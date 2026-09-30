Perfumes de primavera: florais e combinações para fugir do óbvio

Quando a primavera chega, os perfumes florais naturalmente ganham espaço. Rosa, jasmim, peônia e flor de laranjeira estão entre as matérias-primas mais associadas à estação, mas isso não significa que seja preciso apostar sempre em fragrâncias leves, adocicadas ou com aquele perfil de “buquê recém-colhido”.

“A temporada pode ser uma boa oportunidade para experimentar interpretações menos previsíveis das flores. Em vez do tradicional floral, por exemplo, a composição pode trazer notas de madeiras para criar contraste, frutas para acrescentar vitalidade e crocância e folhas verdes para reforçar a sensação de naturalidade ou especiarias para deixar o resultado mais surpreendente”, diz Alessandra Tucci, especialista em perfumaria e fundadora da Paralela Escola Olfativa.

Floral com notas de folhas verdes

Para quem gosta da sensação de natureza, mas quer evitar um perfume exclusivamente floral, as notas verdes podem trazer uma faceta mais moderna e sofisticada à composição. Folhas, frutas verdes, resinas, seiva e vegetais aparecem em diferentes fragrâncias ao lado de flores, criando contrastes que vão do fresco ao mais intenso.

“Esse tipo de composição pode funcionar especialmente bem durante o dia, inclusive em ambientes de trabalho, porque as notas verdes ajudam a trazer uma sensação de frescor criativo, que dura por mais tempo, quebrando o romantismo dos buquês florais”, diz a especialista.

Sugestão de produto: Animale for Woman, de Animale.

Flores e frutas

Outra maneira de atualizar o floral é combiná-lo com frutas. Pera, maçã, lichia, pêssego, cassis, framboesa e figo podem trazer novas facetas às fragrâncias. Aqui, o resultado depende bastante da fruta escolhida: as frutas vermelhas trazem um ar mais suculento, jovial e sensual. Já pêra, maçã verde e lichia aparecem em composições que buscam uma impressão mais translúcida e luminosa, enquanto frutas tropicais podem deixar o floral mais cremoso, solar e marcante.

Sugestões de de produto: Majestic Style, de Marina de Bourbon; Watani Shagaf Al Ward, de Al Wataniah; Woman in Red, de Mercedes-Benz.

Floral com chá

O chá também pode ser um caminho interessante para a primavera. Notas de chá verde, chá preto, chá branco ou mate podem acompanhar flores e criar uma fragrância elegante, fresca e menos convencional. O contraste é especialmente interessante porque o acorde floral traz delicadeza, enquanto o chá pode acrescentar uma dimensão mais seca ou aromática. É uma opção para quem gosta de perfumes discretos, mas não quer abrir mão de personalidade.

Flores e madeiras

Quem não se identifica com perfumes florais muito doces pode experimentar composições que combinam flores e madeiras. Sândalo, cedro, vetiver e patchouli, por exemplo, podem aparecer na base de fragrâncias florais, criando um contraste entre a luminosidade das pétalas e a profundidade amadeirada. O resultado pode ser mais sofisticado, especialmente quando a madeira aparece de maneira perceptível na evolução do perfume sobre a pele.

Floral com especiarias

Embora especiarias sejam frequentemente associadas a perfumes mais quentes, elas também podem funcionar na primavera quando utilizadas em doses equilibradas. Pimenta-rosa, gengibre, cardamomo e açafrão podem acrescentar movimento e textura às flores sem necessariamente deixar a fragrância pesada. A pimenta-rosa, por exemplo, traz vibração e energia, enquanto o gengibre pode reforçar a impressão de frescor e picância.

Sugestão de produto: Black Guava, de BORNTOSTANDOUT®.

A combinação com flores brancas e cítricos é especialmente indicada para quem busca fragrâncias que transmitem sensação de banho tomado e frescor (Imagem: New África | Shutterstock)

Flor de laranjeira e cítricos

Entre as possibilidades para a estação estão as flores brancas acompanhadas de cítricos. Flor de laranjeira, neroli e petitgrain aparecem ao lado da bergamota, limão e mandarina, resultando em perfumes luminosos e com saída fresca. É especialmente indicado para quem busca fragrâncias que transmitem sensação de banho tomado e frescor.

Sugestão de produto: Sahr Al Kalimat, de Sahari.

Floral almiscarado

Outra opção para quem quer uma fragrância floral mais discreta é procurar perfumes que combinem flores ao musk. O almíscar cria uma sensação de pele limpa e macia, deixando o floral mais arredondado. Esse tipo de perfume funciona como uma espécie de “segunda pele”, com uma impressão limpa e confortável ao redor de quem usa.

Sugestão de produto: Butterfly, de Alexandre.J.

Flores com baunilha

A baunilha também pode aparecer na primavera. Quando combinada a flores e ingredientes mais macios, como sândalo, ela pode trazer cremosidade e conforto sem transformar a fragrância em um perfume tipicamente gourmand. O segredo está no equilíbrio entre as notas. Baunilha acompanhada de jasmim, flor de laranjeira ou rosa pode assumir diferentes facetas, indo do delicado ao mais sensual.

Sugestão de produto: Because I’m Free, de Gritti.

Como escolher um perfume para a primavera?

Na hora de escolher uma fragrância para a estação, a intensidade e a ocasião podem ajudar a definir o perfil mais adequado. Em dias quentes, composições mais leves e arejadas tendem a ser confortáveis, enquanto à noite é possível apostar em criações com maior presença e diferentes camadas olfativas.

“Não existe uma regra única para escolher um perfume para a primavera. O mais importante é se sentir bem, e usar o que gosta. Entender como a fragrância se comporta na pele e pensar no momento em que ela será usada são algumas regras que facilitam a escolha. Para o dia, composições mais leves podem trazer conforto e liberdade, enquanto à noite é possível buscar perfumes mais envolventes, com maior projeção e profundidade”, explica Alessandra Tucci.

Por Juliana Vaz