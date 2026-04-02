Por que a chia é chamada de supersemente? Descubra os benefícios para sua saúde

A chia vem ganhando destaque na alimentação saudável por sua composição nutricional poderosa. Rica em fibras, gorduras boas, proteínas e minerais essenciais, essa pequena semente pode beneficiar o funcionamento do intestino, a saúde do coração e contribuir para uma dieta mais equilibrada.

Um dos aspectos mais fascinantes da chia acontece quando ela entra em contato com líquidos. A semente forma uma espécie de gel, resultado da presença de fibras solúveis. Esse processo ajuda a desacelerar a digestão e contribui para uma absorção mais gradual da glicose no sangue.

“A chia tem um efeito muito interessante no organismo porque ajuda a manter a glicemia mais estável ao longo do dia. Isso impacta diretamente na energia, na saciedade e até na redução da vontade por doces”, explica a nutricionista clínica Sabina Donadelli, criadora do método Viver Mais, Viver Bem.

Benefícios da chia para a saúde

Além de ajudar a controlar a glicemia, o consumo regular da chia pode trazer outros benefícios importantes para a saúde. Veja!

Ajuda a prolongar a saciedade, o que pode contribuir para o controle do peso;

Favorece o funcionamento do intestino, graças ao alto teor de fibras;

Contribui para a saúde do coração por ser fonte de ômega 3;

Auxilia na manutenção da massa muscular, por conter proteína vegetal;

Fornece minerais como cálcio, magnésio e ferro.

A chia contribui para o equilíbrio do intestino, favorecendo a digestão, a imunidade e o bom funcionamento do organismo (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Chia e saúde intestinal

Outro ponto que merece destaque é a relação da chia com o intestino. As fibras presentes na semente funcionam como alimento para bactérias benéficas “Quando o intestino está equilibrado, o corpo inteiro responde melhor. A digestão melhora, a imunidade se fortalece e até o metabolismo funciona de forma mais eficiente”, afirma a nutricionista Sabina Donadelli.

Como consumir a chia?

Apesar de todos os benefícios, a forma de consumo faz diferença. O ideal é hidratar a chia antes de utilizá-la ou adicioná-la a preparações como iogurtes, frutas e receitas diversas. “Consumir a chia hidratada potencializa seus efeitos e evita desconfortos digestivos. Esse é um detalhe simples, mas que muda completamente o resultado”, orienta a nutricionista. Versátil, acessível e fácil de incluir no dia a dia, a chia se consolida como uma aliada para quem busca mais saúde.

Por Silmara Sanches