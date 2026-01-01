Portal 1/1/1: início de um novo ciclo energético em 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O ano de 2026 começa com um evento raro e cheio de significado na numerologia: o portal 1/1/1, formado pelo dia 1º de janeiro, pelo mês 1 e pelo Ano Universal 1. De acordo com Juliana Viveiros, oraculista do Astrolink, essa data intensifica a vibração do número 1 e funciona como um convite coletivo para novos começos.

“Em um momento em que muitas pessoas buscam reorganizar prioridades e assumir mais protagonismo, o portal funciona como um ponto simbólico de virada, um marco para iniciar ciclos com clareza e propósito”, explica a oraculista.

O que significa o portal 1/1/1?

Na numerologia, portais são datas em que um mesmo número se repete, criando uma simbologia energética amplificada. O portal 1/1/1 surge da combinação: dia 1 + mês 1 + Ano Universal 1 — um alinhamento que simboliza um “início universal

Segundo Juliana Viveiros, esse encontro de vibrações funciona como uma porta energética para recomeços, estimulando renovação, manifestação e criação consciente. “A interpretação dialoga com outras previsões do Guia Astrológico do Astrolink de 2026, que também destaca o ano como um marco de virada e reconstrução de caminhos”, diz Juliana Viveiros.

Por que 2026 é um Ano Universal 1?

O Ano Universal é definido pela soma dos dígitos do ano: 2 + 0 + 2 + 6 = 10 → 1 + 0 = 1.

Juliana Viveiros explica que, na numerologia pitagórica, inspirada pelos princípios do filósofo grego Pitágoras, o ciclo vai de 1 a 9. Depois de 2025, um Ano Universal 9 marcado por encerramentos, 2026 reabre a roda com o número 1, trazendo a simbologia de início, impulso, surgimento e possibilidades inéditas.

O número 1 carrega a energia do primeiro passo, da criação consciente e da autodeterminação (Imagem: wacomka | Shutterstock)

O simbolismo do número 1

Segundo a oraculista, no sistema pitagórico, o número 1 representa a vibração do pioneiro. “Por isso, o portal é interpretado como um chamado para assumir o próprio caminho e agir com consciência e intenção”. Ela também ressalta que este é um ano que destaca o potencial criativo, independência, coragem, liderança, força para o primeiro passo e autodeterminação.

Por que o Portal 1/1/1 é relevante

O portal não deve ser entendido como um fenômeno sobrenatural, mas como um marco simbólico capaz de influenciar decisões e fortalecer o senso de recomeço. De acordo com Juliana Viveiros, ele funciona como um gatilho coletivo que favorece definição clara de metas e propósitos, coragem para mudanças profundas, retomada da autonomia pessoal ou espiritual, foco e clareza mental.

Como aproveitar o Portal 1/1/1

A oraculista traz orientações práticas para quem deseja integrar a energia da data ao cotidiano. São sugestões acessíveis, ritualísticas ou simbólicas. Confira!

Use a cor vermelha ao longo do ano: associa-se à vitalidade, coragem e movimento, qualidades alinhadas ao número 1; Escreva 3 intenções de novos começos: devem ser claras, afirmativas e no tempo presente, para fortalecer o comprometimento interno; Utilize afirmações positivas: exemplo: “eu inicio meu novo ciclo com coragem e propósito”. A prática ajuda a redirecionar a mente e reforçar o autoempoderamento; Escolha uma música-tema para 2026: funciona como uma âncora emocional para a energia do ano; Ritual da vela vermelha, meditação e visualização: práticas que favorecem limpeza energética, foco e preparação espiritual; Banho energético com alecrim, canela e cravo (opcional): simboliza renovação, clareza e coragem.

A oraculista também sugere atenção aos miniportais numerológicos de janeiro: 10/01, 19/01 e 28/01, datas que repetem a vibração 1/1/1 em menor escala e podem funcionar como checkpoints para revisar intenções ou ajustar planos.

Por Manuella Tavares