Pequenos, grandes e cheios de personalidade: conheça raças de cachorro que nasceram na Escócia

Existem diversas raças de cachorro espalhadas pelo mundo, muitas delas diretamente relacionadas à história, ao clima e às atividades desenvolvidas em seus países de origem. A Escócia, por exemplo, é o berço de cães que se tornaram conhecidos internacionalmente. Entre eles, estão pequenos terriers de aparência marcante e animais de grande porte que, no passado, auxiliavam em atividades como caça e controle de pequenos animais.

A relação dos escoceses com os cachorros atravessa séculos e está ligada principalmente à vida rural. Em fazendas, propriedades e regiões montanhosas, os cães desempenhavam diferentes funções, sendo selecionados de acordo com as necessidades de cada local. O terreno acidentado e as condições climáticas também influenciaram o desenvolvimento de animais resistentes, ativos e capazes de trabalhar ao ar livre.

Com o passar do tempo, várias dessas raças deixaram de exercer apenas funções de trabalho e conquistaram espaço como animais de companhia. Abaixo, conheça alguns cães originários da Escócia!

1. Terrier escocês

O terrier escocês tende a ser independente, confiante e determinado (Imagem: Katerina Klio | Shutterstock)

Também conhecido como scottish terrier ou simplesmente scottie, o terrier escocês é uma das raças mais facilmente associadas ao país. Pequeno e robusto, tem aproximadamente 25 cm de altura e costuma pesar em torno de 8 a 10 kg. Sua aparência é bastante característica, com pernas curtas, corpo compacto, orelhas eretas e pelagem dupla, formada por uma camada externa dura e áspera e um subpelo mais macio e denso. Preto, trigo e diferentes tonalidades de tigrado estão entre as cores encontradas na raça. A personalidade também chama atenção. Ele tende a ser independente, confiante, determinado e bastante atento ao ambiente.

2. West highland white terrier

O west highland white terrier é atento, confiante e curioso (Imagem: Olga Aniven | Shutterstock)

Popularmente chamado de westie, o west highland white terrier surgiu nas Terras Altas da Escócia e foi desenvolvido para auxiliar na caça e no controle de animais considerados pragas. Seu corpo pequeno e resistente facilitava a movimentação em terrenos difíceis e permitia que o cachorro explorasse espaços estreitos. A raça mede aproximadamente 25 a 28 cm de altura e se destaca pela pelagem completamente branca, dupla e resistente, característica que ajuda a formar sua aparência inconfundível. É um cachorro atento, confiante, curioso e disposto a explorar o ambiente.

3. Cairn terrier

O cairn terrier é bastante ativo e gosta de investigar espaços (Imagem: Marina Plevako | Shutterstock)

O cairn terrier tem suas raízes nas regiões rurais e rochosas da Escócia. Seu próprio nome está relacionado aos cairns, montes de pedras encontrados na paisagem escocesa, locais onde pequenos animais podiam se esconder. A raça foi desenvolvida para procurar raposas e outras presas nesses ambientes, o que ajuda a explicar seu tamanho, sua resistência e seu comportamento explorador. Pequeno, mas forte, o cairn possui pelagem dupla e áspera, adequada para protegê-lo das condições encontradas durante o trabalho ao ar livre. Curioso, alerta e bastante ativo, ele gosta de investigar espaços, farejar e até cavar.

4. Skye terrier

O skye terrier é inteligente, corajoso e muito dedicado à família (Imagem: Marion Smith – Byers | Shutterstock)

Originário da Ilha de Skye, no noroeste da Escócia, o skye terrier possui uma história de pelo menos quatro séculos. A raça foi desenvolvida por agricultores para ajudar a controlar animais como raposas, texugos e lontras. Fisicamente, ele chama atenção principalmente pela longa pelagem dupla, que pode aparecer em tonalidades como preto, cinza, prateado, fulvo e creme. Apesar da baixa estatura — em torno de 25 cm —, seu corpo é alongado e robusto. Quanto ao comportamento, costuma ser inteligente, corajoso e muito dedicado à família.

5. Golden retriever

O golden retriever é conhecido pelo comportamento amigável e afetuoso (Imagem: neelsky | Shutterstock)

O golden retriever surgiu nas Terras Altas da Escócia durante o século XIX, a partir do trabalho de seleção realizado por Dudley Marjoribanks, conhecido posteriormente como Lord Tweedmouth, na propriedade de Guisachan. A intenção era desenvolver um cachorro habilidoso para buscar aves abatidas durante a caça, inclusive em áreas com água e terrenos difíceis. De porte médio a grande, a raça apresenta corpo forte e equilibrado, além da característica pelagem dupla em diferentes tonalidades de dourado. Inteligente, ativo e disposto a aprender, também é conhecido pelo comportamento amigável, afetuoso e sociável.