Pika: 7 curiosidades sobre esse pequeno mamífero 

Os pikas são pequenos mamíferos que pertencem à mesma ordem dos coelhos e lebres, embora, à primeira vista, lembrem mais um roedor. Eles vivem principalmente em regiões montanhosas, frias e rochosas da Ásia, América do Norte e partes da Europa, onde desenvolveram características muito específicas para sobreviver em condições desafiadoras.

Apesar do tamanho discreto – mede entre 18 e 20 centímetros de comprimento –, o pika é um animal extremamente interessante do ponto de vista biológico e comportamental. Seus hábitos, formas de comunicação e estratégias de sobrevivência despertam a curiosidade. Confira alguns fatos sobre ele!

1. O pika não é um roedor

Embora muitas pessoas confundam o pika com ratos ou esquilos, ele não pertence ao grupo dos roedores. Na verdade, faz parte da ordem dos lagomorfos, a mesma dos coelhos e lebres. Essa classificação se deve a características anatômicas específicas, como a dentição e a estrutura do crânio.

Essa diferença é importante para entender seus hábitos alimentares e comportamentais. O pika, por exemplo, possui dentes adaptados para consumir vegetação dura encontrada em regiões montanhosas. Essa adaptação garante sua sobrevivência em ambientes com recursos limitados.

2. Vive em regiões frias e montanhosas

Os pikas são encontrados, principalmente, em áreas de alta altitude, com clima frio e terreno rochoso. Esses ambientes oferecem fendas e cavidades que servem de abrigo contra predadores e variações climáticas. A escolha desse habitat não é por acaso, pois o animal é extremamente sensível ao calor. Temperaturas elevadas podem representar um grande risco para sua sobrevivência.

3. Não hiberna durante o inverno

Diferentemente de outros pequenos mamíferos que vivem em regiões frias, o pika não entra em hibernação. Em vez disso, ele passa o verão coletando e armazenando alimentos para consumir durante o inverno. Essa estratégia exige planejamento e atividade intensa nos meses mais quentes. O comportamento é essencial para garantir energia quando a vegetação fica escassa.

O pika costuma cortar plantas, folhas e flores e as deixa secando ao sol antes de armazená-las (Imagem: Eivor Kuchta | Shutterstock)

4. Produz “montes de feno”

Uma das características mais conhecidas do pika é o hábito de criar verdadeiros “montes de feno”. Ele corta plantas, folhas e flores e as deixa secando ao sol antes de armazená-las. Esse processo evita que o alimento apodreça durante o inverno. Esses estoques são guardados em locais protegidos entre as rochas.

5. Tem um sistema de comunicação eficiente

Os pikas utilizam vocalizações agudas para se comunicar com outros indivíduos da mesma espécie. Esses sons servem, principalmente, para alertar sobre a presença de predadores. Cada chamado pode ter uma função específica, como avisar sobre perigo iminente. Essa comunicação é vital em ambientes abertos e rochosos, onde a visibilidade é limitada.

6. É um animal territorialista

Apesar do tamanho pequeno, o pika é bastante territorial. Ele costuma defender com firmeza a área onde vive e onde armazena seus alimentos. Esse comportamento evita conflitos diretos e garante que seus estoques não sejam roubados. A territorialidade também contribui para o equilíbrio da população local.

7. Alimenta-se apenas de vegetais

O pika é um animal estritamente herbívoro. Sua alimentação é composta por gramíneas, folhas, flores e até musgos encontrados em regiões montanhosas. Essa dieta influencia diretamente sua rotina diária, que gira em torno da busca por plantas adequadas. A escolha cuidadosa dos alimentos é importante para manter sua saúde e energia. Esse hábito também ajuda na dispersão de sementes no ambiente.