametista rolada

Por fim, Isabel Fogaça sugere dormir com uma ametista rolada embaixo do travesseiro ou ao lado da cama, prática associada a sonhos reveladores sobre o próprio caminho.

Isabel Fogaça | Taróloga Yabá Ritualística

Isabel Fogaça é historiadora formada pela Unesp, mestre em Políticas Públicas e especialista em espiritualidade, leitura de tarot e práticas simbólicas. Com presença verificada no Instagram e mais de 800 mil seguidores, é uma das principais referências do universo espiritual no Brasil.

Por Vitor Hugo Fróes