Por que o quero-quero é tão bravo? Descubra curiosidades sobre essa ave 

O quero-quero (Vanellus chilensis) é uma ave bastante conhecida no Brasil, especialmente por seu canto característico e pelo comportamento territorial. Pertencente à família Charadriidae, pode ser encontrado em diferentes regiões do país, principalmente em campos abertos, pastagens, áreas alagadas e até ambientes urbanos. Com aproximadamente 37 centímetros de comprimento, chama a atenção pela plumagem em tons de cinza, preto e branco, pelas pernas avermelhadas e pelo pequeno penacho na cabeça.

A seguir, conheça algumas curiosidades sobre essa ave!

1. Seu nome é inspirado no próprio canto

O quero-quero tem uma vocalização alta e repetitiva, que lembra a expressão “quero-quero”. É justamente dessa semelhança sonora que surgiu seu nome popular. A ave utiliza diferentes tipos de chamados para se comunicar com outros indivíduos, sinalizar ameaças e defender seu território. Quando percebe a aproximação de pessoas ou animais, costuma emitir gritos insistentes para demonstrar que está em estado de alerta. Durante o período reprodutivo, essas vocalizações se tornam ainda mais frequentes, pois ajudam a proteger os ovos e os filhotes.

2. É conhecido por defender seu território com coragem

O quero-quero apresenta um comportamento bastante territorial, especialmente durante a época de reprodução. Quando percebe a presença de um possível invasor, como uma pessoa, um cachorro ou outra ave, pode emitir gritos intensos e realizar voos rasantes para afastá-lo. Embora essas atitudes possam parecer agressivas, geralmente representam uma estratégia de proteção, principalmente quando existem ovos ou filhotes nas proximidades. A ave procura intimidar a ameaça antes que ela alcance o ninho.

3. Possui esporões nas asas para se defender

Além dos gritos e dos voos rasantes, o quero-quero possui uma característica física que auxilia em sua defesa: pequenos esporões pontiagudos localizados na região das asas. Essas estruturas ósseas medem aproximadamente um centímetro. Quando se sente ameaçada, a ave pode abrir as asas e exibir os esporões como parte de seu comportamento de intimidação. Em determinadas situações, também pode utilizá-los durante ataques.

O quero-quero prefere utilizar pequenos buracos no solo para colocar seus ovos (Imagem: Banfi | Shutterstock)

4. Constrói seus ninhos diretamente no chão

Diferentemente de muitas aves que constroem ninhos em árvores, o quero-quero prefere utilizar pequenas depressões no solo para colocar seus ovos. Esses locais geralmente ficam em áreas abertas, como campos, pastagens e gramados, permitindo que os adultos observem a aproximação de possíveis ameaças. A construção é simples e não apresenta a estrutura elaborada encontrada nos ninhos de outras espécies.

Durante o período reprodutivo, a fêmea costuma colocar de três a quatro ovos, que apresentam manchas escuras e coloração semelhante à do terreno. Essa aparência ajuda a camuflá-los, dificultando sua identificação por predadores.

5. Pode fingir que está ferido para proteger os filhotes

Uma das estratégias mais interessantes do quero-quero acontece quando um possível predador se aproxima do ninho. Em determinadas situações, o adulto pode simular que está machucado, movimentando-se de maneira incomum para chamar a atenção do invasor. O objetivo é fazer com que a ameaça se concentre nele e se afaste dos ovos ou filhotes. Quando consegue atrair o predador para uma distância mais segura, a ave pode interromper a encenação e fugir.

6. Alimenta-se principalmente de pequenos animais encontrados no solo

A alimentação do quero-quero é composta principalmente por insetos, pequenos artrópodes, moluscos e outros invertebrados encontrados no ambiente. Em determinadas situações, também pode consumir pequenos peixes e outros organismos aquáticos. Para localizar suas presas, costuma caminhar lentamente pelo terreno, observando os movimentos e utilizando o bico para capturar os alimentos.