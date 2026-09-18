Pequeno, barbudo e de pelagem amarela: conheça o Smoushond holandês

O smoushond holandês, como o próprio nome indica, é uma raça originária da Holanda. Segundo o padrão oficial publicado pela Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), em meados do século XIX, esse cachorro era bastante popular entre integrantes da classe média alta holandesa, sendo utilizado para acompanhar cavalos e carruagens e para caçar ratos nos estábulos.

Conforme a CBKC, um comerciante de cachorro de Amsterdam vendia a raça como “gentis cães de estábulos”. Posteriormente, eles passaram a ser chamados de “smous”, termo relacionado à barba áspera característica do animal. O primeiro padrão da raça foi elaborado em 1905. Após um período de queda na popularidade, a criação foi retomada na década de 1970.

Abaixo, conheça as principais características do cachorro da raça smoushond holandês!

Aparência rústica e corpo compacto

O smoushond holandês tem uma aparência bastante característica. De acordo com a CBKC, é um cachorro forte, musculoso, compacto e de construção quadrada. Os machos medem entre 37 e 42 cm de altura na cernelha, enquanto as fêmeas ficam entre 35 e 40 cm. O peso varia de 7 a 11 kg. As fêmeas podem apresentar o corpo ligeiramente mais alongado.

A cabeça é larga e curta. Os olhos são grandes, redondos e de cor marrom-escura. As orelhas, por sua vez, são relativamente pequenas e pendentes. Quando o animal está atento, as pontas das orelhas se inclinam levemente para a frente, aproximando-se das bochechas.

Outro destaque é a pelagem. Conforme o padrão da CBKC, os pelos do corpo são ásperos, duros, resistentes, retos e têm aproximadamente de 4 a 7 cm de comprimento, além de apresentarem uma aparência naturalmente despenteada. Na face, os pelos mais longos formam bigodes, barba e sobrancelhas. A coloração é amarela sólida em diferentes tonalidades, com preferência pelo tom palha-escuro.

Temperamento afetuoso e alegre

Por trás da aparência rústica, o smoushond holandês apresenta um temperamento amigável. Segundo a CBKC, ele é alegre, amigo e animado por natureza, além de ter boa disposição. Essas características ajudam a explicar sua classificação atual como cão de companhia. Além disso, a convivência próxima com o tutor e a família pode ser favorecida por sua natureza afetuosa e amigável.

A alimentação do smoushond holandês deve levar em consideração aspectos como idade, peso, nível de atividade e condições de saúde (Imagem: PIC Femke Ketelaar | Shutterstock)

Alimentação e saúde exigem atenção do tutor

A alimentação do smoushond holandês deve ser adequada às necessidades individuais do cachorro, levando em consideração aspectos como idade, peso, nível de atividade e condições de saúde. Para oferecer uma dieta equilibrada e na quantidade adequada, é importante contar com a orientação de um médico-veterinário.

Os cuidados com a pelagem também devem fazer parte da rotina. Segundo a CBKC, a raça possui pelos ásperos, duros e com cerca de 4 a 7 cm de comprimento, além de subpelo. Por isso, é importante observar regularmente as condições da pele e dos fios, ajudando a manter a pelagem saudável e bem cuidada.

Além dos cuidados estéticos, a rotina deve incluir consultas veterinárias periódicas, vacinação, vermifugação, controle de pulgas e carrapatos, higiene bucal e acompanhamento preventivo. Exercícios diários também fazem parte dos cuidados com a saúde.

Educação e socialização ajudam na convivência

O padrão da CBKC descreve o smoushond holandês como um cachorro de boa disposição, afetivo, alegre e amigável. Essas características podem favorecer o processo educativo, mas não eliminam a necessidade de ensinar regras de convivência desde cedo. Para isso, é possível apostar em práticas baseadas em reforço positivo, utilizando recompensas para estimular comportamentos desejados. A socialização também deve fazer parte da rotina, permitindo que o cachorro tenha contato gradual e seguro com diferentes pessoas, animais, ambientes e situações.