Porquinho-da-índia: 7 curiosidades que você precisa conhecer

O porquinho-da-índia, conhecido cientificamente como Cavia porcellus, é um pequeno roedor originário da América do Sul, especialmente da região dos Andes. Apesar do nome, não é um porco nem possui relação com a Índia. Ao longo dos anos, tornou-se um dos animais de estimação mais populares, principalmente devido ao temperamento dócil, à sociabilidade e à facilidade de adaptação à vida doméstica.

Além de serem companheiros tranquilos, esses animais apresentam comportamentos e características que chamam a atenção de tutores e amantes de pets. Desde a forma como se comunicam até suas necessidades específicas de cuidado, o porquinho-da-índia é um animal que exige atenção, mas também oferece muita interação e afeto no dia a dia. Veja!

1. Não são porcos nem vêm da Índia

Apesar do nome curioso, o porquinho-da-índia não tem nenhuma relação com porcos ou com a Índia. Acredita-se que o nome tenha surgido por conta do som que eles emitem, semelhante a um “grunhido”, e das rotas comerciais antigas que confundiram sua origem. Na verdade, esses animais são roedores domesticados a partir de espécies andinas.

2. São extremamente sociáveis

Os porquinhos-da-índia são animais que vivem melhor em grupo, devido ao forte instinto social. Na natureza, eles formam bandos, comportamento que se reflete na vida doméstica. Quando criados sozinhos, podem apresentar sinais de tristeza ou estresse. Por isso, muitos especialistas recomendam ter mais de um animal ou garantir bastante interação diária.

3. Emitem vários sons para se comunicar

Esses pequenos roedores são bastante “falantes” e utilizam diferentes sons para expressar emoções. Eles podem emitir assobios quando estão animados, ronronar quando estão confortáveis e até vocalizar sons mais agudos quando estão com fome. Cada tipo de som tem um significado específico, o que facilita a comunicação com o tutor.

O porquinho-da-índia precisa de uma alimentação rica em nutrientes para suprir a falta de vitamina C no organismo (Imagem: alex_gor | Shutterstock)

4. Precisam de vitamina C na alimentação

Diferentemente de muitos animais, o porquinho-da-índia não consegue produzir vitamina C no próprio organismo. Por isso, é essencial que a alimentação inclua alimentos ricos nesse nutriente, como folhas verdes e alguns legumes. A deficiência pode causar problemas de saúde, como fraqueza e doenças articulares. Essa necessidade específica torna a dieta um ponto importante no cuidado diário e exige atenção constante do tutor.

5. Os dentes do porquinho-da-índia nunca param de crescer

Os dentes dos porquinhos-da-índia crescem continuamente ao longo da vida. Isso acontece porque eles são roedores, e o desgaste natural ocorre ao mastigar alimentos fibrosos, como feno. Quando esse desgaste não acontece corretamente, podem surgir problemas dentários que afetam a alimentação e a saúde geral.

6. São animais de hábitos crepusculares

Os porquinhos-da-índia são mais ativos no início da manhã e no fim da tarde, períodos conhecidos como crepusculares. Esse comportamento vem da necessidade de evitar predadores na natureza. Em casa, isso significa que eles costumam brincar e interagir mais nesses horários.

7. Não gostam de altura

Diferentemente de outros pequenos animais, os porquinhos-da-índia não são bons escaladores e têm pouca noção de altura. Isso acontece porque, na natureza, vivem em áreas planas e não desenvolvem habilidades para subir ou saltar. Por isso, quedas podem ser perigosas e causar lesões. O ambiente deve ser seguro, sem superfícies elevadas, garantindo a proteção e o bem-estar do animal.