Picolés caseiros: 9 receitas com frutas para se refrescar no verão

Os picolés são excelentes para se refrescar durante o verão. Simples e fáceis de fazer, são alternativas ideais para quem deseja consumir um delicioso doce gelado sem sair da dieta, já que eles podem ser preparados com diferentes tipos de frutas. Além disso, são uma maneira prática de incluir mais nutrientes na alimentação, proporcionando vitaminas e minerais essenciais de forma saborosa.

A seguir, confira 9 receitas de picolés de frutas saudáveis para você incluir na dieta!

Picolé de morango

Ingredientes

1 kg de morango picado

picado 340 g de iogurte natural desnatado

Xilitol a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os morangos, o iogurte desnatado e o adoçante e bata até obter uma consistência homogênea. Após, despeje em formas para picolé e leve ao congelador por 30 minutos. Retire do congelador, coloque os palitos e leve novamente para gelar por mais 2 horas. Sirva em seguida.

Picolé de melancia

Ingredientes

8 xícaras de chá de melancia picada e sem sementes

picada e sem sementes 1/2 xícara de chá de suco de limão

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata por 5 minutos. Após, despeje a mistura em formas para picolé e leve ao congelador por 30 minutos. Retire do congelador, coloque os palitos e leve novamente para gelar até que os picolés endureçam completamente. Sirva em seguida.

Picolé de jabuticaba, banana e morango

Ingredientes

2 xícaras de chá de polpa de jabuticaba (sem caroço)

1 banana descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 1 xícara de chá de leite desnatado

3 morangos picados

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa da jabuticaba e o leite e bata até ficar homogêneo. Adicione a banana e os morangos e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Após, despeje a mistura em formas para picolé e leve ao congelador por 30 minutos. Retire do congelador, adicione os palitos e leve para gelar por mais 40 minutos. Sirva em seguida.

Picolé de kiwi

Ingredientes

3 kiwis descascados e picados

descascados e picados Adoçante e água de coco a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os kiwis e a água de coco. Bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o adoçante e bata novamente para misturar. Despeje a mistura em formas para picolé e leve ao congelador por 30 minutos. Retire do congelador, coloque os palitos e leve para gelar novamente. Sirva em seguida.

Picolé de manga (Imagem: aliasemma | Shutterstock)

Picolé de manga

Ingredientes

2 mangas picadas

picadas 200 ml de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as mangas e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje a mistura em formas para picolé e leve ao congelador por 20 minutos. Retire do congelador, adicione os palitos e leve para gelar por mais 40 minutos. Sirva em seguida.

Picolé de acerola

Ingredientes

2 xícaras de chá de acerola

1/2 xícara de chá de água

Suco de 1/2 limão

Mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a acerola e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Coe para retirar as sementes e disponha novamente no liquidificador. Adicione o suco de limão e o mel e bata para incorporar. Após, despeje a mistura em formas para picolé e leve ao congelador por 30 minutos. Retire do congelador, coloque os palitos e leve para gelar novamente. Sirva em seguida.

Picolé de limão e laranja

Ingredientes

Suco de 1 limão-siciliano

Suco de 1/2 limão-taiti

Suco de 2 laranjas

1 1/2 xícara de chá de água

1 ramo de hortelã picado

3 colheres de sopa de xilitol

Modo de preparo

Em um recipiente com tampa, coloque todos os ingredientes e misture. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Após, despeje o suco em formas para picolé e leve ao congelador por 30 minutos. Retire do congelador e coloque os palitos. Leve para gelar por 4 horas. Sirva em seguida.

Picolé de abacaxi com coco (Imagem: JeniFoto | Shutterstock)

Picolé de abacaxi com coco

Ingredientes

2 xícaras de chá de abacaxi picado

200 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de mel

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o abacaxi, o leite de coco e o mel. Bata bem até obter uma mistura completamente homogênea. Despeje o líquido diretamente nas forminhas de picolé. Leve ao congelador por cerca de 1 hora. Retire, coloque os palitos e retorne ao congelador. Deixe congelar por no mínimo 4 horas ou até ficar bem firme. Sirva em seguida.

Picolé de pêssego

Ingredientes

2 pêssegos descascados e picados

descascados e picados 1 xícara de chá de iogurte natural

1 colher de sopa de mel

2 colheres de sopa de água

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os pêssegos, o iogurte natural, água e o mel. Bata até obter um creme homogêneo. Distribua a mistura em forminhas de picolé. Leve ao congelador por cerca de 1 hora. Retire, coloque os palitos e retorne ao congelador. Deixe congelar por no mínimo 4 horas ou até ficar bem firme. Sirva em seguida.