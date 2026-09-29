Pequeno e destemido: o norwich terrier é uma raça de cachorro que se destaca pela alegria e coragem

O norwich terrier é uma raça originária da Grã-Bretanha e tem sua história ligada aos cães de trabalho da região de East Anglia. Segundo o padrão oficial da Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), no início e em meados do século XIX ainda não havia distinção entre norwich e norfolk terrier. Esses animais eram usados como cães de fazenda e tiveram, entre seus ancestrais, raças como glen of imaal, red cairn terrier e dandie dinmont.

De pernas curtas, corpo compacto e disposição para o trabalho, o norwich terrier foi utilizado principalmente na caça de raposas, texugos e ratos. Conforme a CBKC, a raça foi aceita no registro do Kennel Club em 1932. Na época, havia exemplares de orelhas eretas e caídas. Somente em 1964 ocorreu a separação: os cães de orelhas caídas passaram a ser chamados de norfolk terrier, enquanto aqueles de orelhas eretas permaneceram como norwich terrier.

Abaixo, conheça as principais características do cachorro da raça norwich terrier!

Aparência pequena e robusta

O norwich terrier está entre os menores cães do grupo dos terriers. Apesar disso, apresenta uma estrutura forte e compacta. De acordo com a CBKC, a altura ideal na cernelha é de 25 cm. As pernas dianteiras são curtas e retas, enquanto os membros posteriores são largos, fortes e musculosos.

A cabeça também contribui para a aparência característica da raça. O crânio é largo e ligeiramente arredondado, enquanto o focinho é forte e em formato de cunha. Os olhos são relativamente pequenos, ovais, escuros, brilhantes e expressivos. As orelhas, uma das características que diferenciam o norwich terrier do norfolk terrier, são eretas, pontudas e inseridas bem separadas no topo do crânio.

Outro destaque é a pelagem. Segundo a CBKC, o pelo é duro, com textura de arame, reto e assentado sobre o corpo, acompanhado por um subpelo denso. Na região do pescoço, torna-se mais longo e áspero, formando uma espécie de juba ao redor da face. As cores admitidas incluem todos os tons de vermelho, trigo, preto e castanho ou grisalho.

Temperamento alegre, ativo e destemido

O passado como cão de caça ajuda a explicar alguns dos principais traços comportamentais do norwich terrier. Conforme a CBKC, ele é “tremendamente ativo”, alegre e destemido. Ao mesmo tempo, o padrão ressalta que se trata de um pet amável e nem um pouco brigão.

Essa combinação faz com que o tutor encontre um animal pequeno, mas cheio de disposição. Historicamente, a raça precisava enfrentar adversários em ambientes subterrâneos e persistir durante o trabalho de caça. Por isso, coragem, energia e determinação fazem parte das características esperadas do norwich terrier.

Por ser tão ativo, é importante gastar a energia de maneira adequada, com passeios, brincadeiras e atividades que estimulem o corpo e a mente. A quantidade e a intensidade dos exercícios devem considerar idade, condição física e orientação do médico-veterinário.

O norwich terrier precisa de acompanhamento periódico com médico-veterinário, além de vacinação, controle de parasitas e cuidados preventivos (Imagem: Kostiantyn Voitenko | Shutterstock)

Alimentação e saúde exigem atenção do tutor

A alimentação deve ser definida conforme as necessidades individuais do cachorro, levando em consideração fatores como idade, peso, nível de atividade e condições de saúde. Uma dieta completa e equilibrada, nas quantidades adequadas, ajuda a evitar tanto deficiências nutricionais quanto ganho excessivo de peso.

No dia a dia, é importante manter acompanhamento periódico com médico-veterinário, além de vacinação, controle de parasitas e cuidados preventivos indicados pelo profissional. A pelagem dura e o subpelo denso também precisam de manutenção regular para permanecerem limpos e bonitos.

Educação e socialização ajudam a direcionar sua energia

A combinação de coragem, vivacidade e disposição para o trabalho torna importante investir na educação do norwich terrier desde filhote. Sessões de treinamento curtas, consistentes e baseadas em reforço positivo podem ajudar o cachorro a aprender regras e comandos, além de oferecer estímulo mental.

A socialização também deve fazer parte da rotina. O contato gradual e positivo com diferentes pessoas, animais, sons, ambientes e situações ajuda o cão a desenvolver comportamentos adequados em diferentes contextos.