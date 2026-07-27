Peptídeos: entenda por que eles são importantes para a saúde

Os peptídeos são moléculas produzidas naturalmente pelo organismo e formadas por pequenas cadeias de aminoácidos, os mesmos componentes que dão origem às proteínas. A principal diferença entre eles está no tamanho: enquanto as proteínas possuem estruturas maiores e mais complexas, os peptídeos apresentam cadeias menores.

Essa característica permite que desempenhem funções específicas em diversos processos biológicos, como a comunicação entre as células, a reparação de tecidos, a produção de hormônios e a regulação de diferentes funções do organismo, sendo fundamentais para o equilíbrio e o bom funcionamento do corpo.

Insulina: peptídeo mais conhecido

No início do século XX, os avanços científicos permitiram uma compreensão mais aprofundada dos peptídeos, consolidando esse termo na medicina e na bioquímica. Um dos exemplos mais importantes é a insulina, descoberta em 1921, considerada um dos peptídeos mais conhecidos e uma das maiores revoluções da história da medicina.

Produzido pelo pâncreas, esse hormônio desempenha um papel essencial no controle dos níveis de glicose (açúcar) no sangue, permitindo que as células utilizem esse açúcar como fonte de energia. A descoberta da insulina transformou o tratamento do diabetes.

A importância desse medicamento é enorme, especialmente para pessoas com diabetes tipo 1, que não produzem insulina, e para parte dos pacientes com diabetes tipo 2, cuja produção é insuficiente ou cuja ação do hormônio está comprometida. Sem a insulina, a glicose permanece acumulada na corrente sanguínea, causando hiperglicemia e aumentando o risco de complicações graves, como danos aos rins, aos olhos, aos nervos, ao coração e aos vasos sanguíneos.

Segundo a Federação Internacional de Diabetes, cerca de 16,6 milhões de brasileiros adultos vivem com a doença, o equivalente a aproximadamente 10,6% da população adulta do país, colocando o Brasil entre as nações com maior número de casos no mundo. A tendência é de crescimento: a estimativa é que esse total chegue a 21,5 milhões até 2030, impulsionado principalmente pelo diabetes tipo 2, responsável por cerca de 90% dos diagnósticos.

Os análogos do receptor de GLP-1 são medicamentos peptídicos (Imagem: Alones | Shutterstock)

Análogos do GLP-1

Nos últimos tempos, outro hormônio peptídico que ganhou grande destaque é o peptídeo semelhante ao glucagon-1 (GLP-1). Produzido naturalmente pelo organismo, ele desempenha um papel importante na regulação da saciedade e no controle dos níveis de glicose no sangue, além de influenciar o esvaziamento do estômago e a liberação de insulina.

Com base nesse mecanismo, foram desenvolvidos medicamentos que imitam a ação do GLP-1, como a semaglutida e a tirzepatida. Essas substâncias revolucionaram o tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade, ajudando a melhorar o controle glicêmico e promovendo maior sensação de saciedade, o que favorece a perda de peso quando associadas a acompanhamento médico e mudanças no estilo de vida.

Atenção aos peptídeos não regulamentados

Nas redes sociais, os peptídeos se tornaram um dos assuntos mais comentados no universo da estética, da longevidade e da performance física nos últimos anos. No entanto, atualmente, a única classe de peptídeos com aprovação regulatória e uso consolidado no Brasil é a dos análogos do GLP-1, indicados para o tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade, sempre conforme critérios médicos.

Os chamados peptídeos comercializados com promessas de ação antienvelhecimento, ganho de massa muscular, melhora da performance física ou outros benefícios amplamente divulgados nas redes sociais não possuem aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para essas finalidades nem contam com evidências científicas robustas que comprovem sua eficácia e segurança.

Além disso, muitos desses produtos não passaram por estudos clínicos adequados nem por um rigoroso controle de qualidade, o que impede saber exatamente sua composição, pureza, dose e possíveis efeitos adversos. Por isso, o uso dessas substâncias representa um risco à saúde, já que não há garantias sobre o que, de fato, está sendo administrado ao organismo.