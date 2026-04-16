Planeta regente de Touro: veja a influência no amor e na personalidade

Na astrologia, o planeta regente é aquele que governa a energia principal de um signo, influenciando suas características, valores, motivações e a forma como a pessoa tende a agir no mundo. Cada nativo do zodíaco possui um astro que simboliza a maneira como a sua energia se manifesta na vida cotidiana. No caso de Touro, o planeta regente é Vênus.

Segundo a astróloga Thaís Mariano, Vênus está ligado à forma como amamos e nos conectamos com o prazer, a beleza e tudo aquilo que proporciona sensação de bem-estar. Por sua vez, o signo de Touro busca segurança, estabilidade e prazer, envolvendo a alimentação, os aromas, a música e outras experiências físicas e emocionais.

Combinação perfeita no amor

A regência de Vênus em Touro combina perfeitamente com o campo afetivo, pois, devido às características estáveis e sensuais do signo, “o planeta do amor, do prazer e da estética encontra um território onde sua energia pode se expressar de forma plena, estável e concreta”, explica Thaís Mariano.

Nesse caso, essa energia deixa de ser apenas idealizada e passa a se manifestar no mundo físico e sensorial. “A regência de Vênus em Touro, portanto, nos ensina sobre o amor que se constrói com raízes profundas, um amor que não apenas sente, mas sustenta e nutre”, acrescenta.

A combinação entre Vênus e Touro promove amor estável, apreciação pela vida e relação saudável com o prazer e os recursos (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

Influência nos valores pessoais e materiais

Essa regência também traz uma forte conexão com aquilo que é considerado valioso no campo financeiro e emocional, como dinheiro, bens materiais, autoestima, merecimento e capacidade de dar e receber. “Em equilíbrio, essa combinação entre Vênus e Touro promove amor estável, apreciação pela vida e uma relação saudável com o prazer e os recursos. Em desequilíbrio, pode levar ao apego excessivo, à possessividade e à dificuldade de lidar com mudanças”, comenta Thaís Mariano.