Por que a gata muda os filhotes de lugar? Veja como lidar com esse comportamento

Assim como acontece com os seres humanos, as gatas apresentam um forte instinto de proteção em relação aos seus filhotes. Desde o nascimento, elas demonstram comportamentos voltados para garantir a segurança, a alimentação e o bem-estar dos pequenos. Esse cuidado materno é fundamental para a sobrevivência dos recém-nascidos, que chegam ao mundo bastante vulneráveis e dependem completamente da mãe durante as primeiras semanas de vida.

Entre os comportamentos mais curiosos das gatas está o hábito de carregar os filhotes pela boca e levá-los para diferentes lugares da casa. Embora essa atitude possa causar estranhamento nos tutores, geralmente é uma manifestação natural do instinto materno.

Instinto materno das gatas

O instinto materno das gatas envolve uma série de comportamentos naturais que começam a se manifestar durante a gestação e se intensificam após o nascimento dos filhotes. Antes do parto, a fêmea costuma procurar um local reservado, tranquilo e protegido para construir seu ninho.

Depois que os pequenos nascem, ela passa grande parte do tempo amamentando, limpando e mantendo os recém-nascidos aquecidos. Além disso, permanece atenta aos sons, cheiros e movimentos ao redor, pois interpreta possíveis ameaças como riscos à segurança da ninhada. Esse comportamento é especialmente importante porque os filhotes nascem com os olhos e os ouvidos ainda em desenvolvimento e não conseguem regular adequadamente a própria temperatura corporal.

Por que a gata costuma mudar os filhotes de lugar?

Uma das principais razões para a gata mudar os filhotes de lugar é a busca por um ambiente que ela considere mais seguro. Mesmo quando o tutor prepara um espaço confortável para o nascimento, a mãe pode entender que outro local oferece melhores condições de proteção.

Barulhos intensos, circulação frequente de pessoas, presença de outros animais e manipulação excessiva dos recém-nascidos podem provocar insegurança e estimular a mudança. Além disso, a gata pode procurar lugares mais escuros, silenciosos e afastados da movimentação da casa.

Esse comportamento é uma estratégia natural de proteção, pois, na natureza, manter os filhotes escondidos ajuda a diminuir a exposição a possíveis predadores e outras ameaças.

Temperatura e conforto também influenciam na escolha do lugar

Além da segurança, as condições do ambiente podem influenciar diretamente a decisão da gata de transportar seus filhotes. Os recém-nascidos são muito sensíveis às mudanças de temperatura, especialmente nas primeiras semanas de vida, quando ainda não conseguem manter o corpo aquecido de maneira eficiente.

Por isso, a mãe pode abandonar um ninho que esteja muito frio, úmido, exposto a correntes de ar ou excessivamente quente. A limpeza também interfere nessa escolha, já que locais sujos ou desconfortáveis podem estimular a procura por outro espaço.

Ao perceber essas condições, a gata pode carregar os pequenos individualmente até encontrar um ambiente que considere mais adequado para descansar, amamentar e cuidar da ninhada.

Segurar os filhotes pela nuca é uma forma natural de transporte, mas essa prática não deve ser imitada pelos tutores (Imagem: THAKSAKON THIPSUNAa | Shutterstock)

Gata carrega os filhotes pela nuca

Quando precisa transportar os filhotes, a gata costuma segurá-los delicadamente pela pele solta da região da nuca, utilizando a boca. Esse comportamento é natural e permite que a mãe movimente os recém-nascidos sem precisar utilizar as patas. Durante o transporte, muitos filhotes apresentam uma resposta reflexa que faz com que permaneçam mais imóveis, facilitando a movimentação. A mãe geralmente leva um filhote por vez e retorna para buscar os demais até reunir toda a ninhada no novo espaço.

Apesar de ser um comportamento normal entre as gatas, os tutores não devem imitá-lo, pois levantar um gato pela nuca pode causar dor, desconforto ou lesões, especialmente quando realizado de maneira inadequada.

O que fazer quando a gata começa a mudar os filhotes de lugar?

Quando a gata começa a transportar os filhotes, o mais indicado é observar seu comportamento sem interferir desnecessariamente. Verifique se o novo local escolhido é seguro, limpo, aquecido e protegido de situações que possam colocar os recém-nascidos em risco. Também é importante reduzir barulhos, evitar visitas frequentes ao ninho e impedir que outros animais se aproximem da ninhada.

Disponibilizar uma caixa confortável, com tecidos limpos e macios, em um ambiente reservado, pode ajudar a mãe a se sentir mais tranquila. Água fresca, alimentação adequada e caixa de areia também devem permanecer acessíveis. Caso o local escolhido seja perigoso, o ideal é buscar orientação veterinária para realizar a mudança com segurança e evitar estresse desnecessário.