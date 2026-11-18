Para quem busca reduzir ou excluir alimentos de origem animal da rotina, variar o cardápio é uma oportunidade de descobrir novas combinações de sabores. Nesse contexto, os pokes veganos se destacam pela versatilidade, permitindo reunir legumes, frutas, grãos e proteínas vegetais em uma refeição colorida e saborosa. Outra vantagem é o preparo ser simples: basta escolher uma base nutritiva e combiná-la com acompanhamentos variados.

No entanto, é preciso manter alguns cuidados durante o preparo para evitar a contaminação cruzada e garantir uma refeição segura. “É importante seguir regrinhas como: higienizar sempre frutas e vegetais antes de cortá-los, preparar primeiro os alimentos crus e, depois, os que serão cozidos. Além disso, utilizar utensílios limpos entre as etapas e esperar o arroz esfriar antes de acrescentar os vegetais. O arroz morno encostado em vegetais frios cria exatamente a faixa de temperatura em que as bactérias se multiplicam”, orienta Caroline Brunca, nutricionista da Poke Garden.

Ela também destaca o cuidado com os utensílios utilizados no preparo do poke. “Outra dica de ouro é quanto ao uso de tábuas e facas. Use uma para o que vai cru e outra para o que vai ser cozido, ou lave bem com água e detergente. O mesmo cuidado vale para os panos de prato, que são um vetor clássico de contaminação; não use para secar alimentos como o pepino. Pano de prato somente para secar louças”, complementa.

O poke vegano pode ser montado com diferentes ingredientes (Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock)

Poke vegano

A seguir, confira algumas opções de ingredientes para montar um delicioso poke vegano!

Base

Escolha uma opção de carboidrato ou mix de folhas:

Gohan

Arroz integral ou arroz 7 grãos

Quinoa cozida

Mix de folhas verdes ou couve fatiada / arroz de couve-flor (para versão low carb)

Proteína

Aqui você pode usar uma ou combinar duas opções, entre elas:

Tofu : cortado em cubos, grelhado, assado ou marinado no shoyu, óleo de gergelim e gengibre

cortado em cubos, grelhado, assado ou marinado no shoyu, óleo de gergelim e gengibre Cogumelos: shimeji ou shiitake salteados na frigideira com azeite e shoyu

Edamame (soja verde cozida) ou grão-de-bico temperado

Vegetais e frutas

Abacate em cubos

Manga em cubos

Pepino japonês

Repolho roxo

Cenoura ralada

Brotos de feijão

Molho

Shoyu tradicional ou shoyu de coco

Óleo de gergelim tostado

Suco de limão-siciliano ou limão-tahiti

Gengibre ralado

Molho tarê / teriyaki caseiro ou molho à base de pasta de amendoim

Cebola-roxa em fatias finas

Toppings e crocantes

Sementes de gergelim

Cebolinha picada

Amendoim torrado triturado ou castanha-de-caju

Alga nori em tiras ou fatiada

Couve crispy ou agedama

Dicas para conservar os ingredientes corretamente

Armazene os ingredientes separadamente: mantenha cada item em um recipiente fechado, na geladeira, a até 5 °C;

mantenha cada item em um recipiente fechado, na geladeira, a até 5 °C; Consuma os vegetais em até 24 horas: frutas e vegetais higienizados e cortados devem ser consumidos preferencialmente nesse período. Manga e abacate devem ser cortados apenas na hora de servir, para evitar a oxidação;

frutas e e cortados devem ser consumidos preferencialmente nesse período. Manga e abacate devem ser cortados apenas na hora de servir, para evitar a oxidação; Preserve a crocância: amendoim, castanhas, couve crispy e chips devem ficar fora da geladeira, em potes bem fechados;

amendoim, castanhas, couve crispy e chips devem ficar fora da geladeira, em potes bem fechados; Mantenha os molhos separados: adicione-os somente no momento de servir, para preservar a textura dos ingredientes;

adicione-os somente no momento de servir, para preservar a textura dos ingredientes; Tenha atenção especial ao arroz: após o cozimento, distribua-o em um recipiente raso para acelerar o resfriamento e leve à geladeira em até duas horas. Para consumo frio, utilize preferencialmente no dia seguinte;

após o cozimento, distribua-o em um recipiente raso para acelerar o resfriamento e leve à geladeira em até duas horas. Para consumo frio, utilize preferencialmente no dia seguinte; Se o bowl já estiver montado: leve-o imediatamente à geladeira, mantendo molhos e ingredientes crocantes separados, e consuma no mesmo dia, preferencialmente em até 12 a 24 horas;

leve-o imediatamente à geladeira, mantendo molhos e ingredientes crocantes separados, e consuma no mesmo dia, preferencialmente em até 12 a 24 horas; Evite deixar o poke fora da geladeira: o limite recomendado é de até duas horas em temperatura ambiente ou uma hora em dias muito quentes. O congelamento também não é indicado, pois compromete a textura dos vegetais.

Por Beatriz Ferreira