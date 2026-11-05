Por que comer kiwi antes do treino? Conheça 5 benefícios da fruta

Originário da China, o kiwi é uma fruta pequena que chama a atenção pelo sabor doce e levemente ácido, além de sua riqueza nutricional. Fonte de fibras, vitamina C, potássio e antioxidantes, ele pode contribuir para o bom funcionamento do organismo e para a manutenção da saúde. Além disso, é uma boa opção para consumir antes da prática de atividades físicas, pois contém carboidratos, vitaminas e minerais que participam da produção de energia e do funcionamento muscular.

A seguir, veja 5 benefícios do kiwi para quem pratica atividade física!

1. Contribui para o funcionamento muscular

O potássio é um mineral essencial para o funcionamento dos músculos, pois participa da transmissão dos impulsos nervosos e da contração muscular. Durante os exercícios físicos, ele contribui para o equilíbrio de líquidos nas células e para o trabalho adequado dos músculos. A ingestão desse nutriente também ajuda a manter o equilíbrio eletrolítico do organismo. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research, 100 g da fruta contêm cerca de 295 mg de potássio.

2. Promove a saúde dos ossos

O kiwi possui diversos nutrientes essenciais, como a vitamina K e o cálcio. A primeira auxilia na produção de proteínas que regulam a mineralização óssea, enquanto o segundo é fundamental para a construção e a manutenção de ossos mais fortes.

Conforme a TBCA, 100 g da fruta contêm cerca de 27,9 mg de cálcio. Trata-se de um mineral importante principalmente porque, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão alguma fratura osteoporótica ao longo da vida.

3. Fonte de magnésio

De acordo com a TBCA, 100 g de kiwi fornecem 11,2 mg de magnésio. Esse mineral participa da contração e do relaxamento muscular, da produção de energia e do funcionamento dos músculos e nervos. Por isso, seu consumo pode contribuir para o bom funcionamento do organismo durante a prática de exercícios, especialmente quando associado a uma alimentação equilibrada e variada.

As fibras presentes no kiwi auxiliam o trânsito intestinal (Imagem: New Africa | Shutterstock)

4. Auxilia a saúde intestinal

O kiwi é uma excelente fonte de fibras, contendo tanto solúveis quanto insolúveis. As primeiras ajudam a aumentar a massa fecal, enquanto as segundas promovem o movimento intestinal, prevenindo a constipação. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

5. Ação antioxidante

O kiwi é rico em compostos antioxidantes, como as vitaminas C e E, carotenoides e flavonoides, entre eles, a quercetina. Para quem pratica atividade física, eles são importantes porque ajudam a proteger as células contra o estresse oxidativo, que pode aumentar durante os exercícios, especialmente os mais intensos. Essa proteção contribui para a saúde muscular, favorece o funcionamento adequado do organismo e pode auxiliar nos processos naturais de recuperação após o treino.