Pitanga: como cultivar em pequenos espaços e aproveitar seus benefícios para a saúde

A pitanga é o fruto da pitangueira, uma árvore nativa da Mata Atlântica e muito cultivada em diversas regiões do Brasil. De cor vibrante — que varia entre tons de vermelho, roxo e laranja — e sabor agridoce, é consumida ao natural ou em sucos, geleias, doces e até receitas salgadas. Rica em compostos bioativos, vitaminas e minerais, essa pequena fruta ganha cada vez mais espaço na alimentação de quem busca saúde e qualidade de vida.

A seguir, conheça os benefícios da pitanga para a saúde e saiba como cultivá-la em espaços pequenos!

1. Auxilia no controle da pressão arterial

Consumir pitanga com frequência beneficia o sistema cardiovascular devido ao seu alto teor de potássio, um mineral essencial para manter a pressão arterial estável. Esse nutriente contribui para a dilatação dos vasos sanguíneos, promovendo a melhora do fluxo circulatório. Assim, incluir essa fruta na dieta pode ajudar a prevenir a hipertensão e reduzir o risco de doenças graves, como derrames e complicações cardíacas.

Inclusive, segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

2. Melhora a digestão e ajuda a regular o intestino

A pitanga é rica em fibras, que desempenham papel fundamental no funcionamento saudável do sistema digestivo. Elas aumentam o volume das fezes, facilitando a evacuação e ajudando a evitar a constipação. Além disso, atuam como alimento para as bactérias benéficas do intestino, fortalecendo a microbiota e auxiliando na melhor absorção dos nutrientes.

Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA) da Universidade de São Paulo e do Food Research Center, 100 g de pitanga in natura fornece aproximadamente 2,67 g de fibra alimentar. Conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

3. Fortalece o sistema imunológico

Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), 100 g da pitanga in natura contém cerca de 24,9 mg de vitamina C. Dessa maneira, ela contribui para fortalecer as defesas naturais do corpo. Essa vitamina auxilia na formação dos glóbulos brancos, que atuam na proteção contra vírus, bactérias e outros microrganismos prejudiciais.

A pitanga é rica em vitamina A (Imagem: Eling Sasmita | Shutterstock)

4. Rica em vitamina A

A pitanga tem um alto teor de vitamina A, elemento essencial para manter o bom funcionamento do organismo. Esse nutriente contribui para conservar a saúde da pele e das mucosas, criando uma barreira natural contra agentes infecciosos, e exerce um papel importante na visão, por participar da produção de substâncias que permitem enxergar melhor em ambientes com pouca luz.

5. Ação antioxidante

A pitanga é rica em antioxidantes naturais, que desempenham um papel fundamental na proteção das células contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem provocar envelhecimento precoce, inflamações e o desenvolvimento de doenças crônicas.

O estudo “Phytochemical constituents and anthelmintic potential of Surinam cherry (Eugenia uniflora L.) at different fruit developmental stages”, publicado na South African Journal of Botany, analisou a pitanga em vários estágios de maturação e identificou dezesseis compostos fenólicos que conferem ao fruto um forte potencial antioxidante.

Consumo com segurança

A pitanga é considerada segura para a maioria das pessoas quando consumida em quantidades habituais na alimentação. Porém, assim como ocorre com outros alimentos, é fundamental ingerir com moderação e estar atento a possíveis alergias. Mulheres grávidas, que estão amamentando e indivíduos com condições de saúde específicas devem consultar um profissional de saúde antes de incluir a fruta regularmente no cardápio. Também é importante lembrar que a pitanga não substitui tratamentos médicos, especialmente para doenças crônicas.

Como cultivar a pitanga

Cultivar pitanga em pequenos espaços é uma ótima alternativa para quem deseja ter uma planta frutífera em casa e aproveitar seus benefícios para a saúde. A pitangueira (Eugenia uniflora) é uma árvore que se adapta bem a vasos e ambientes reduzidos, como varandas, quintais pequenos e até jardins verticais, desde que receba boa iluminação solar.

Para o cultivo em vasos, o ideal é escolher recipientes com pelo menos 40 a 50 cm de profundidade, usar um solo fértil e bem drenado e manter regas regulares, sem encharcar a terra. Além disso, podas leves ajudam a controlar o tamanho da planta e estimulam a produção de frutos.